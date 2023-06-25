星巴克「買一送一」又來了！只有一天、連續爽喝9小時

4天連假之後的開工日好厭世？為了替上班族加油打氣，星巴克宣布6月26日（週一）推出「Back to work 好友分享日」優惠，活動當天上午11點至晚上8點這9小時內，至門市購買兩杯特大杯、風味、冰熱一致的指定品項飲料，其中一杯星巴克招待。每人每次至多買二送二，飲料限當場一次領取。

在優惠品項方面，不包含星冰樂系列飲料、雲朵冰搖濃縮咖啡、可可綿雲瑪奇朵、鹹焦糖風味綿雲瑪奇朵、鹹焦糖風味綿雲冷萃咖啡/氮氣冷萃咖啡、松露巧克力冷萃咖啡/氮氣冷萃咖啡、罐裝飲料、典藏系列咖啡、手沖、虹吸式咖啡及含酒精飲料。原價購買與享有優惠折扣之飲料，如更換需加價指定品項植物奶皆需收費。

這次活動不適用於車道服務、外送外賣、電話預訂與行動預點服務。此外，機場、高鐵站、國道休息站、奇美博物館、台北時代、時代B2…等門市亦不適用。詳細活動辦法依星巴克網站公告為主。