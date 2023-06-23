「FUN暑價」好食光！7-ELEVEN指定零食任選2件8折、4件75折起

夏日出遊旺季到來，掌握旅遊與聚會的零食商機，7-ELEVEN即日起至7月9日推出整合逾300款零食、餅乾任選2件8折、4件75折起，根據7-ELEVEN內部銷售觀察，近來聚會需求倍增，尤其交通轉運型、住宅型等商圈門市的零食銷售增加逾1成，不少人更是喜歡假日宅家追劇，享用嗜好型零食尋求心靈慰藉。

7-ELEVEN為了滿足大眾的療癒儀式感，推出多款話題新品選擇，首推日韓進口蠟筆小新肖像零食，像是「蠟筆小新迷你可可風味餅／迷你草莓餅」，每包售價89元，不僅口感酥脆好吃不膩，還內附蠟筆小新肖像郵票紙卡，每包1款，共50款隨機出貨；「蠟筆小新羅勒大蒜風味薯條」售價89元，濃郁羅勒香氣、搭配韓式薯條口感，內附蠟筆小新肖像郵票紙卡，每包1款，共50款隨機出貨。

大人系零食推薦7-ELEVEN獨家販售的「可樂果鹹酥魷魚口味／日式燒肉口味」，售價皆為35元；「韓國YOUUS辣炒年糕造型餅乾」，是重現韓國招牌料理辣炒年糕的零食餅乾，香辣酥脆超涮嘴，售價69元。