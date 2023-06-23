以壯遊為靈感！梵克雅寶巧秀全新Le Grand Tour高級珠寶

一段重要的旅行總能改變一個人的生命體驗、啟迪視野，進而帶來深遠的心靈感召。梵克雅寶（Van Cleef & Arpels）以「壯遊」為靈感，從英國倫敦出發，開啟一趟遍及歐陸各地與美術史的旅程，並借工匠巧藝，傾訴一份綿延無盡、對藝術的嚮往禮讚之情。

「壯遊」（另譯：大巡迴賽）一詞最早出自（Richard Lassels）得著作《義大利之旅》，而所謂的「壯遊」（Grand Tour）緣起於英國16世紀，年輕貴族為了拓展文化視野，將進行一趟環遊歐陸二至三年不等的的探索之旅，其中最不可或缺的兩段則勢必將包含巴黎與義大利諸名城，透過歷史遺跡與名勝的踏查，鑒古知今也砥礪心志，最終補完傳統教育在知識、文化與社會面向的未盡之處。

梵克雅寶因而以「壯遊」為本，創作出全數約70件古典風格兼容當代高級珠寶工藝的高雅之作，將途經倫敦泰晤士河、查茨沃斯莊園（Chatsworth House）的赫柏女神雕塑、巴黎的社交沙龍、阿爾卑斯山脈、義大利文藝復興時期的建築輪廓、威尼斯的聖馬卡廣場、古羅馬的神聖廣場，具現為胸針、項鍊及可轉換式吊墜、耳環。

項鍊和手鐲是全系列珠寶的主要形式，並以多元形式呈現：時而踏入義大利古典時期、時而遠眺阿爾卑斯山的冷冽壯闊雪景；手鐲並以古典風格的馬賽克形式，在嚴選光澤、淨度、狀態相近的寶石後，形塑為四條1920年代問世Bracelets Bandeaux風格的Escale手鐲，並向威尼斯、羅馬、佛羅倫斯和那不勒斯共四座城市致敬。