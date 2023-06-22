TOD'S 2024早春女裝 簡約實穿營造都會俐落

TOD’S日前發表了2024早春女裝系列，品牌創意總監Walter Chiapponi聚焦於實用、實穿，透過簡約的線條輪廓，結合經典的義大利面料、皮革與工藝，形塑中性且具行動力的都會女性形象。

柔軟的Plongé Nappa從包款延伸至皮裙、長版皮襯衫、皮長褲以致皮手套等全品項，讓皮革成為最貼近肌膚的優雅感受。短版的尼龍飛行員夾克，讓纖細身形也掌握散發出積極與行動力，修長的背心式西裝皮外套搭配皮長褲與大容量包款則讓中性也甜美柔軟。包款鞋履原就是TOD’S的拿手好戲：本季品牌跳脫限制，透過皮革鑲嵌拼接的大尺寸T Timeless托特包，結合鉤針編織與面料為包款呈現豐富表情。