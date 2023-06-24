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台北喜來登X古娃娃 「泰奶QQ流心吐司」限定登場！

聯合報／ 記者羅建怡／即時報導
台北喜來登 X WA!BAKERY「椰香泰奶流心吐司」午茶組。圖／台北喜來登提供
台北喜來登 X WA!BAKERY「椰香泰奶流心吐司」午茶組。圖／台北喜來登提供

台北喜來登大飯店與百萬YouTuber古娃娃自創烘焙品牌「WA!BAKERY」聯名合作，即日起至7月24日期間限定推出兩款「大人系優雅茶流心吐司」，分別為泰奶QQ流心和日式焙茶流心，還有多款經典「夾心棍棍」系列。活動期間大廳酒吧同步販售「流心吐司午茶組」。

有「便利商店女神」之稱的YouTuber古娃娃創辦的WA!BAKERY，主打以法國諾曼第奶油、日本日東製粉、普蘿法國粉等原料，加入天然酵母魯邦種的麵包，醇厚麥香與豐富餡料深受消費者喜愛。此次台北喜來登與WA!BAKERY合作旗下超人氣明星商品「吐司磚餡」獨家開發兩款口味，茶香濃厚的「日式焙茶流心」選用頂級鐵觀音茶葉及日本焙茶，萃取濃縮成香濃回甘的焙茶流心；另一款「泰奶QQ流心」嚴選泰國頂級手標茶與法國鮮奶油製成濃郁泰奶流心。每款100元、任選三入享優惠價285元。

此外，銷售破25萬支的「夾心棍棍」也有多款經典口味於The Deli同步販售，包括「煉乳焦糖脆片」、「鐵觀音濃茶乳酪」、「伯爵茶蜂蜜乳酪」與「白玉抹茶流心吐司」，紮實有嚼勁的麵包搭配濃郁滑順的乳酪抹醬，每款85元、任選三入享優惠價242元。

即日起至7月24日，台北喜來登大廳酒吧同步推出「椰香泰奶流心吐司」午茶組，每組280+10%元，可體驗「泰奶QQ流心」的溫熱濃郁泰奶流心遇上椰香濃厚的手工冰淇淋、冰火交融的滋味。

台北喜來登與WA!BAKERY推出「大人系．優雅茶」聯名麵包。圖／台北喜來登提供
台北喜來登與WA!BAKERY推出「大人系．優雅茶」聯名麵包。圖／台北喜來登提供

喜來登 YouTuber

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