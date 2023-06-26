楊千霈帶逛！LaLaport台中推「mama with」服務 讓媽媽輕鬆享受放風時光

全台首座區域型購物中心「Mitsui Shopping Park LaLaport台中」正式於5月16日盛大開幕，匯集了物販餐飲、休閒運動、親子娛樂、藥妝美容、大型書店、日系大型超市等多樣化的品牌及商品，讓中部地區民眾多了新的走逛好去處，而且尤其受到親子家庭客歡迎。

Mitsui Shopping Park LaLaport台中是全台首座親子購物中心。 記者宋健生／攝影

藝人楊千霈這次就帶著兩個女兒娃寶、Q妹前往LaLaport台中一日遊，體驗館內超貼心的「mama with」服務，享受各種親子設施、親子品牌，各式各樣的遊玩設施，以及一站式服務，帶孩子們一起放風。

首站楊千霈來到「LaLa童樂園」，這個針對幼兒親子客群特別規劃設計、鋪滿遊戲軟墊的親子遊憩區，跑跑跳跳都不用擔心，未來也將不定期舉辦繪本、講座等親子活動。而爸媽們千萬不能錯過的店舖肯定是「阿卡將本舖」，各種育兒、兒童用品應有盡有，mama with活動期間持活動集點卡還能在指定店鋪兌換精美小禮。

逛累了、玩累了也不能錯過「親子用餐區」，旁邊就設置了專門停放嬰兒推車的停放區，中央則以大樹為設計意象，周邊區域同樣以軟墊鋪設成安全的遊戲區，讓孩子自由活動、爬行，家長則可以圍繞在旁一邊享用美食，還能隨時關注孩子玩樂的動態，甚至還有設置小小朋友專用的餐桌椅，大小朋友一起來用餐，享受一段愜意的時光。

親子用餐區以軟墊鋪設成安全遊戲區，可以讓孩子自由活動、爬行。 圖／截取自影片(千霈媽咪的LaLaport初體驗)畫面

另外，還有獨具特色的親子高爾夫體驗，就在「共好GungHo」迷你高爾夫主題餐廳，店內設置了多個迷你高爾夫關卡，只要達店內用餐低消，即可體驗特別設計的趣味高爾夫球關卡。大人小孩都可以玩得很開心，非常適合全家一起來同樂。楊千霈更大讚，店員不僅講解詳細又用心、對小孩有耐心，還長得很帥！

親子高爾夫主題餐廳。 圖／截取自影片(千霈媽咪的LaLaport初體驗)畫面

現場媽咪投票館內前三名的友善設施，北館戶外區的小不點山丘大受好評，有大型遊具、溜滑梯、攀爬區、沙坑，小孩放電首選。另外，北館的LaLa童樂園、全館貼心設計的親子廁所，也都讓媽咪們得以享受放鬆的逛街時光。楊千霈表示，LaLaport台中真的很適合全家人一起來放風，一站滿足所有大小朋友的需求。

獲得媽咪投票館內第一名的友善設施- 北館戶外區小不點山丘。 圖／截取自影片(千霈媽咪的LaLaport初體驗)畫面

LaLaport於有31日的月份，只要持小朋友身分證件或媽媽手冊即可享有指定優惠及活動，其中mama with週還有集點兌換小禮物的活動，歡迎爸媽們與小孩一同來同樂。

更多資訊請上LaLaport台中官網: https://www.mitsui-shopping-park.com.tw/lalaport/taichung/zh/index.html