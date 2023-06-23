dtto friends夏日祭典快閃店重磅回歸華山 4大亮點必逛必買
端午連假要去哪？超萌超無厘頭的dtto friends今夏再推出全新限定主題「夏日祭典」快閃店，即日起至9月3日在台北華山1914文化創意產業園區中7A館盛大開設，不僅完全免費入場，更規劃Hoya好鴨神社、Saugy腸太郎造型雞蛋糕攤位與Dinu狗狗食物派對燈等多個互動區域，比去年更好吃好玩，肯定再引爆排隊熱潮。
「dtto friends夏日祭典快閃店」有4大吸睛亮點別錯過，包括全新打造3.5公尺超有氣勢的Hoya好鴨巨大神社，可現場抽籤祈求好運；還有粉絲們絕不能錯過的全新百款夏日祭典主題商品，其中dtto friends浴衣造型主題只在華山快閃店獨家限量販售。
除了周邊買爆，現場還首度推出Saugy腸太郎造型雞蛋糕攤位，3種超萌造型一次滿足，絕對可愛爆棚。另外，也首次引進互動式大型抽獎設施「Dinu的食物派對燈」，人人有獎絕對要來試試手氣。
還可以揪好友一起道互動機台區拍主題限定拍貼、印姓名貼、照片列印及轉扭蛋機等，包含夏日祭典鑰匙圈、徽章、易拉扣等限定款式，還有鳥居背景的全角色鑰匙圈，鐵粉肯定想包款帶回家。
4天端午連假期間，現場每日限量領取號碼牌，只要現場完成指定任務，就可以獲得超級可愛的限量Saugy腸太郎端午限定香包。於快閃店開幕期間，到櫃台掃描QR code加入dtto friends官方商城會員，則可獲得限量明信片1張，並同時享有滿額贈活動，消費滿499元即贈限量主題小圓扇；滿699元再送限量夏日祭典大提袋。
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