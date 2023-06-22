強勁速乾！追覓dreame新推「Glory鉑金負離子溫控極速吹風機」

洗頭後徹底將頭皮吹乾，是保養秀髮的重要步驟，但是夏季吹整頭髮的熱風總讓人覺得難熬，更需要強勁速乾的吹風機。dreame追覓科技作為全球智能清潔家電的先驅，不僅專注於居家清潔領域，同時也以提升用戶生活品質為願景，今夏台灣dreame推出居家新品「Glory鉑金負離子溫控極速吹風機」，引領吹護髮創新科技的潮流。

「Glory鉑金負離子溫控極速吹風機」擁有3億負離子技術，有助於撫平毛躁，讓髮質變得更加順滑。機體內設有溫度感測器提供恆溫功能，即可保持57度恆溫吹髮來呵護髮絲，減少秀髮過熱損傷；還擁有冷熱風自動循環模式，不需要手動操作，自動切換冷熱風，幫助毛鱗片閉合，使髮絲更加柔順。70m/s超高極速能夠提供強勁的氣流，快速帶走髮絲表面的熱量和水分；11萬轉高速馬達可快速吹乾頭髮。

除了以上特點，「Glory鉑金負離子溫控極速吹風機」擁有2段風速和4種溫度設定，能夠滿足不同需求調節使用；採用全新82mm風筒設計，風筒更短風速更大，能夠提供更加集中而強勁的風力，有助快速乾髮和塑造完美髮型。輕巧的345g機身設計，握感平衡輕鬆，外出旅行也方便攜帶。機體色彩設計推出雪桐白、玫瑰金兩款百搭色系，展現個人精緻的居家品味，新品上市價4,380元。