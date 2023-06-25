MAX&Co.跨界義大利國民小白鞋 聯名拼色單品超好買！
Max Mara的支線品牌MAX&Co.推出與義大利國民小白鞋Superga合作的秋冬&Co.LLABORATION聯名系列鞋履和服裝、配件。以運動風格為主軸，搭配搶眼對比拼色處理，每一款都超想入手，而且價格也很親民實惠。
雖然盛夏才正式報到，但時尚的腳步總是快一點，像是&Co.LLABORATION聯名系列，就是定調為了秋冬季節而設。此次MAX&Co.與Superga的合作，目的在融合彼此形式和功能上的共同價值。於是自經典且具貴族學院風格的運動服中汲取靈感，打造出適合和一群朋友周末前往別墅度假的服飾與配件。提供包括了的打摺長褲、運動上衣及馬球衫連身裙、深V領毛衣等單品，整體以大膽明亮色調撞色拼接清爽白和柔和的中性色調。而&Co.LLABORATION聯名系列中的T恤為重點商品，包括帶有花卉設計的MAX&Co.方型Logo設計到以30年代Superga形象廣告為主題的款式。
除了系列服飾之外，配件部分也讓人想擁有，像是延續主題概念的網球休閒帽，以及帶有繽紛印花內裡的網球背包，都是消費者必入手設計。另外，Superga也發揮製鞋專長，替&Co.LLABORATION聯名系列打造源自50年代的厚底設計的Alpina鞋和70年代網球冠軍所穿的Panatta鞋，皆採用Bubble元素裝飾，復古感中帶著現代美學觀點的融合。
提到撞色處理，義大利品牌AMEDEO TESTONI這季女款運動鞋也以拼接異材質和撞色調獲得市場青睞。新系列鞋款採用寬大的老爹鞋底，重量輕巧，而且利用彈性萊卡纖維科技面料和柔軟舒適的小牛皮拼接，不需綁鞋帶的設計，提升穿脫的便利性與舒適感，適合夏日穿著，展現不經意的時尚感。
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