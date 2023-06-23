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寫意的風格群像！TOD'S 2024春夏男裝 隨性不羈愛自由

聯合報／ 記者釋俊哲／即時報導
品牌創意總監Walter Chiapponi以「Giardino Italiano義式花園」為主題打造出16套造型，呈現愜意、輕快且活力的義式風格。圖／TOD'S提供（合成圖）
品牌創意總監Walter Chiapponi以「Giardino Italiano義式花園」為主題打造出16套造型，呈現愜意、輕快且活力的義式風格。圖／TOD'S提供（合成圖）

TOD’S日前於米蘭時裝周期間發表2024春夏男裝，品牌創意總監Walter Chiapponi以「Giardino Italiano義式花園」為主題涵蓋16套造型，並包含皮件與鞋履等配件。場地選址於以傳統的義大利花園為背景的Villa Necchi別墅，進而呈現出兼具愜意、輕快與活力的義式風格，包含日星町田啓太、知名KOL Bryan Boy、中國男星胡兵皆受邀出席看秀。

在歐陸文化大國中，不若英倫的嚴謹、不若法蘭西的浪漫，最懂得生活旨趣的義大利人，總按自己的時間步調、好整以暇。本季TOD’S男裝同樣反映了義式生活的精髓：一種輕鬆、遊走在正裝與休閒之際的步調。全系列聚焦在溫暖的棕色、米色、白色，並選用輕盈但親膚舒適的面料、不時穿插珍貴皮革與麂皮以提升質感。短版的Caban大衣與防風連帽外套則鬆動了對優雅的制式戒條，並結合戶外夾克、尼龍織物的飛行員夾克，描繪出精緻優雅的風格群像。

本季的亮點亦包含藏於細節中的兩款新設計腰帶：採用繩索與無扣式設計的Greca腰帶輕便、富機能性，而具T Timeless飾扣的皮革編織腰帶，則從包款得到靈感、讓男士的腰際同樣具有高辨識度。此外全新的Moccasin莫卡辛鞋以其皮革底部和抓縐鞋頭，展示義大利人隨性、但對工藝毫不馬虎的專注，Riviera Slip-on鞋款則反應了時下越趨輕鬆的度假風格，並推出流蘇的全新版本。

過往在女士系列暢銷的Di Bag則在本季也能為男士大方享用，並推出公事包、手提包或旅行包等多種版本，Trek背包則蛻變為更具都會風格的奢華姿態，以尼龍搭配皮革細節，另有皮革、絨面皮革多種選擇，隨手一「卡」，讓愜意旅程、即刻出發。

連帽的防風夾克、莫卡辛鞋與西裝長褲，型塑出遊走於正裝、休閒分野的優雅群像。圖／TOD'S提供
連帽的防風夾克、莫卡辛鞋與西裝長褲，型塑出遊走於正裝、休閒分野的優雅群像。圖／TOD'S提供
全系列發表並包含包款與腰帶，例如兩款新設計的Greca腰帶與具T Timeless飾扣的腰帶。圖／TOD'S提供
全系列發表並包含包款與腰帶，例如兩款新設計的Greca腰帶與具T Timeless飾扣的腰帶。圖／TOD'S提供
中國男演員胡兵也出席TOD'S 2024春夏男裝發表，並以短褲搭配休閒便鞋、太陽眼鏡，酷酷現身。圖／TOD'S提供
中國男演員胡兵也出席TOD'S 2024春夏男裝發表，並以短褲搭配休閒便鞋、太陽眼鏡，酷酷現身。圖／TOD'S提供
TOD'S本季為男士帶來多樣化的包款選擇，無論是從Di Bag女包延伸而來的多樣化男款或新款Trek背包，讓包款從機能性的配件具象為個人的品味主張。圖／TOD'S提供
TOD'S本季為男士帶來多樣化的包款選擇，無論是從Di Bag女包延伸而來的多樣化男款或新款Trek背包，讓包款從機能性的配件具象為個人的品味主張。圖／TOD'S提供
新款的Riviera Slip-on鞋款反應時下的度假風格，也挑戰著對造型的想像力。圖／TOD'S提供
新款的Riviera Slip-on鞋款反應時下的度假風格，也挑戰著對造型的想像力。圖／TOD'S提供
日星町田啓太受邀出席TOD'S的2024春夏男裝大秀。圖／TOD'S提供
日星町田啓太受邀出席TOD'S的2024春夏男裝大秀。圖／TOD'S提供
大秀在米蘭的Villa Necchi別墅舉辦，也反應了TOD'S根植於品牌中懂得享樂與生活旨趣的悠久DNA。圖／TOD'S提供
大秀在米蘭的Villa Necchi別墅舉辦，也反應了TOD'S根植於品牌中懂得享樂與生活旨趣的悠久DNA。圖／TOD'S提供

義大利 品牌 米蘭 時裝周

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