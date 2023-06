金星會員快兌換！星巴克25週年特展入場資格6月27日起開搶

星巴克25週年特展在開展前夕,邀請金星會員使用120顆金星禮星星,搶先體驗-星巴克25週年特展「YES! We are here together!」會員之夜入場席位乙個。預定6月27日上午11點開搶,金星會員可優先參加7月7日晚間6點半至7點半、以及7點半至8點半兩個場次,每場次限額30名,總共只有60個名額,名額有限,額滿為止。

入場的金星會員,除了可以搶購首賣商品(每人限購一個),還可以兌換咖啡渣多肉植物乙盆、特展體驗杯乙個與展場限定大杯咖啡飲料乙杯;僅限當日現場兌換,逾期無效。

金星會員可以透過「金星禮紀錄」之下的「星運抽獎項與各項兌換紀錄」功能查詢,是否報名成功與活動兌換詳細說明。

◎活動主題:星巴克25週年特展入場資格-金星會員之夜

.活動時間:

【場次一】2023年7月7日(五) 18:30~19:30

【場次二】2023年7月7日(五) 19:30~20:30

.展覽場地:星巴克25週年特展(華山1914文化創意產業園區中二館)

.活動地址:台北市中正區八德路一段1號

.報到時間:活動前30分鐘開放報到