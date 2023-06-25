流行歌曲、即興對尬 Red Bull街舞台灣大賽7月8日登場

街舞盛典Red Bull Dance Your Style台灣大賽，將於7月8日（週六）於台北兒童新樂園登場，全台頂尖舞者以不同舞風，迎戰流行歌曲即興對尬。這場融合街舞文化的社交派對，沒有專業評審講評，而是由現場觀眾亮燈票選贏家；活動當天下午四點開放一般觀眾免費入園觀賽，感受今夏最炸的街舞盛事。

來自日本的Red Bull Dancer、2016 Juste Debout世界冠軍Kyoka日前抵台擔任海選評審，她與2021年台灣冠軍哈妹（Chrissy Chou）及IP LOCKERS團長，囂張一同選出晉級決賽的7名舞者，與其他種子選手共同在台灣決賽角逐全台最強風格舞者的寶座，而最終贏家將在11月前往德國法蘭克福參與世界決賽。

Red Bull Dance Your Style 以全新的街舞競賽概念，集結了各式舞風的佼佼者登場，包含2019年台灣冠軍Waccking好手Maya Chou、全方位嘻哈街舞高手異鄉人、2019年美國齊舞世界賽獲世界第5名的Popping舞者淋雨（劉凌宇）、台灣Dancehall舞風重要推手小姬老師等16名舞者到時輪番較勁，將在台北兒童新樂園掀起街舞狂潮。

◎Red Bull Dance Your Style 台灣大賽｜活動資訊 ．日期：2023年7月8日（六） ．地點：台北兒童新樂園 ．時間： 16:00 開放觀眾免費入園 17:00 賽前派對 18:00 Red Bull Dance Your Style台灣大賽 20:00 賽後派對

不同於一般街舞賽事，Red Bull Dance Your Style是由觀眾決定贏家。圖／Red Bull提供