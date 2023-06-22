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TOD'S 2024早春女裝 簡約實穿營造都會俐落

聯合報／ 記者釋俊哲／即時報導
TOD’S的2024早春女裝系列簡約實穿，但以皮革和工藝，描繪具行動力的都會女性印象。圖／TOD'S提供（合成圖）
TOD’S的2024早春女裝系列簡約實穿，但以皮革和工藝，描繪具行動力的都會女性印象。圖／TOD'S提供（合成圖）

TOD’S日前發表了2024早春女裝系列，品牌創意總監Walter Chiapponi聚焦於實用、實穿，透過簡約的線條輪廓，結合經典的義大利面料、皮革與工藝，形塑中性且具行動力的都會女性形象。

柔軟的Plongé Nappa從包款延伸至皮裙、長版皮襯衫、皮長褲以致皮手套等全品項，讓皮革成為最貼近肌膚的優雅感受。短版的尼龍飛行員夾克，讓纖細身形也掌握散發出積極與行動力，修長的背心式西裝皮外套搭配皮長褲與大容量包款則讓中性也甜美柔軟。包款鞋履原就是TOD’S的拿手好戲：本季品牌跳脫限制，透過皮革鑲嵌拼接的大尺寸T Timeless托特包，結合鉤針編織與面料為包款呈現豐富表情。

全系列服裝色彩則運用了木質調、象牙白、深淺棕色等大地色系，讓單品不再受時間限制、自然沒有「過季」問題。具有抽繩設計的連身皮裙與丹寧皮裙，則讓腰身自由「呼吸」，寬鬆或修身？自由決定；多樣化的鞋履無論是帶著陽剛氣息的莫卡辛鞋、配上綢緞綁帶的芭蕾舞鞋則像全身造型的甜點，讓人穿梭於城市街道或巷弄間，輕快走跳。

中性風格是TOD’S 2024早春女裝主軸，輕快也自信。圖／TOD'S提供
中性風格是TOD’S 2024早春女裝主軸，輕快也自信。圖／TOD'S提供
無領口的麂皮西裝外套配上長襯衫與黃色肩背包，展現出舒適的愜意風格。圖／TOD'S提供
無領口的麂皮西裝外套配上長襯衫與黃色肩背包，展現出舒適的愜意風格。圖／TOD'S提供
大型的T-Timeless托特包以多色彩、質地的皮革拼接，讓大地色系穿搭也能展現多元印象。圖／TOD'S提供
大型的T-Timeless托特包以多色彩、質地的皮革拼接，讓大地色系穿搭也能展現多元印象。圖／TOD'S提供
小尺寸的T Case肩背包，在細節使用了品牌首字母的T字母金屬元件，展現俐落都會氣息。圖／TOD'S提供
小尺寸的T Case肩背包，在細節使用了品牌首字母的T字母金屬元件，展現俐落都會氣息。圖／TOD'S提供
短版寬鬆但合身的尼龍飛行外套與皮裙、平底繫帶皮鞋，充滿行動力但兼具甜美。圖／TOD'S提供
短版寬鬆但合身的尼龍飛行外套與皮裙、平底繫帶皮鞋，充滿行動力但兼具甜美。圖／TOD'S提供

品牌 義大利

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