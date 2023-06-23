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「FUN暑價」好食光！7-ELEVEN指定零食任選2件8折、4件75折起

聯合報／ 記者陳立儀／即時報導
7-ELEVEN即日起至7月9日推出整合逾300款零食、餅乾任選2件8折、4件75折起。圖／7-ELEVEN提供
7-ELEVEN即日起至7月9日推出整合逾300款零食、餅乾任選2件8折、4件75折起。圖／7-ELEVEN提供

夏日出遊旺季到來，掌握旅遊與聚會的零食商機，7-ELEVEN即日起至7月9日推出整合逾300款零食、餅乾任選2件8折、4件75折起，根據7-ELEVEN內部銷售觀察，近來聚會需求倍增，尤其交通轉運型、住宅型等商圈門市的零食銷售增加逾1成，不少人更是喜歡假日宅家追劇，享用嗜好型零食尋求心靈慰藉。

7-ELEVEN為了滿足大眾的療癒儀式感，推出多款話題新品選擇，首推日韓進口蠟筆小新肖像零食，像是「蠟筆小新迷你可可風味餅／迷你草莓餅」，每包售價89元，不僅口感酥脆好吃不膩，還內附蠟筆小新肖像郵票紙卡，每包1款，共50款隨機出貨；「蠟筆小新羅勒大蒜風味薯條」售價89元，濃郁羅勒香氣、搭配韓式薯條口感，內附蠟筆小新肖像郵票紙卡，每包1款，共50款隨機出貨。

大人系零食推薦7-ELEVEN獨家販售的「可樂果鹹酥魷魚口味／日式燒肉口味」，售價皆為35元；「韓國YOUUS辣炒年糕造型餅乾」，是重現韓國招牌料理辣炒年糕的零食餅乾，香辣酥脆超涮嘴，售價69元。

糖果部分包括「立夢挑戰超酸糖－早乙女檸檬／道明寺紫蘇」，其中早乙女檸檬口味的檸檬酸度直擊腦門，代表男子漢的忍耐毅力，道明寺紫蘇口味的梅子酸味代表少女戀愛的熱烈，售價皆為65元；「古田Furuta花生可可棒」香濃巧克力外皮搭配威化餅乾，花生香氣十足，售價45元；「加倍佳熊貓造型綜合水果軟糖」一包擁有草莓、柳橙、檸檬、青蘋果等4種口味，可愛熊貓造型是Party的秘密武器，售價59元。

7-ELEVEN推出日韓進口蠟筆小新肖像零食，內附郵票紙卡等著粉絲來蒐集。圖／7-ELEVEN提供
7-ELEVEN推出日韓進口蠟筆小新肖像零食，內附郵票紙卡等著粉絲來蒐集。圖／7-ELEVEN提供
7-ELEVEN推出「立夢挑戰超酸糖－早乙女檸檬／道明寺紫蘇」，售價皆為65元。圖／7-ELEVEN提供
7-ELEVEN推出「立夢挑戰超酸糖－早乙女檸檬／道明寺紫蘇」，售價皆為65元。圖／7-ELEVEN提供
7-ELEVEN推出「可樂果鹹酥魷魚口味／日式燒肉口味」，售價皆為35元。圖／7-ELEVEN提供
7-ELEVEN推出「可樂果鹹酥魷魚口味／日式燒肉口味」，售價皆為35元。圖／7-ELEVEN提供
7-ELEVEN限定販售的「韓國YOUUS辣炒年糕造型餅乾」，售價69元。圖／7-ELEVEN提供
7-ELEVEN限定販售的「韓國YOUUS辣炒年糕造型餅乾」，售價69元。圖／7-ELEVEN提供
7-ELEVEN推出「加倍佳熊貓造型綜合水果軟糖」，售價59元。圖／7-ELEVEN提供
7-ELEVEN推出「加倍佳熊貓造型綜合水果軟糖」，售價59元。圖／7-ELEVEN提供
7-ELEVEN推出「古田Furuta花生可可棒」，售價45元。圖／7-ELEVEN提供
7-ELEVEN推出「古田Furuta花生可可棒」，售價45元。圖／7-ELEVEN提供

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