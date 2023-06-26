金星會員快兌換！星巴克25週年特展入場資格6月27日起開搶

星巴克25週年特展在開展前夕，邀請金星會員使用120顆金星禮星星，搶先體驗-星巴克25週年特展「YES! We are here together!」會員之夜入場席位乙個。預定6月27日上午11點開搶，金星會員可優先參加7月7日晚間6點半至7點半、以及7點半至8點半兩個場次，每場次限額30名，總共只有60個名額，名額有限，額滿為止。

入場的金星會員，除了可以搶購首賣商品（每人限購一個），還可以兌換咖啡渣多肉植物乙盆、特展體驗杯乙個與展場限定大杯咖啡飲料乙杯；僅限當日現場兌換，逾期無效。

金星會員可以透過「金星禮紀錄」之下的「星運抽獎項與各項兌換紀錄」功能查詢，是否報名成功與活動兌換詳細說明。

◎活動主題：星巴克25週年特展入場資格-金星會員之夜

．活動時間：

【場次一】2023年7月7日(五) 18:30～19:30

【場次二】2023年7月7日(五) 19:30～20:30

．展覽場地：星巴克25週年特展（華山1914文化創意產業園區中二館）

．活動地址：台北市中正區八德路一段1號

．報到時間：活動前30分鐘開放報到