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以壯遊為靈感！梵克雅寶巧秀全新Le Grand Tour高級珠寶

聯合報／ 記者釋俊哲／即時報導
工匠正為Piazza divina項鍊進行最後組裝，賦予華美的神髓與凝練貴重。圖／梵克雅寶提供
工匠正為Piazza divina項鍊進行最後組裝，賦予華美的神髓與凝練貴重。圖／梵克雅寶提供

一段重要的旅行總能改變一個人的生命體驗、啟迪視野，進而帶來深遠的心靈感召。梵克雅寶（Van Cleef & Arpels）以「壯遊」為靈感，從英國倫敦出發，開啟一趟遍及歐陸各地與美術史的旅程，並借工匠巧藝，傾訴一份綿延無盡、對藝術的嚮往禮讚之情。

「壯遊」（另譯：大巡迴賽）一詞最早出自（Richard Lassels）得著作《義大利之旅》，而所謂的「壯遊」（Grand Tour）緣起於英國16世紀，年輕貴族為了拓展文化視野，將進行一趟環遊歐陸二至三年不等的的探索之旅，其中最不可或缺的兩段則勢必將包含巴黎與義大利諸名城，透過歷史遺跡與名勝的踏查，鑒古知今也砥礪心志，最終補完傳統教育在知識、文化與社會面向的未盡之處。

梵克雅寶因而以「壯遊」為本，創作出全數約70件古典風格兼容當代高級珠寶工藝的高雅之作，將途經倫敦泰晤士河、查茨沃斯莊園（Chatsworth House）的赫柏女神雕塑、巴黎的社交沙龍、阿爾卑斯山脈、義大利文藝復興時期的建築輪廓、威尼斯的聖馬卡廣場、古羅馬的神聖廣場，具現為胸針、項鍊及可轉換式吊墜、耳環。

項鍊和手鐲是全系列珠寶的主要形式，並以多元形式呈現：時而踏入義大利古典時期、時而遠眺阿爾卑斯山的冷冽壯闊雪景；手鐲並以古典風格的馬賽克形式，在嚴選光澤、淨度、狀態相近的寶石後，形塑為四條1920年代問世Bracelets Bandeaux風格的Escale手鐲，並向威尼斯、羅馬、佛羅倫斯和那不勒斯共四座城市致敬。

多款華麗的胸針如Laurier impérial、Fresque céleste、Feuillage rêveur、Feuillage mystique…則以浮雕技法展現立體層次，並鑲嵌古董浮雕和凹雕寶石，以還原在「壯遊」風潮興起之後，洛可哥風格（Rococo）因而轉換為簡練的古典筆觸、並孕育出新古典主義（neoclassicism）的藝術史年代剖面。全系列最早先於羅馬展出，並將巡迴至台灣、但展期未定，敬請期待。

梵克雅寶以「壯遊」為靈感，從英國倫敦出發，開啟一趟遍及歐陸各地與不同年代美術史的旅程圖／梵克雅寶提供
梵克雅寶以「壯遊」為靈感，從英國倫敦出發，開啟一趟遍及歐陸各地與不同年代美術史的旅程圖／梵克雅寶提供
梵克雅寶因而以「壯遊」為本，途經倫敦泰晤士河、巴黎的社交沙龍、阿爾卑斯山脈、義大利文藝復興時期的建築輪廓、威尼斯的聖馬卡廣場...最終具現為近70款高級珠寶。圖／梵克雅寶提供
梵克雅寶因而以「壯遊」為本，途經倫敦泰晤士河、巴黎的社交沙龍、阿爾卑斯山脈、義大利文藝復興時期的建築輪廓、威尼斯的聖馬卡廣場...最終具現為近70款高級珠寶。圖／梵克雅寶提供
出自Caspar David Friedrich的經典名畫《霧海上的漫遊者》，是本次高級珠寶創作的靈感泉源。圖／梵克雅寶提供
出自Caspar David Friedrich的經典名畫《霧海上的漫遊者》，是本次高級珠寶創作的靈感泉源。圖／梵克雅寶提供
Piazza Divina項鍊，使用了白K金、玫瑰金、黃K金、鉑金，並鑲嵌一顆13.09克拉的衣索比亞橢圓形切割祖母綠、 一顆1.03克拉的DFL級2A型梨形鑽石、一顆1.03克拉DFL級2B型梨形鑽石、祖母綠、藍寶石與鑽石，價格店洽。圖／梵克雅寶提供
Piazza Divina項鍊，使用了白K金、玫瑰金、黃K金、鉑金，並鑲嵌一顆13.09克拉的衣索比亞橢圓形切割祖母綠、 一顆1.03克拉的DFL級2A型梨形鑽石、一顆1.03克拉DFL級2B型梨形鑽石、祖母綠、藍寶石與鑽石，價格店洽。圖／梵克雅寶提供
Étoile des glaciers胸針嘗試捕捉阿爾卑斯山脈上、珍稀的野生雪絨花，濃郁的黃鑽與藍色藍寶石在圓形、梨形、方形和欖尖形切割的鑽石花瓣烘托下，絕世高冷、清新脫俗。圖／梵克雅寶提供
Étoile des glaciers胸針嘗試捕捉阿爾卑斯山脈上、珍稀的野生雪絨花，濃郁的黃鑽與藍色藍寶石在圓形、梨形、方形和欖尖形切割的鑽石花瓣烘托下，絕世高冷、清新脫俗。圖／梵克雅寶提供
自英國查茨沃斯莊園得到靈感創作的Dea eterna胸針，借仙子向世人傾灑專供希臘仙人享用的美酒，灰色養殖珍珠則詮釋了歐洲藝術對青春永駐的美好寓意。圖／梵克雅寶提供
自英國查茨沃斯莊園得到靈感創作的Dea eterna胸針，借仙子向世人傾灑專供希臘仙人享用的美酒，灰色養殖珍珠則詮釋了歐洲藝術對青春永駐的美好寓意。圖／梵克雅寶提供
Josiah項鍊，另搭配耳環為套組，共鑲嵌兩顆各重25.10克拉與21.78克拉的斯里蘭卡橢圓形切割藍寶石、 一顆重達1.55克拉的DIF級圓鑽、鑽石，價格店洽。圖／梵克雅寶提供
Josiah項鍊，另搭配耳環為套組，共鑲嵌兩顆各重25.10克拉與21.78克拉的斯里蘭卡橢圓形切割藍寶石、 一顆重達1.55克拉的DIF級圓鑽、鑽石，價格店洽。圖／梵克雅寶提供
如何為Escale antique手鐲選擇寶石？工匠需從色澤、淨度、品質等各方面切入，精挑嚴選。圖／梵克雅寶提供
如何為Escale antique手鐲選擇寶石？工匠需從色澤、淨度、品質等各方面切入，精挑嚴選。圖／梵克雅寶提供

義大利 羅馬 威尼斯 珠寶

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