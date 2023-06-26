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穿著香奈兒去紐約度暑假！2023 COCO BEACH系列好夢幻
隨著2023年香奈兒（CHANEL）COCO BEACH系列即日起全台上市，品牌也同時發布了全新COCO BEACH系列的形象廣告。此系列形象廣告延續2023春夏前導系列，以夢幻手法記錄瑞士模特兒Vivienne Rohner的紐約日常，由其攝影師男友Theo Wenner掌鏡執導。這次拍攝來到紐約知名的度假勝地漢普頓，COCO BEACH系列形象代言人Vivienne Rohner表示：「近五年來我每個週末都會到漢普頓拜訪，那也是Theo的母親所居住的地方。水是幫助我保持內在平衡的重要元素，我很幸運能住在紐約這座為海洋所環繞的城市。」
在全新的形象畫面中，沙灘與海水波光營造出隨興而為的氛圍，吊床、浮橋和海邊等場景組成一系列貼近而親密的生活畫面，宛如一本的度假相冊。Vivienne Rohner身穿COCO BEACH系列白、黑與粉色調夏裝作品，包括柔軟毛巾布套裝、90 年代復古剪裁泳裝、星星符碼、斜紋軟呢短洋裝和絲絨連身褲，同時致敬代表漢普頓地區的風格元素。「本次拍攝讓我回想起第一次來到這裡的感覺。」Vivienne Rohner說，「來美國之前因為看了各種關於紐約、東岸甚至加州的電影和紀錄片，自然會產生與現實生活不盡相同的美好想像。但漢普頓完全和我想像的一樣，有著夢幻的濱海白色小屋…給人一種低調奢華的感覺。」
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