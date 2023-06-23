快訊

炎亞綸畫面還能播嗎？「營業中」鄭重表態了

不是在1樓！他好奇2樓裝鐵捲門有何作用 內行人解釋2功能：好用

八萬分之一機率！高雄婦早產「人魚寶寶」 長庚醫師這麼說

李聖經臉上發光原因曝光！遇上此生最愛要花一天陪伴

聯合報／ 記者劉小川／台北即時報導
李聖經使用碧歐斯的#Pro黃金露，展現光澤感。圖／碧歐斯提供
李聖經使用碧歐斯的#Pro黃金露，展現光澤感。圖／碧歐斯提供

韓劇女王李聖經即將來台，明天（6月24日）將來台灣舉辦粉絲見面會，她日前也分享自己私下的生活，被問到為什麼臉上肌膚發光，看起來狀態很好，原來她遇上此生最愛，曝光喜歡碧歐斯的#Pro黃金露，非常具有高滲透度吸收，立刻讓肌膚透亮發光。

李聖經表示因為平常拍戲很忙，甚至會從深夜拍到早上，肌膚也會出現狀況，因此她為讓肌膚休息保養，會花上一整天時間休息充電，選擇無負擔、高滲透度、高效的保養品保養，平常喜歡旅行、彈鋼琴、繪畫與聲樂等活動，而對於保養，她也有自己的一套做法。

提到保養，李聖經表示最重視清潔，一周會2～3次去角質，且會挑選無負擔、高保濕、滲透度的產品，臉上的光澤來自保濕做得好，她會用精華或精華水來補充肌膚營養與水份，她最愛碧歐斯的#Pro黃金露，新升級的微米黃金胜肽高滲透、高功效的機能，讓她一用就喜歡，現場還示範使用，肌膚有了24K金黃金發光膜的幫助下，更是仙氣爆棚。

碧歐斯的產品加入生物能量複合素，提升肌膚吸收、修護與活力，明星系列BIO金萃系列也添加全新升級成分「微米黃金胜肽」，強化吸收，台灣在屈臣氏、寶雅、康是美、momo、蝦皮、碧歐斯官網可買到。

李聖經分享自己保養經驗。圖／碧歐斯提供
李聖經分享自己保養經驗。圖／碧歐斯提供
李聖經分享自己保養經驗。圖／碧歐斯提供
李聖經分享自己保養經驗。圖／碧歐斯提供
李聖經分享自己保養經驗。圖／碧歐斯提供
李聖經分享自己保養經驗。圖／碧歐斯提供

女王 氣爆 星系

延伸閱讀

MSCHF獵奇新作「微型LV包」用顯微鏡才看得到！一粒鹽巴都裝不下究竟給誰背？

日媒：瓜地馬拉總統大選將投開票 親台派居優勢

《浪漫醫師金師傅3》李聖經髮型盤點！長髮仙氣、短髮童趣⋯曾染這髮色引起風潮！

太羨慕！李聖經養出嬰兒肌　曝光保養祕訣看「滲透力」

相關新聞

李聖經臉上發光原因曝光！遇上此生最愛要花一天陪伴

韓劇女王李聖經即將來台，明天（6月24日）將來台灣舉辦粉絲見面會，她日前也分享自己私下的生活，被問到為什麼臉上肌膚發光，...

蘋果推全新Vision Pro開發者工具 7月於這6城市打造開發者實驗室

月初在WWDC驚艷亮相的蘋果首款空間運算設備Apple Vision Pro，不只全球許多消費者迫不及待想要擁有，也激起...

dtto friends夏日祭典快閃店重磅回歸華山 4大亮點必逛必買

端午連假要去哪？超萌超無厘頭的dtto friends今夏再推出全新限定主題「夏日祭典」快閃店，即日起至9月3日在台北華...

長濱秘境 藏著最難訂的法國餐

堪稱台東最難訂位的「Sinasera 24 」法式餐廳，隱身在交通不便的長濱鄉，卻讓許多饕客不辭千里拜訪，就為一嘗主廚從...

TOD'S 2024早春女裝 簡約實穿營造都會俐落

TOD’S日前發表了2024早春女裝系列，品牌創意總監Walter Chiapponi聚焦於實用、實穿，透過簡約的線條輪...

藍色系珠寶遞傳冷凝感受 Harry Winston輕爽迎夏

隨著夏日的來到，藍色系的寶石總能來清涼感受。高級珠寶品牌海瑞溫斯頓（Harry Winston）推薦了多款藍色系寶石珠寶...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦