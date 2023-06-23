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整隻青蛙趴麵上！雲林特色美食1天僅6碗 店家曝最佳吃法：整個啃才是王道
各式各樣的怪奇拉麵出籠，從「大王具足蟲拉麵」、「鱷魚腳拉麵」等各種怪奇樣貌的拉麵引爆話題，雲林北港也有一道特色美食，就是圓拉麵主打的「蛙呀蛙呀蛙拉麵」，每碗250元，價格還算親民，平日一、二、四、五每日限定6碗，需預約。不少網友看到整隻青蛙趴在麵上，吶喊「可以切一下嗎？」店家也妙回，「沒有喔！整個啃才是王道」。
這碗青蛙拉麵，採圓拉麵魚湯湯底，青蛙強調是「雲林北港特色美食」、大約200g，麥寮麥個麵子客制化麵條，還有海線蛤仔、莿桐蒜頭、台酒米酒、蔥花
，最大賣點是「青蛙不切不去皮」，「不客制化餐點」，「歡迎整個拿來啃」。
網友在店家粉專掀起討論，有人說「超可怕」，也有人呼朋引伴喊「我可以」。據嘗試過的食客表示，「青蛙內部塞滿了蒜頭，會聞到很濃郁的蒜頭香氣，乳白的鮮魚高湯有蛤蜊的精華，湯頭很鮮甜」，「樣貌雖然嚇人，但肉質嫩、像雞肉」。
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