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強勁速乾！追覓dreame新推「Glory鉑金負離子溫控極速吹風機」

聯合報／ 記者陳立儀／即時報導
追覓科技dreame全新推出「Glory鉑金負離子溫控極速吹風機」。圖／追覓科技提供
追覓科技dreame全新推出「Glory鉑金負離子溫控極速吹風機」。圖／追覓科技提供

洗頭後徹底將頭皮吹乾，是保養秀髮的重要步驟，但是夏季吹整頭髮的熱風總讓人覺得難熬，更需要強勁速乾的吹風機。dreame追覓科技作為全球智能清潔家電的先驅，不僅專注於居家清潔領域，同時也以提升用戶生活品質為願景，今夏台灣dreame推出居家新品「Glory鉑金負離子溫控極速吹風機」，引領吹護髮創新科技的潮流。

「Glory鉑金負離子溫控極速吹風機」擁有3億負離子技術，有助於撫平毛躁，讓髮質變得更加順滑。機體內設有溫度感測器提供恆溫功能，即可保持57度恆溫吹髮來呵護髮絲，減少秀髮過熱損傷；還擁有冷熱風自動循環模式，不需要手動操作，自動切換冷熱風，幫助毛鱗片閉合，使髮絲更加柔順。70m/s超高極速能夠提供強勁的氣流，快速帶走髮絲表面的熱量和水分；11萬轉高速馬達可快速吹乾頭髮。

除了以上特點，「Glory鉑金負離子溫控極速吹風機」擁有2段風速和4種溫度設定，能夠滿足不同需求調節使用；採用全新82mm風筒設計，風筒更短風速更大，能夠提供更加集中而強勁的風力，有助快速乾髮和塑造完美髮型。輕巧的345g機身設計，握感平衡輕鬆，外出旅行也方便攜帶。機體色彩設計推出雪桐白、玫瑰金兩款百搭色系，展現個人精緻的居家品味，新品上市價4,380元。

dreame追覓科技台灣總代理為安德國際商貿有限公司，致力提供貼心、有溫度的專業服務，代理的產品皆是經過嚴格篩選，去年將追覓dreame L10 Pro 掃地機器人引進台灣後，樹立掃地機器人全新里程碑並屢創銷售佳績，曾於集資網站中達至破億營業額。未來安德國際將持續代理不同家電品牌，無論產品體驗、售後服務都以實在、負責、體貼為服務準則，讓台灣消費者居家生活擁有全新體驗。

追覓科技dreame「Glory鉑金負離子溫控極速吹風機」推出質感兩色，圖為雪桐白。圖／追覓科技提供
追覓科技dreame「Glory鉑金負離子溫控極速吹風機」推出質感兩色，圖為雪桐白。圖／追覓科技提供
追覓科技dreame「Glory鉑金負離子溫控極速吹風機」擁有345g的輕巧機身設計，外出旅行方便隨身攜帶。圖／追覓科技提供
追覓科技dreame「Glory鉑金負離子溫控極速吹風機」擁有345g的輕巧機身設計，外出旅行方便隨身攜帶。圖／追覓科技提供
追覓科技dreame「Glory鉑金負離子溫控極速吹風機」推出質感兩色，圖為玫瑰金。圖／追覓科技提供
追覓科技dreame「Glory鉑金負離子溫控極速吹風機」推出質感兩色，圖為玫瑰金。圖／追覓科技提供
追覓科技dreame「Glory鉑金負離子溫控極速吹風機」搭載11萬轉馬達，提供70m/s超高極速強勁氣流。圖／追覓科技提供
追覓科技dreame「Glory鉑金負離子溫控極速吹風機」搭載11萬轉馬達，提供70m/s超高極速強勁氣流。圖／追覓科技提供
追覓科技dreame「Glory鉑金負離子溫控極速吹風機」釋放3億負離子，讓頭髮柔順飄逸。圖／追覓科技提供
追覓科技dreame「Glory鉑金負離子溫控極速吹風機」釋放3億負離子，讓頭髮柔順飄逸。圖／追覓科技提供

吹風機 頭髮

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