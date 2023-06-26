穿著香奈兒去紐約度暑假！2023 COCO BEACH系列好夢幻

隨著2023年香奈兒（CHANEL）COCO BEACH系列即日起全台上市，品牌也同時發布了全新COCO BEACH系列的形象廣告。此系列形象廣告延續2023春夏前導系列，以夢幻手法記錄瑞士模特兒Vivienne Rohner的紐約日常，由其攝影師男友Theo Wenner掌鏡執導。這次拍攝來到紐約知名的度假勝地漢普頓，COCO BEACH系列形象代言人Vivienne Rohner表示：「近五年來我每個週末都會到漢普頓拜訪，那也是Theo的母親所居住的地方。水是幫助我保持內在平衡的重要元素，我很幸運能住在紐約這座為海洋所環繞的城市。」

在全新的形象畫面中，沙灘與海水波光營造出隨興而為的氛圍，吊床、浮橋和海邊等場景組成一系列貼近而親密的生活畫面，宛如一本的度假相冊。Vivienne Rohner身穿COCO BEACH系列白、黑與粉色調夏裝作品，包括柔軟毛巾布套裝、90 年代復古剪裁泳裝、星星符碼、斜紋軟呢短洋裝和絲絨連身褲，同時致敬代表漢普頓地區的風格元素。「本次拍攝讓我回想起第一次來到這裡的感覺。」Vivienne Rohner說，「來美國之前因為看了各種關於紐約、東岸甚至加州的電影和紀錄片，自然會產生與現實生活不盡相同的美好想像。但漢普頓完全和我想像的一樣，有著夢幻的濱海白色小屋…給人一種低調奢華的感覺。」 COCO BEACH系列黑色絨布菱格紋皮穿鍊小型購物包，16萬4,800元。圖／香奈兒提供 COCO BEACH系列黑白CHANEL字樣毛巾布遮陽帽，46,300元。圖／香奈兒提供 COCO BEACH系列黑色皮革金屬雙C LOGO水晶鑲飾繫帶露趾涼鞋，53,200元。圖／香奈兒提供 COCO BEACH系列幻象珍珠草編漁夫帽，55,600元。圖／香奈兒提供 模特兒Vivienne Rohner為香奈兒2023 COCO BEACH系列形象代言人。圖／香奈兒提供 模特兒Vivienne Rohner為香奈兒2023 COCO BEACH系列形象代言人。圖／香奈兒提供 COCO BEACH系列黑白絨毛雙色拖鞋，41,200元。圖／香奈兒提供 模特兒Vivienne Rohner與攝影師男友Theo Wenner攜手來到紐約漢普頓拍攝香奈兒2023 COCO BEACH系列形象廣告。圖／香奈兒提供 COCO BEACH系列形象廣告是香奈兒2023春夏前導系列廣告的延續篇章。圖／香奈兒提供 COCO BEACH系列黑色編織菱格紋皮穿鍊大型購物包，18萬8,800元。圖／香奈兒提供 COCO BEACH系列形象廣告是香奈兒2023春夏前導系列廣告的延續篇章。圖／香奈兒提供 COCO BEACH系列形象廣告。圖／香奈兒提供