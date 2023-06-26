夏日穿搭最強單品就是它！簡約、潮流或俏皮感一件就夠

炎熱夏季，加上台灣的天氣潮濕，難以延續先前的多層次穿搭，因此美國休閒服飾品牌LEVI'S這季以時下風格關鍵字為啟發，重新詮釋經典Logo T恤簡約俐落或是寬版的潮流感。無獨有偶，台牌ROCKCOCO則攜手美國卡通角色「鬼馬小精靈」為女孩們，打造了數款風格多元的T恤，營造出俏皮魅力。

LEVI'S夏日必備T恤推出了有別以往的嶄新風格，囊括經典Batwing Logo款演繹簡約俐落穿搭、或展現風低調美學的極簡小Logo設計單品、亦有多款跳脫基礎色、以低彩度樣貌的玩色搭配，不僅滿足消費者求新求變的穿搭需求，還備有高品質為導向、舒適為輔的重磅數T恤，同樣受到矚目。其中必買的就是經典黑、白兩色呈現的Batwing Logo T恤，不論是合身、寬版、甚至是營造潮流感的落肩Oversize版型，搭配501®丹寧褲，就能有率性不羈的美式街頭風格。而簡約小Logo以細緻3D與刺繡工法呈現，還提供多款短版T恤讓女孩們在搭配時展現身形比例。

LEVI'S潮流感的落肩Oversize版型T恤，搭配501®丹寧褲，就能有率性不羈的美式街頭風格。圖／LEVI'S提供

台牌ROCKCOCO與來自環球影業的人氣卡通角色Casper（鬼馬小精靈）攜手合作，打造聯名系列T恤。特地挑選中性寬版剪裁為主，穿起來顯瘦又修飾，色系則以黑白搭配復古感的灰藍。不管是寬版的潮流穿搭，或是搭配紗裙的浪漫風格，都能駕馭。這次除了使用精緻細膩的電繡與印花工藝之外，還加入特殊的夜光效果設計，讓鬼馬小精靈在黑暗中特別閃亮吸睛，款款都讓人愛不釋手。

ROCKCOCO Shhh!鬼馬小精靈連帽上衣，1,780元。圖／ROCKCOCO提供

ROCKCOCO我是鬼馬小精靈T恤，1,480元。圖／ROCKCOCO提供

ROCKCOCO鬼馬小精靈口袋夜光T恤，1,480元。圖／ROCKCOCO提供

LEVI’S® Batwing Logo T恤，1,490元。圖／LEVI'S提供