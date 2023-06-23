寫意的風格群像！TOD'S 2024春夏男裝 隨性不羈愛自由
TOD’S日前於米蘭時裝周期間發表2024春夏男裝，品牌創意總監Walter Chiapponi以「Giardino Italiano義式花園」為主題涵蓋16套造型，並包含皮件與鞋履等配件。場地選址於以傳統的義大利花園為背景的Villa Necchi別墅，進而呈現出兼具愜意、輕快與活力的義式風格，包含日星町田啓太、知名KOL Bryan Boy、中國男星胡兵皆受邀出席看秀。
在歐陸文化大國中，不若英倫的嚴謹、不若法蘭西的浪漫，最懂得生活旨趣的義大利人，總按自己的時間步調、好整以暇。本季TOD’S男裝同樣反映了義式生活的精髓：一種輕鬆、遊走在正裝與休閒之際的步調。全系列聚焦在溫暖的棕色、米色、白色，並選用輕盈但親膚舒適的面料、不時穿插珍貴皮革與麂皮以提升質感。短版的Caban大衣與防風連帽外套則鬆動了對優雅的制式戒條，並結合戶外夾克、尼龍織物的飛行員夾克，描繪出精緻優雅的風格群像。
本季的亮點亦包含藏於細節中的兩款新設計腰帶：採用繩索與無扣式設計的Greca腰帶輕便、富機能性，而具T Timeless飾扣的皮革編織腰帶，則從包款得到靈感、讓男士的腰際同樣具有高辨識度。此外全新的Moccasin莫卡辛鞋以其皮革底部和抓縐鞋頭，展示義大利人隨性、但對工藝毫不馬虎的專注，Riviera Slip-on鞋款則反應了時下越趨輕鬆的度假風格，並推出流蘇的全新版本。
過往在女士系列暢銷的Di Bag則在本季也能為男士大方享用，並推出公事包、手提包或旅行包等多種版本，Trek背包則蛻變為更具都會風格的奢華姿態，以尼龍搭配皮革細節，另有皮革、絨面皮革多種選擇，隨手一「卡」，讓愜意旅程、即刻出發。
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