蘋果推全新Vision Pro開發者工具 7月於這6城市打造開發者實驗室

月初在WWDC驚艷亮相的蘋果首款空間運算設備Apple Vision Pro，不只全球許多消費者迫不及待想要擁有，也激起了蘋果開發者社群的全新挑戰。

蘋果近日也宣布推出了全新軟體工具和技術，透過全球首創之空間作業系統visionOS，讓使用者可以用眼睛、手和聲音，以最自然、最直覺的輸入方式在實體空間中與數位內容互動。即日起，蘋果的全球開發者社群將能夠打造全新類別的空間運算App，充分運用Apple Vision Pro的無限畫布，並將數位內容與實體世界無縫結合，實現非凡的新體驗。透過visionOS SDK，開發者可以運用Apple Vision Pro和visionOS強大而獨特的功能來設計各種類別、具突破性的全新App體驗，包括生產力、設計、遊戲等。

下個月，蘋果還將在Cupertino、倫敦、慕尼黑、上海、新加坡和東京開設開發者實驗室，提供實際體驗，讓開發者在Apple Vision Pro硬體上測試App，並獲得Apple工程師的支援。開發團隊還可以申請開發工具組，藉此幫助他們在Apple Vision Pro上快速構建、反覆運算和測試App。

開發者可以使用現有的蘋果平台基礎框架，例如Xcode、SwiftUI、RealityKit、ARKit和TestFlight等強大技術，打造全新型態、更具各式沉浸感的App，包括具有深度並能呈現3D內容的「視窗」；創造從任何角度都能觀看的體驗的「立體」；以及可以讓使用者完全沉浸在無邊際3D內容環境中的「空間」。為幫助開發者最佳化visionOS App和遊戲的3D內容，Xcode提供一個名為Reality Composer Pro的全新工具，可讓開發者預覽並準備3D模型、動畫、圖像和聲音，讓素材在Apple Vision Pro上精美呈現。開發者還可以在全新visionOS模擬器中與他們的App互動，測試各式房間佈局和照明條件，確保每個使用者都能享受到最佳體驗。

目前已經有部分大家熟悉的App已經搶先開發了Apple Vision Pro版本的內容，包括醫學教育App 「Complete HeartX」、DJ系統App「djay」、品牌與客戶可以更流暢溝通協作的「JigSpace」，以及幫助製造商可以更精準掌控製造流程的「PTC」。