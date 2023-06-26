泰容賞LOEWE顛覆視角的男裝 紀梵希2024春夏解構校園風

由Jonathan Anderson擔任藝術總監的LOEWE，於巴黎男裝周期間發表的2024春夏男裝系列，延續近年來備受肯定的風格，進一部探討觀點如何影響我們的感覺以及對比例的認知，並衍生出線條輪廓。這次大秀現場擺放著美國藝術家Lynda Benglis創作的3座巨型噴泉雕塑裝置，以不同型態與媒介探索不可預計的液體動態，以顛覆的視角呼應服裝的設計主軸。最新全球品牌大使、韓國人氣歌手泰容（TAEYONG）也特地到場看秀。

本季輪廓最大的特色在於刻意往上拉高的腰線，創造極度誇張的腿長視覺效果，有的褲頭甚至高至胸骨下緣。許多看似簡單直接的設計其實巧玩視覺錯覺：常見的西裝外套、大衣、條子襯衫、針織 polo、兩件頭套裝、菱格紋針織、牛仔褲及chino斜紋布長褲，都在一轉身或不經意之處讓人發出驚呼：普通至極的單品綴滿水晶變得比晚裝還要華麗、onepiece連身衣連鞋子都連在一起成為貨真價實的onepiece，西裝外套的口袋藏在腋下，有的服裝完全看不到模特兒是否有手臂，還有將裁縫布包大頭針整體按比例放大作成的上衣，像是不小心走進秀場的小矮人。