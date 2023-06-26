不只視覺清涼！Barbour夏季新裝上身抗熱又有型

眼看氣溫一天比一天高，趁著天氣大好時，每個人想要外出愜意嬉遊，因此選擇能輕鬆抗熱又維持風格的休閒服穿搭，成為當前最重要的課題。所幸英國皇室御用的Barbour來助攻，推出一系列視覺清涼又讓人愉悅的夏季新色服裝，只要穿上涼鞋或小白鞋後就可出門。

不僅有機能防水夾克產品，百年經典品牌Barbour更擅長簡約俐落的服裝設計，迎接盛夏到來，就呈現以吸汗透氣的純棉、棉麻，或棉纖混紡的面料打造的輕盈涼爽的女裝上衣、洋裝，或是柔軟修身的男裝上衣、短褲等。搭配寬鬆或合宜的剪裁，與柔和繽紛的色調，使人看了就心情愉快。像是女裝的Bloomfield碎花泡泡袖洋裝，有著清新向日葵印花帶出陽光般明亮風格。前胸後背處以平行縐縫，搭配巧妙修飾頸部線條的大方領設計，低調散發迷人魅力。而採用100%純棉製成的Abbey格紋無袖洋裝，淺黃色外觀搭配復古方領並於胸口與寬肩帶處採用抓皺與荷葉邊，輔以鬆緊帶腰身設計，外出或家居穿著皆宜。

Barbour Bloomfield碎花泡泡袖洋裝，6,500元。圖／Barbour提供

男裝部分以同樣概念設計，Osborne雙色條紋T恤看起來簡約大方、雋永耐看，以100%純棉製作，是時髦又舒適的日常必備單品。採用鮮明的三色設計搭配合宜剪裁的ohn撞色海灘褲，在前後皆有口袋，並配有棉質抽繩腰帶。利用100%聚酯纖維面料製成，具備輕盈、透氣與快乾特性，除了實穿也易於攜帶。

Barbour男裝Osborne雙色條紋T恤，3,300元。圖／Barbour提供

Barbour Abbey格紋無袖洋裝，5,200元。圖／Barbour提供