首爾直擊！池昌旭現身RADO新品發表 運動、經典全掌握

亞洲男神忙什麼?當疫情過後,韓國、泰國、日本多國明星都頻繁出席娛樂和時尚活動。今年甫成為瑞士雷達(RADO)品牌代言人的池昌旭,昨日現身首爾活動時電力全開,除了先後戴上品牌不同系列精品表款,更先後戴上DiaStar、Captain Cook兩款鏤空腕表,展現經典與運動的雙重魅力。

過去曾演出多部熱門作品如《笑吧!東海》、《奇皇后》、《愛在大都會》的池昌旭,去年更在《魔幻之音》中大秀天籟美聲,日前更曾在IG貼出台北101畫面,引起粉絲暴動,原來是他。昨日出席首爾活動時,池昌旭在背板前展現超親切魅力,時而跟品牌總裁Adrian Bosshard一同以相同姿勢合照,獨照時則更展現超親切風格,電眼全開、並大量放送手指愛心,帥氣爆棚。

在接受聯訪時池昌旭表示,日前他在IG貼出的101照片正是和媽媽一同前往台北旅行的紀念,同時他也笑稱照顧媽媽是義務,但也有點壓力,如果下次前往台北他會考慮自己一個人,到處走走逛逛、也別有獨處的樂趣。而成為雷達品牌大使之前,他已經非常享受以手表搭配穿搭,即便智慧型手機當道,他至今仍樂於配戴手表,並視表款為時尚配件,盡情呈現個人的獨特風格。

品牌總裁Adrian Boss則表示,雷達擁有多種不同的表款設計,經典的、運動的、生活風格的,這正是品牌的特色所在。品牌採用堅硬且輕盈的陶瓷為材質,並開發出具金屬光澤的電漿陶瓷,同時無論像是DiaStar Original、Captain Cook系列都擁有獨特輪廓,像是同樣設計潛水表,Captain Cook就擁有著弧形的藍寶石水晶鏡面、特殊多樣化的陶瓷色彩,「我們沒有打算打造迎合主流的商品,這是屬於RADO的DNA」。同時他再語帶玄機埋下伏筆,「我會盡力說服池昌旭再度前往台北,畢竟我們在台北101擁有一間非常漂亮的專賣店呢!」

而池昌旭在活動中原本先配戴一只庫克船長Captain Cook鏤空腕表,並在RADO總裁Adrian Bosshard餽贈下,獲得一只歷史源自1962年、2023的全新DiaStar Original鑽星鏤空腕表。表款有著立體、多切面的藍寶石水晶鏡片切割,讓原本酒桶型、幾何風格鮮明的腕表更顯突出。同時這也是DiaStar首度推出鏤空設計,讓藏在面盤下、具有Nivachron游絲的R808機芯大方展現,透明的後底蓋並能欣賞改造為雷達經典船錨造型的自動盤,動感搶眼。

品牌並發表多組新品表款,例如True Square Skeleton鏤空腕表便使用拋光白色、電漿灰、黑色高科技陶瓷的三種不同表殼,並搭配鏤空、具有抗磁游絲的R808機芯,機芯上再經多重波紋打磨修飾,與陶瓷的質感產生對比,實驗風格鮮明;與世界花園組織合作的True Thinline聯名款也呈現全新三款設計,分別選定目前為瀕危物種的夏威夷金棕櫚樹、智利南洋杉與葉門龍血樹為靈感,將植物的特色纖維紋理化為表款「表情」,並搭配薄型的R766防磁機芯,可單獨購買、或限量99組的專屬收藏套表限定版。