如把描圖紙穿上身！2024愛馬仕夏季男裝透視鏤空玩光影
愛馬仕（HERMÈS）2024夏季男裝大秀於當地時間6月24日星期六於巴黎耶納宮舉辦。本季的服裝以建築為靈感，以沙漠、蒸汽、冰、鼠尾草組成礦物質感的輕柔色調，透過鏤空、通透、和巧玩光影的方式，營造出日光的失重感；創新的剪裁、輕柔的紋理、細微的色彩差異或大膽疊加與體積分量，透過服裝的語彙，捕捉到漂浮於盛夏空氣中的溫暖與清爽。
由輕薄的皮革、真絲、純棉、科技材質和喀什米爾羊絨材質勾勒出稍長的夾克和修身的褲形，組成本季男裝的基本基調。腰部打褶的長褲在腳踝長度捲起褲腳，體現舒適隨意的休閒氣息。短褲、夾克和短風衣，採用比以往略為縮短的長度，更顯得一派輕鬆。襯衫、薄外套等，裝飾靈感來自遮陽傘的粗條紋，寬鬆的針織和厚絲單品讓夏季的旅人得以在白日、陰影、和涼爽的夏夜之間自由轉換。
本季的服裝透過材質巧玩光影。圓形剪裁的夾克和多款上衣在局部以不對稱的方式裝飾猶如雷射雕刻般的鏤空圖案，仔細一看原來是愛馬仕福寶大道24號總店的馬賽克地磚。猶如描圖紙和描圖的方格紙，大量薄透、透視的材質互相堆疊，在多層次堆疊穿著的同時竟更顯清爽，而透明效果更強化了微妙的層次感和浮雕視覺，創造出陰影與不經意地描繪出的圖案。高科技材質的外套和襯衫，營造出夏日彩虹般的色彩。而裝飾Étriers馬鐙印花的真絲襯衫搭配同系列印花的絲質小包，則堆疊出隨性和無拘束的優雅。
配件部分，可單手拎起和隨性肩背的Mousqueton水桶包以Evercalf或Swift小牛皮製作而成，大型的Haut à Courroies Coup de Soleil手提包以Togo小牛皮製作而成，上面以不同深淺色的皮革顏色，創造出鑰匙鎖頭和皮革翻蓋的假陰影，是讓人會心一笑的愛馬仕幽默。H帆布和小牛皮拼接縫製而成的Garden Party Voyage提包無疑是夏季度假必備的海灘包，裝飾全新以馬具為靈感的印花圖案。
不同圖案顏色的漁夫帽，採用防潑水材質製作，可雙面穿戴。 一系列飾品以經典的Chaîne d'ancre圖案延伸出不同材質和變化的款式，點綴海洋氣息。雙圈的馬鐙腰帶為本季的褲裝注入更豐富的細節，搭配鞋底略有厚度的拼接涼鞋，讓踏出的每一步都散發夏季的悠閒與清新 。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言