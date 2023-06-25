快訊

涉性騷辭駐泰代表 莊碩漢聲明：盼調查過程能充分陳述

竄火畫面曝！樹林公寓爆炸1命危2傷 男子雙手炸斷4指

工人高溫下屋頂裝太陽能板「中暑不治」 雇主賠265萬遭判2月

聽新聞
test
0:00 / 0:00

流行歌曲、即興對尬 Red Bull街舞台灣大賽7月8日登場

聯合報／ 記者高婉珮／即時報導
Red Bull Dance Your Style 台灣大賽即將於7月8日登場（圖為2022年比賽畫面）。圖／Red Bull提供
Red Bull Dance Your Style 台灣大賽即將於7月8日登場（圖為2022年比賽畫面）。圖／Red Bull提供

街舞盛典Red Bull Dance Your Style台灣大賽，將於7月8日（週六）於台北兒童新樂園登場，全台頂尖舞者以不同舞風，迎戰流行歌曲即興對尬。這場融合街舞文化的社交派對，沒有專業評審講評，而是由現場觀眾亮燈票選贏家；活動當天下午四點開放一般觀眾免費入園觀賽，感受今夏最炸的街舞盛事。

來自日本的Red Bull Dancer、2016 Juste Debout世界冠軍Kyoka日前抵台擔任海選評審，她與2021年台灣冠軍哈妹（Chrissy Chou）及IP LOCKERS團長，囂張一同選出晉級決賽的7名舞者，與其他種子選手共同在台灣決賽角逐全台最強風格舞者的寶座，而最終贏家將在11月前往德國法蘭克福參與世界決賽。

Red Bull Dance Your Style 以全新的街舞競賽概念，集結了各式舞風的佼佼者登場，包含2019年台灣冠軍Waccking好手Maya Chou、全方位嘻哈街舞高手異鄉人、2019年美國齊舞世界賽獲世界第5名的Popping舞者淋雨（劉凌宇）、台灣Dancehall舞風重要推手小姬老師等16名舞者到時輪番較勁，將在台北兒童新樂園掀起街舞狂潮。

◎Red Bull Dance Your Style 台灣大賽｜活動資訊

．日期：2023年7月8日（六）

．地點：台北兒童新樂園

．時間：

16:00 開放觀眾免費入園

17:00 賽前派對

18:00 Red Bull Dance Your Style台灣大賽

20:00 賽後派對

不同於一般街舞賽事，Red Bull Dance Your Style是由觀眾決定贏家。圖／Red Bull提供
不同於一般街舞賽事，Red Bull Dance Your Style是由觀眾決定贏家。圖／Red Bull提供
2016 Juste Debout世界冠軍Kyoka（中），日前抵台擔任海選評審。圖／Red Bull提供
2016 Juste Debout世界冠軍Kyoka（中），日前抵台擔任海選評審。圖／Red Bull提供

街舞 兒童新樂園

延伸閱讀

MLB／J-Rod再度參戰全壘打大賽 矢言在鄉親父老前摘冠

Red Bull車隊第100勝入袋！車手Max Verstappen於加拿大大獎賽再度摘冠

中職／全壘打大賽誰贏面大？江坤宇：除了我…

中職／高中拿過全壘打獎的隱藏強打 江少慶看全壘打大賽手癢

相關新聞

台灣也有這福利！日本一蘭拉麵「1種人」免費吃 一堆人不知道白花錢

2017年進駐台北信義區的日本一蘭拉麵，登台多年始終人氣不減，甚至還拿下發票載具APP數據調查榜中，2023年4月至5月間台北最熱銷拉麵的冠軍，而且即使店家採24小時營業方式，民眾三餐或宵夜時段想吃，至今都還是少說得排上1小時。因此為把握品嚐一蘭拉麵的美好「食」光，台灣同步日本的許多福利項目，你一定要知道，好比一位成人，最多可帶5個孩子內用，且12歲以下孩童還免費享用。

星巴克「買一送一」又來了！只有一天、連續爽喝9小時

4天連假之後的開工日好厭世？為了替上班族加油打氣，星巴克宣布6月26日（週一）推出「Back to work 好友分享日...

流行歌曲、即興對尬 Red Bull街舞台灣大賽7月8日登場

街舞盛典Red Bull Dance Your Style台灣大賽，將於7月8日（週六）於台北兒童新樂園登場，全台頂尖舞...

車銀優賞DIOR總監5週年大秀 菲董捧場KENZO合影Vernon

6月23日的巴黎男裝周，焦點為由Kim Jones擔任藝術總監滿5週年的Dior男裝大秀，包括新任品牌大使陳立波（Nat...

冰沙調酒秒搞定！KIRIN冰結尬上森永ICEBOX果實冰

迎接盛夏到來，台灣麒麟特別將「KIRIN冰結無糖檸檬7%」，列為常態販售商品，即日起於7-ELEVEN門市常態供應，同時...

MAX&Co.跨界義大利國民小白鞋 聯名拼色單品超好買！

Max Mara的支線品牌MAX&Co.推出與義大利國民小白鞋Superga合作的秋冬&Co.LLABORATION聯名系列鞋履和服裝、配件。以運動風格為主軸，搭配搶眼對比拼色處理，每一款都超想入手，而且價格也很親民實惠。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦