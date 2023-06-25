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最強KOL都在瘋！梵克雅寶Alhambra穿出獨一無二的好運

聯合報／ 記者孫曼／即時報導
知名KOL李瑜演繹梵克雅寶Alhambra系列最新作品。圖／摘自IG @yulee_yutopia
知名KOL李瑜演繹梵克雅寶Alhambra系列最新作品。圖／摘自IG @yulee_yutopia

Alhambra四葉幸運圖騰於1968年誕生以來，就幸運美好的意象成為梵克雅寶（Van Cleef & Arpels）的傳世幾點。今年推出4款全新作品，結合耀目光輝璣鏤雕花玫瑰金圖騰，以及映射著微妙炫彩的紅玉髓，體現品牌美學傳承與展現精湛工藝之作。台灣最帶貨的時尚KOL徐琁（@cos55555）、簡婕（@cleoj__j）、和李瑜（＠yulee_yutopia）搶先以各自不同的穿搭風格演繹出專屬的幸運光芒！

穿著風格在可愛甜美中又帶有個性的徐琁，以經典的黑白雙色穿搭襯托深邃明艷的紅玉髓和玫瑰金，寬大的泡泡袖和長裙搭配中性綁帶厚底鞋，隨興地將長項鍊繞上兩圈，成為長度恰好的頸鍊和項鍊，搭配手鍊和可翻轉的雙面戒指，並配襯上同樣以金珠組成的Perlee腕表，在個性中流露小女人的甜美。

簡婕巧玩同系列的多層次堆疊，配上簡單的無肩黑色小洋裝演繹女人味；圍繞兩圈的長項鍊、手鍊、戒指，加上Alhambra系列的紅玉髓耳針耳環、玫瑰金四葉幸運圖騰腕表、與戒指。李瑜則是以夏季必備的經典米色無袖洋裝配出文藝書卷氣，配搭Perlee系列腕表與戒指，巧妙的混搭出俏麗的優雅。

迷人的Alhambra系列珠寶，以圓潤細緻珠子金屬圍繞四瓣幸運草圖騰而成。玫瑰金珠底座簇擁著梵克雅寶細心切割成剔透薄片、並仔細打磨拋光過的紅玉髓寶石，展現品牌精選優質寶石天生的內在風采；璣鏤雕花則是2018年起成為系列特色的傳統工藝，在柔和的玫瑰金表面鐫刻放射飾紋，讓花瓣綻放猶如陽光迤邐灑落的璀璨炫彩。幸運草中央點綴一顆光芒柔和的金質飾珠或璀璨鑽石，為幸運圖騰畫龍點睛。

知名KOL李瑜演繹梵克雅寶Alhambra系列最新作品。圖／摘自IG @yulee_yutopia
知名KOL李瑜演繹梵克雅寶Alhambra系列最新作品。圖／摘自IG @yulee_yutopia
知名KOL簡婕演繹梵克雅寶Alhambra系列最新作品。圖／摘自IG@cleoj__j
知名KOL簡婕演繹梵克雅寶Alhambra系列最新作品。圖／摘自IG@cleoj__j
知名KOL徐琁、簡婕演繹梵克雅寶Alhambra系列最新作品。圖／摘自IG
知名KOL徐琁、簡婕演繹梵克雅寶Alhambra系列最新作品。圖／摘自IG
知名KOL簡婕演繹梵克雅寶Alhambra系列最新作品。圖／摘自IG@cleoj__j
知名KOL簡婕演繹梵克雅寶Alhambra系列最新作品。圖／摘自IG@cleoj__j
知名KOL簡婕演繹梵克雅寶Alhambra系列最新作品。圖／摘自IG@cleoj__j
知名KOL簡婕演繹梵克雅寶Alhambra系列最新作品。圖／摘自IG@cleoj__j
知名KOL簡婕演繹梵克雅寶Alhambra系列最新作品。圖／摘自IG@cleoj__j
知名KOL簡婕演繹梵克雅寶Alhambra系列最新作品。圖／摘自IG@cleoj__j
知名KOL徐琁演繹梵克雅寶Alhambra系列最新作品。圖／摘自IG @cos55555
知名KOL徐琁演繹梵克雅寶Alhambra系列最新作品。圖／摘自IG @cos55555
知名KOL李瑜演繹梵克雅寶Alhambra系列最新作品。圖／摘自IG @yulee_yutopia
知名KOL李瑜演繹梵克雅寶Alhambra系列最新作品。圖／摘自IG @yulee_yutopia
知名KOL簡婕演繹梵克雅寶Alhambra系列最新作品。圖／摘自IG@cleoj__j
知名KOL簡婕演繹梵克雅寶Alhambra系列最新作品。圖／摘自IG@cleoj__j
Vintage Alhambra長項鍊，20枚四葉幸運圖騰，玫瑰金搭配璣鏤雕花玫瑰金及紅玉髓，約64萬0,000元
Vintage Alhambra長項鍊，20枚四葉幸運圖騰，玫瑰金搭配璣鏤雕花玫瑰金及紅玉髓，約64萬0,000元
知名KOL簡婕演繹梵克雅寶Alhambra系列最新作品。圖／摘自IG@cleoj__j
知名KOL簡婕演繹梵克雅寶Alhambra系列最新作品。圖／摘自IG@cleoj__j
知名KOL李瑜演繹梵克雅寶Alhambra系列最新作品。圖／摘自IG @yulee_yutopia
知名KOL李瑜演繹梵克雅寶Alhambra系列最新作品。圖／摘自IG @yulee_yutopia
知名KOL徐琁演繹梵克雅寶Alhambra系列最新作品。圖／摘自IG @cos55555
知名KOL徐琁演繹梵克雅寶Alhambra系列最新作品。圖／摘自IG @cos55555
知名KOL李瑜演繹梵克雅寶Alhambra系列最新作品。圖／摘自IG @yulee_yutopia
知名KOL李瑜演繹梵克雅寶Alhambra系列最新作品。圖／摘自IG @yulee_yutopia
知名KOL徐琁演繹梵克雅寶Alhambra系列最新作品。圖／摘自IG @cos55555
知名KOL徐琁演繹梵克雅寶Alhambra系列最新作品。圖／摘自IG @cos55555
知名KOL李瑜演繹梵克雅寶Alhambra系列最新作品。圖／摘自IG @yulee_yutopia
知名KOL李瑜演繹梵克雅寶Alhambra系列最新作品。圖／摘自IG @yulee_yutopia
知名KOL徐琁演繹梵克雅寶Alhambra系列最新作品。圖／摘自IG @cos55555
知名KOL徐琁演繹梵克雅寶Alhambra系列最新作品。圖／摘自IG @cos55555
知名KOL簡婕演繹梵克雅寶Alhambra系列最新作品。圖／摘自IG@cleoj__j
知名KOL簡婕演繹梵克雅寶Alhambra系列最新作品。圖／摘自IG@cleoj__j
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知名KOL李瑜演繹梵克雅寶Alhambra系列最新作品。圖／摘自IG @yulee_yutopia
知名KOL徐琁演繹梵克雅寶Alhambra系列最新作品。圖／摘自IG @cos55555
知名KOL徐琁演繹梵克雅寶Alhambra系列最新作品。圖／摘自IG @cos55555
Alhambra雙面戒指，玫瑰金鑲嵌一面為璣鏤雕花玫瑰金搭配鑽石，另一面鑲嵌紅玉髓，約15萬6,000元
Alhambra雙面戒指，玫瑰金鑲嵌一面為璣鏤雕花玫瑰金搭配鑽石，另一面鑲嵌紅玉髓，約15萬6,000元
Vintage Alhambra手鍊，5枚四葉幸運圖騰，玫瑰金搭配璣鏤雕花玫瑰金及紅玉髓，約15萬7,000元
Vintage Alhambra手鍊，5枚四葉幸運圖騰，玫瑰金搭配璣鏤雕花玫瑰金及紅玉髓，約15萬7,000元
知名KOL徐琁演繹梵克雅寶Alhambra系列最新作品。圖／摘自IG @cos55555
知名KOL徐琁演繹梵克雅寶Alhambra系列最新作品。圖／摘自IG @cos55555
知名KOL徐琁演繹梵克雅寶Alhambra系列最新作品。圖／摘自IG @cos55555
知名KOL徐琁演繹梵克雅寶Alhambra系列最新作品。圖／摘自IG @cos55555
知名KOL徐琁演繹梵克雅寶Alhambra系列最新作品。圖／摘自IG @cos55555
知名KOL徐琁演繹梵克雅寶Alhambra系列最新作品。圖／摘自IG @cos55555
知名KOL李瑜演繹梵克雅寶Alhambra系列最新作品。圖／摘自IG @yulee_yutopia
知名KOL李瑜演繹梵克雅寶Alhambra系列最新作品。圖／摘自IG @yulee_yutopia
知名KOL簡婕演繹梵克雅寶Alhambra系列最新作品。圖／摘自IG@cleoj__j
知名KOL簡婕演繹梵克雅寶Alhambra系列最新作品。圖／摘自IG@cleoj__j

戒指 腕表

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