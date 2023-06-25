這支必須收 Johnnie Walker黑牌台北限定瓶限量登場

威士忌領導品牌Johnnie Walker ，發布Johnnie Walker 黑牌AIR-INKTM全球限定台北瓶，由台灣知名塗鴉藝術家 BlackZao創作，融入龍騰、松竹梅等東方元素，加上台北101和台北捷運等地標建築，展現台北城市之美。新酒款經典黑牌風味不變，酒精濃度40%，每瓶700毫升，限量2,500瓶，建議售價2,359元，預定6月28日起於7-ELEVEN I-BON、愛買、大潤發與家樂福預購通路限量販售，售完為止。

台灣知名塗鴉藝術家 BlackZao使用AIR-INKTM技術，將污染轉化為墨水，透過台北的市景素寫，將台北的生命力展示於瓶身之上。BlackZao表示：「我很幸運有這個機會，透過多元文化和想像力將我所認知的台北展現出來，也希望我的作品，能讓大家看見一個不一樣的台北。」

全球限定AIR-INKTM城市限量系列，瓶身設計以城市為靈感，共匯聚11位來自德里、曼谷、華沙、馬德里…等全球各城市的藝術家，用塗鴉賦予全新設計，共同呈現不同城市之美。Johnnie Walker 全球品牌總監 Julie Bramham 表示：「 Keep Walking 城市限量版系列的作品非常精彩，絕對是極具收藏價值的藝術珍品。」

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