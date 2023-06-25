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如把描圖紙穿上身！2024愛馬仕夏季男裝透視鏤空玩光影

聯合報／ 記者孫曼／即時報導
礦物質感是2024愛馬仕夏季男裝的主要色調，以清透的針織材質營造通透感，印花圖案的H帆布和小牛皮革拼接而成的Garden Party Voyage提包成為焦點。圖／愛馬仕提供
礦物質感是2024愛馬仕夏季男裝的主要色調，以清透的針織材質營造通透感，印花圖案的H帆布和小牛皮革拼接而成的Garden Party Voyage提包成為焦點。圖／愛馬仕提供

愛馬仕（HERMÈS）2024夏季男裝大秀於當地時間6月24日星期六於巴黎耶納宮舉辦。本季的服裝以建築為靈感，以沙漠、蒸汽、冰、鼠尾草組成礦物質感的輕柔色調，透過鏤空、通透、和巧玩光影的方式，營造出日光的失重感；創新的剪裁、輕柔的紋理、細微的色彩差異或大膽疊加與體積分量，透過服裝的語彙，捕捉到漂浮於盛夏空氣中的溫暖與清爽。

由輕薄的皮革、真絲、純棉、科技材質和喀什米爾羊絨材質勾勒出稍長的夾克和修身的褲形，組成本季男裝的基本基調。腰部打褶的長褲在腳踝長度捲起褲腳，體現舒適隨意的休閒氣息。短褲、夾克和短風衣，採用比以往略為縮短的長度，更顯得一派輕鬆。襯衫、薄外套等，裝飾靈感來自遮陽傘的粗條紋，寬鬆的針織和厚絲單品讓夏季的旅人得以在白日、陰影、和涼爽的夏夜之間自由轉換。

本季的服裝透過材質巧玩光影。圓形剪裁的夾克和多款上衣在局部以不對稱的方式裝飾猶如雷射雕刻般的鏤空圖案，仔細一看原來是愛馬仕福寶大道24號總店的馬賽克地磚。猶如描圖紙和描圖的方格紙，大量薄透、透視的材質互相堆疊，在多層次堆疊穿著的同時竟更顯清爽，而透明效果更強化了微妙的層次感和浮雕視覺，創造出陰影與不經意地描繪出的圖案。高科技材質的外套和襯衫，營造出夏日彩虹般的色彩。而裝飾Étriers馬鐙印花的真絲襯衫搭配同系列印花的絲質小包，則堆疊出隨性和無拘束的優雅。

配件部分，可單手拎起和隨性肩背的Mousqueton水桶包以Evercalf或Swift小牛皮製作而成，大型的Haut à Courroies Coup de Soleil手提包以Togo小牛皮製作而成，上面以不同深淺色的皮革顏色，創造出鑰匙鎖頭和皮革翻蓋的假陰影，是讓人會心一笑的愛馬仕幽默。H帆布和小牛皮拼接縫製而成的Garden Party Voyage提包無疑是夏季度假必備的海灘包，裝飾全新以馬具為靈感的印花圖案。

不同圖案顏色的漁夫帽，採用防潑水材質製作，可雙面穿戴。 一系列飾品以經典的Chaîne d'ancre圖案延伸出不同材質和變化的款式，點綴海洋氣息。雙圈的馬鐙腰帶為本季的褲裝注入更豐富的細節，搭配鞋底略有厚度的拼接涼鞋，讓踏出的每一步都散發夏季的悠閒與清新 。

採用真絲斜紋材質縫製的寬鬆襯衫，飾有Étriers馬鐙圖案或Cheval équinoxe印花，搭配同樣裝飾Étriers印花真絲斜紋材質小包。圖／愛馬仕提供
採用真絲斜紋材質縫製的寬鬆襯衫，飾有Étriers馬鐙圖案或Cheval équinoxe印花，搭配同樣裝飾Étriers印花真絲斜紋材質小包。圖／愛馬仕提供
整體運用鏤空設計，營造出日光的失重感。 圖／愛馬仕提供
整體運用鏤空設計，營造出日光的失重感。 圖／愛馬仕提供
科技布料打造的清透長版外套，散發光澤感。圖／愛馬仕提供
科技布料打造的清透長版外套，散發光澤感。圖／愛馬仕提供
整體運用鏤空設計，營造出日光的失重感。 圖／愛馬仕提供
整體運用鏤空設計，營造出日光的失重感。 圖／愛馬仕提供
雙圈馬鐙腰帶細節位本季男裝的重要配件。圖／愛馬仕提供
雙圈馬鐙腰帶細節位本季男裝的重要配件。圖／愛馬仕提供
遮陽傘的寬版條紋本季大量出現在不同單品上。圖／愛馬仕提供
遮陽傘的寬版條紋本季大量出現在不同單品上。圖／愛馬仕提供
本季重點包款Mousqueton水桶包，由Evercalf或Swift小牛皮製作。圖／愛馬仕提供
本季重點包款Mousqueton水桶包，由Evercalf或Swift小牛皮製作。圖／愛馬仕提供
長度至腳踝的打褶長褲，摺起褲腳，以垂墜效果營造休閒氣息。圖／愛馬仕提供
長度至腳踝的打褶長褲，摺起褲腳，以垂墜效果營造休閒氣息。圖／愛馬仕提供
本季男裝首以經典的Chaîne d'ancre圖案延伸出一系列材質和設計上的新變化。圖／愛馬仕提供
本季男裝首以經典的Chaîne d'ancre圖案延伸出一系列材質和設計上的新變化。圖／愛馬仕提供
寬鬆的針織穿插在本季不同的造型中，搭配長度較短的短褲。圖／愛馬仕提供
寬鬆的針織穿插在本季不同的造型中，搭配長度較短的短褲。圖／愛馬仕提供
從經典凱莉包延伸出的方正款Kelly Multipocket To Go。圖／愛馬仕提供
從經典凱莉包延伸出的方正款Kelly Multipocket To Go。圖／愛馬仕提供
愛馬仕甫於巴黎男裝周發表以建築為靈感的2024年夏季男裝系列。圖／愛馬仕提供
愛馬仕甫於巴黎男裝周發表以建築為靈感的2024年夏季男裝系列。圖／愛馬仕提供
福寶大道24號總店的馬賽克地磚轉化為鏤空圖案，搭配如描圖方格紙般的內襯，多層次而輕透。圖／愛馬仕提供
福寶大道24號總店的馬賽克地磚轉化為鏤空圖案，搭配如描圖方格紙般的內襯，多層次而輕透。圖／愛馬仕提供
以Togo小牛皮製作的Haut à Courroies Coup de Soleil手提包，以不同深淺顏色創造猶如影子的鑰匙鎖頭和皮蓋痕跡。圖／愛馬仕提供
以Togo小牛皮製作的Haut à Courroies Coup de Soleil手提包，以不同深淺顏色創造猶如影子的鑰匙鎖頭和皮蓋痕跡。圖／愛馬仕提供
愛馬仕甫於巴黎男裝周發表以建築為靈感的2024年夏季男裝系列。圖／愛馬仕提供
愛馬仕甫於巴黎男裝周發表以建築為靈感的2024年夏季男裝系列。圖／愛馬仕提供
印花和鏤空元素為2024夏季男裝注入輕鬆而舒爽的休閒氣息。圖／愛馬仕提供
印花和鏤空元素為2024夏季男裝注入輕鬆而舒爽的休閒氣息。圖／愛馬仕提供

愛馬仕 光影 鑰匙

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