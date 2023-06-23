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整理包／4大超商「端午連假開工限時優惠」一次看　咖啡、現煮茶飲快囤貨

聯合報／ 記者陳立儀／即時報導
7-ELEVEN OPEN POINT App「行動隨時取」 端午放粽一夏優惠活動持續至6月27日，新品CITY PRIMA小農水果冰磚精品咖啡「橙香陽光冰磚精品美式咖啡」、「檸靜時光冰磚精品美式咖啡」買5送2，特價600元（現省240元）。圖／7-ELEVEN提供
7-ELEVEN OPEN POINT App「行動隨時取」 端午放粽一夏優惠活動持續至6月27日，新品CITY PRIMA小農水果冰磚精品咖啡「橙香陽光冰磚精品美式咖啡」、「檸靜時光冰磚精品美式咖啡」買5送2，特價600元（現省240元）。圖／7-ELEVEN提供

不論是開心出遊或是宅家放鬆，度過4天端午連假之後，又要面臨需要提振精神的週一上班日，4大超商再次端出開工限時優惠，用咖啡、現煮茶飲、冰沙為上班族打氣。

●7-ELEVEN

7-ELEVEN OPEN POINT App「行動隨時取」 端午放粽一夏優惠活動持續至6月27日，包括CITY CAFE大杯美式咖啡買5送2，特價225元（現省90元）；CITY CAFE大杯拿鐵買5送2，特價275元（現省110元）、CITY CAFE蜂蜜美式咖啡買5送2，特價350元（最多現省140元）；CITY PEARL珍珠奶茶、黑糖珍珠撞奶買5送2，特價300元（現省120元）；新品CITY TEA現萃茶「優格好多青茶」買5送2，特價300元（現省120元）；新品CITY PRIMA小農水果冰磚精品咖啡「橙香陽光冰磚精品美式咖啡」、「檸靜時光冰磚精品美式咖啡」買5送2，特價600元（現省240元）。（同品項、同規格及同價位可冰熱互換，現萃茶、精品咖啡限指定門市兌領，會員限購組數、兌領期限相關資訊請見OPEN POINT App說明。）

●全家便利商店

全家便利商店Let’ Café週一單品日，6月26日當天於全家便利商店App「隨買跨店取」購買Let’s Café大杯單品美式咖啡或大杯單品拿鐵，可享同品項2杯119元優惠，最低54折起，每會員限購2組，可兌換至7月31日。

●萊爾富

萊爾富6月26日至6月27日限時2天推出Hi Café大杯美式咖啡（售價45元）買8送5、大杯拿鐵（售價55元）買8送4的優惠活動，冰熱可任選，最多現省225元，除了可在門市購買外，亦可透過Hi-Life VIP App內的「整買零取」選購，兌換期限長達3個月。

萊爾富還推出Hi Café冰沙新品「梅子冰沙」，6月27日前可享嘗鮮優惠價49元（原價55元），酸甜滋味是夏日沁涼首選。

●OKmart

OKmart於6月26日開工日當天，推出OKCAFE大杯莊園級美式咖啡、拿鐵（不限冰熱）享同品項買2送1優惠；此外，OKmart也推出「餐餐自由配」優惠活動，即日起至6月28日期間購買指定商品搭配指定飲料，享49元與59元組合優惠價。

49元組合裡，A區提供9款麵包、B區10飲品選擇，其中指定早餐有哆啦A夢小蛋糕（原價30元），搭配OKCAFE熱牛奶（原價45元），最高可省26元；而59元組合提供9款麵包，搭配5種飲品，選擇雙倍濃厚巧克力麵包（原價38元）搭配OKCAFE大杯台灣青茶／紅茶（原價45元）或OKCAFE中杯莊園級拿鐵（原價45元），也能省下24元。

開工不憂鬱，萊爾富6月26日至6月27日於門市與Hi-Life VIP App「整買零取」祭出大杯美式咖啡買8送5、大杯拿鐵買8送4的限定優惠。圖／萊爾富提供
開工不憂鬱，萊爾富6月26日至6月27日於門市與Hi-Life VIP App「整買零取」祭出大杯美式咖啡買8送5、大杯拿鐵買8送4的限定優惠。圖／萊爾富提供
7-ELEVEN OPEN POINT App「行動隨時取」 端午放粽一夏優惠活動持續至6月27日，新品CITY TEA現萃茶「優格好多青茶」買5送2，特價300元。圖／7-ELEVEN提供
7-ELEVEN OPEN POINT App「行動隨時取」 端午放粽一夏優惠活動持續至6月27日，新品CITY TEA現萃茶「優格好多青茶」買5送2，特價300元。圖／7-ELEVEN提供
OKmart於6月26日開工日當天，推出OKCAFE大杯莊園級美式咖啡、拿鐵（不限冰熱）享同品項買2送1優惠。圖／OKmart提供
OKmart於6月26日開工日當天，推出OKCAFE大杯莊園級美式咖啡、拿鐵（不限冰熱）享同品項買2送1優惠。圖／OKmart提供
萊爾富推出Hi Café冰沙新品「梅子冰沙」，6月27日前可享嘗鮮優惠價49元。圖／萊爾富提供
萊爾富推出Hi Café冰沙新品「梅子冰沙」，6月27日前可享嘗鮮優惠價49元。圖／萊爾富提供
全家便利商店Let’ Café週一單品日，6月26日當天於全家便利商店App「隨買跨店取」購買Let’s Café大杯單品美式咖啡或大杯單品拿鐵，可享同品項2杯119元優惠，每會員限購2組。圖／全家便利商店提供
全家便利商店Let’ Café週一單品日，6月26日當天於全家便利商店App「隨買跨店取」購買Let’s Café大杯單品美式咖啡或大杯單品拿鐵，可享同品項2杯119元優惠，每會員限購2組。圖／全家便利商店提供

咖啡 便利商店 麵包

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