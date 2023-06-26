聽新聞
test
0:00 / 0:00
金星會員快兌換！星巴克25週年特展入場資格6月27日起開搶
星巴克25週年特展在開展前夕，邀請金星會員使用120顆金星禮星星，搶先體驗-星巴克25週年特展「YES! We are here together!」會員之夜入場席位乙個。預定6月27日上午11點開搶，金星會員可優先參加7月7日晚間6點半至7點半、以及7點半至8點半兩個場次，每場次限額30名，總共只有60個名額，名額有限，額滿為止。
入場的金星會員，除了可以搶購首賣商品（每人限購一個），還可以兌換咖啡渣多肉植物乙盆、特展體驗杯乙個與展場限定大杯咖啡飲料乙杯；僅限當日現場兌換，逾期無效。
金星會員可以透過「金星禮紀錄」之下的「星運抽獎項與各項兌換紀錄」功能查詢，是否報名成功與活動兌換詳細說明。
◎活動主題：星巴克25週年特展入場資格-金星會員之夜
．活動時間：
【場次一】2023年7月7日(五) 18:30～19:30
【場次二】2023年7月7日(五) 19:30～20:30
．展覽場地：星巴克25週年特展（華山1914文化創意產業園區中二館）
．活動地址：台北市中正區八德路一段1號
．報到時間：活動前30分鐘開放報到
．報到須知：報到時請出示報名序號，入場順序依報到先後為主
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言