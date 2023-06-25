冰沙調酒秒搞定！KIRIN冰結尬上森永ICEBOX果實冰

迎接盛夏到來，台灣麒麟特別將「KIRIN冰結無糖檸檬7%」，列為常態販售商品，即日起於7-ELEVEN門市常態供應，同時獻上萬元好禮讓粉絲們抽獎帶回家。此外，KIRIN也帶來最強消暑攻略——KIRIN冰結調酒尬上森永ICEBOX果實冰，將果香十足且氣泡強烈的KIRIN冰結調酒，倒入裝滿冰晶的ICEBOX中，沁涼入心脾。

歡慶「KIRIN冰結無糖檸檬7%」於7-ELEVEN通路常態販售的好消息，KIRIN推出「冰結無糖輕盈1點抽」活動，即日起至9月30日凡購買KIRIN冰結調酒無糖系列，不限通路、品項及容量，登錄發票即可抽eminent萬國通路28吋時尚行李箱、BRUNO多功能電烤盤及美型智能氣炸鍋等多項好禮。

今年KIRIN與森永兩大品牌攜手，帶給大家夏日消暑新提案。於全台7-ELEVEN門市上市的森永ICEBOX，採獨特杯裝設計，其中的多瓣冰晶粒粒飽含水果風味，直接倒入KIRIN冰結調酒，讓每一粒冰晶吸飽無添加不稀釋的鮮榨果汁，只要幾秒鐘、簡單兩步驟，即可獲得一杯口感綿密爽脆、果香十足新嫩多汁的冰沙調酒。

KIRIN冰結無糖系列已開始販售，「無糖檸檬7%」僅在7-ELEVEN販售，「無糖檸檬9%」則在全家及各超市量販店販售。商品庫存量及實際販售品項請依現場門市為主。

此外，喜愛音樂的夥伴，也別錯過了睽違 3 年、今年7月重磅回歸的高雄啤酒音樂節，KIRIN將派出各色熱門酒款，讓參與這場音樂與美酒盛宴的熱血夥伴，每一口都沁涼暢快身心。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康