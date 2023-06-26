茶改場與茶農攜手合作 打造台灣茶飲新風貌

行政院農業委員會茶業改良場為配合政府建構農產品從生產到初級加工一元化管理制度的政策，於茶改場凍頂工作站規畫建置「茶及飲料作物農產加值打樣中心」，盼透過茶改場的各類茶葉加工製程、風味品評，以及不同作物的調製與拼配等專業技術，共同攜手與農友合作激盪出更多元、創意且具協調性的潛力飲品。

茶改場場長蘇宗振表示，台灣早期的「飲茶」文化是將茶乾用熱水沖泡後飲用，隨著時空、飲食與生活型態的轉變，市場逐漸走向手搖飲、茶包等多元便捷的茶飲沖泡類，原料除單純茶葉外，更含括花草果茶等別具特點的飲品。也有許多運用茶類與花草果等特色原料進行結合，除味覺外，也能夠帶來視覺或嗅覺的多元感受。

茶改場說明，當小農或農企業擁有國產原料並具想法欲製作創新飲品時，常遭遇量體過少或尚無相關技術及設備，此時打樣中心就是最佳選擇，經與研究人員共同討論激發、原料試做、滋味調整與嘗試小量生產打樣等流程，打造出下個具潛力的台灣茶飲新亮點。

茶改場指出，茶及飲料作物農產加值打樣中心特別設置於鄰近台灣茶葉主要產區的南投鹿谷，便於茶葉或相關花草茶農友前往諮詢；打樣中心設有茶包粉碎機、超微粉機（磨粉機）、振盪篩分機、炒菁機、熱風乾燥機、三角／平面袋茶包裝機、紅外線水分檢測儀、水活性檢測儀以及相關製茶設備，能夠協助參與打樣者進行試做。