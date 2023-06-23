李聖經臉上發光原因曝光！遇上此生最愛要花一天陪伴

韓劇女王李聖經即將來台，明天（6月24日）將來台灣舉辦粉絲見面會，她日前也分享自己私下的生活，被問到為什麼臉上肌膚發光，看起來狀態很好，原來她遇上此生最愛，曝光喜歡碧歐斯的#Pro黃金露，非常具有高滲透度吸收，立刻讓肌膚透亮發光。

李聖經表示因為平常拍戲很忙，甚至會從深夜拍到早上，肌膚也會出現狀況，因此她為讓肌膚休息保養，會花上一整天時間休息充電，選擇無負擔、高滲透度、高效的保養品保養，平常喜歡旅行、彈鋼琴、繪畫與聲樂等活動，而對於保養，她也有自己的一套做法。

提到保養，李聖經表示最重視清潔，一周會2～3次去角質，且會挑選無負擔、高保濕、滲透度的產品，臉上的光澤來自保濕做得好，她會用精華或精華水來補充肌膚營養與水份，她最愛碧歐斯的#Pro黃金露，新升級的微米黃金胜肽高滲透、高功效的機能，讓她一用就喜歡，現場還示範使用，肌膚有了24K金黃金發光膜的幫助下，更是仙氣爆棚。