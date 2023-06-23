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momo購物網「美食年中盛典」指定夯品限時5折起！精選超過800款「芒果鮮果、甜點、零食」

聯合報／ 記者陳立儀／即時報導
momo購物網即日起至6月30日強打「美食年中盛典」活動，「LS手作甜點愛文芒果生乳酪蛋糕6吋」限時活動價899元。圖／momo購物網提供
momo購物網即日起至6月30日強打「美食年中盛典」活動，「LS手作甜點愛文芒果生乳酪蛋糕6吋」限時活動價899元。圖／momo購物網提供

色香味俱全的「芒果」堪稱最受台灣人喜愛的夏季水果，momo購物網近兩週芒果鮮果及週邊美食銷售年增飆3成，今年以台東產地直送的夏雪芒果最熱銷，而芒果系列甜點及無糖果乾也同步熱賣中。momo購物網即日起至6月30日強打「美食年中盛典」活動，精選超過800款芒果週邊美食，從芒果鮮果、芒果甜點、芒果零食到芒果汁皆可一鍵下單直送到府；活動期間全站指定美食夯品限時5折起，除了美食神券現領現折大放送，累計消費滿1,000元即抽哈根達斯單球券（限量400名）、滿2,000元再加碼登記送10% mo幣（限量400名，回饋上限300元）。

根據momo購物網銷售觀察，以一年一獲、產地直送的「在地芒果」最受消費者青睞，由職人級果農種植且產量稀少的品種則是觸動消費者下單的關鍵。熱銷推薦如受封芒果界LV的「台東夏雪芒果」，吃來果肉細嫩、濃郁多汁；素有盛夏粉紅佳人之稱的「玉文芒果」，巧妙結合金煌碩大外型與愛文濃郁香氣；帶有特殊龍眼香的「烏香芒果」也擁有高人氣。

在健康飲食風潮的帶動下，主打無糖養生、少負擔的芒果乾及零食週邊也是本季熱賣的一大亮點。如團購熱銷品「春日小舖無糖愛文芒果」、「台東地區農會夏雪芒果米乖乖」等。此外，清新爽口的芒果風味飲品更是消費者熱衷囤貨的爆品，尤其採用新鮮芒果製作的果汁最熱賣，如泰航指定使用的「CHABAA啜吧100%蜜桃佐芒果汁」、「皇家農場98%芒果汁」，均創下最高月銷破百萬瓶佳績。

兼具吸睛度與話題性的芒果甜點，也是芒果控指定下單的夯品，人氣新品像是加入主廚親熬果醬的「起士公爵夏日派對芒果乳酪蛋糕」、藍帶主廚評比得獎王牌「LS手作甜點」愛文芒果生乳酪蛋糕」；偏好輕盈風味則推薦捲入一整顆在欉黃愛文芒果的「亞尼克新鮮芒果12CM獨享生乳捲」。

momo購物網即日起至6月30日強打「美食年中盛典」活動，「泰國CHABAA啜吧100%蜜桃佐芒果汁1,000ml」，即日起至6月30日活動價109元。圖／momo購物網提供
momo購物網即日起至6月30日強打「美食年中盛典」活動，「泰國CHABAA啜吧100%蜜桃佐芒果汁1,000ml」，即日起至6月30日活動價109元。圖／momo購物網提供
momo購物網即日起至6月30日強打「美食年中盛典」活動，「起士公爵夏日派對芒果乳酪蛋糕4吋」限時活動價799元。圖／momo購物網提供
momo購物網即日起至6月30日強打「美食年中盛典」活動，「起士公爵夏日派對芒果乳酪蛋糕4吋」限時活動價799元。圖／momo購物網提供
momo購物網即日起至6月30日強打「美食年中盛典」活動，「亞尼克人氣生乳捲3件組（夏日狂歡組）」限時活動價1,199元。圖／momo購物網提供
momo購物網即日起至6月30日強打「美食年中盛典」活動，「亞尼克人氣生乳捲3件組（夏日狂歡組）」限時活動價1,199元。圖／momo購物網提供
momo購物網即日起至6月30日強打「美食年中盛典」活動，「台東地區農會夏雪芒果米乖乖（52g／3包）」限時活動價199元。圖／momo購物網提供
momo購物網即日起至6月30日強打「美食年中盛典」活動，「台東地區農會夏雪芒果米乖乖（52g／3包）」限時活動價199元。圖／momo購物網提供
momo購物網即日起至6月30日強打「美食年中盛典」活動，「禾鴻玉文芒果（10斤／1箱）」限時活動價618元。圖／momo購物網提供
momo購物網即日起至6月30日強打「美食年中盛典」活動，「禾鴻玉文芒果（10斤／1箱）」限時活動價618元。圖／momo購物網提供
momo購物網即日起至6月30日強打「美食年中盛典」活動，「每日宅鮮台灣烏香芒果（5斤／箱）」限時活動價499元。圖／momo購物網提供
momo購物網即日起至6月30日強打「美食年中盛典」活動，「每日宅鮮台灣烏香芒果（5斤／箱）」限時活動價499元。圖／momo購物網提供
momo購物網即日起至6月30日強打「美食年中盛典」活動，「禾鴻台東夏雪芒果（4斤／2盒）」限時活動價999元。圖／momo購物網提供
momo購物網即日起至6月30日強打「美食年中盛典」活動，「禾鴻台東夏雪芒果（4斤／2盒）」限時活動價999元。圖／momo購物網提供
夏日芒果季火熱開跑，momo購物網近兩週芒果鮮果及週邊美食銷售年增飆3成。圖／momo購物網提供
夏日芒果季火熱開跑，momo購物網近兩週芒果鮮果及週邊美食銷售年增飆3成。圖／momo購物網提供
momo購物網即日起至6月30日強打「美食年中盛典」活動，「皇家農場98%芒果汁200ml X 4入」即日起至6月30日活動價149元。圖／momo購物網提供
momo購物網即日起至6月30日強打「美食年中盛典」活動，「皇家農場98%芒果汁200ml X 4入」即日起至6月30日活動價149元。圖／momo購物網提供
momo購物網即日起至6月30日強打「美食年中盛典」活動，「春日小舖無糖愛文芒果（140g／3入）」限時活動價499元。圖／momo購物網提供
momo購物網即日起至6月30日強打「美食年中盛典」活動，「春日小舖無糖愛文芒果（140g／3入）」限時活動價499元。圖／momo購物網提供

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