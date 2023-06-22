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首爾直擊！池昌旭現身RADO新品發表 運動、經典全掌握

聯合報／ 記者釋俊哲／首爾即時報導
Captain Cook Skeleton腕表，展現古典的鏤空機芯與強烈的運動風格。圖／雷達表提供
Captain Cook Skeleton腕表，展現古典的鏤空機芯與強烈的運動風格。圖／雷達表提供

亞洲男神忙什麼？當疫情過後，韓國、泰國、日本多國明星都頻繁出席娛樂和時尚活動。今年甫成為瑞士雷達（RADO）品牌代言人的池昌旭，昨日現身首爾活動時電力全開，除了先後戴上品牌不同系列精品表款，更先後戴上DiaStar、Captain Cook兩款鏤空腕表，展現經典與運動的雙重魅力。

過去曾演出多部熱門作品如《笑吧！東海》、《奇皇后》、《愛在大都會》的池昌旭，去年更在《魔幻之音》中大秀天籟美聲，日前更曾在IG貼出台北101畫面，引起粉絲暴動，原來是他。昨日出席首爾活動時，池昌旭在背板前展現超親切魅力，時而跟品牌總裁Adrian Bosshard一同以相同姿勢合照，獨照時則更展現超親切風格，電眼全開、並大量放送手指愛心，帥氣爆棚。

在接受聯訪時池昌旭表示，日前他在IG貼出的101照片正是和媽媽一同前往台北旅行的紀念，同時他也笑稱照顧媽媽是義務，但也有點壓力，如果下次前往台北他會考慮自己一個人，到處走走逛逛、也別有獨處的樂趣。而成為雷達品牌大使之前，他已經非常享受以手表搭配穿搭，即便智慧型手機當道，他至今仍樂於配戴手表，並視表款為時尚配件，盡情呈現個人的獨特風格。

品牌總裁Adrian Boss則表示，雷達擁有多種不同的表款設計，經典的、運動的、生活風格的，這正是品牌的特色所在。品牌採用堅硬且輕盈的陶瓷為材質，並開發出具金屬光澤的電漿陶瓷，同時無論像是DiaStar Original、Captain Cook系列都擁有獨特輪廓，像是同樣設計潛水表，Captain Cook就擁有著弧形的藍寶石水晶鏡面、特殊多樣化的陶瓷色彩，「我們沒有打算打造迎合主流的商品，這是屬於RADO的DNA」。同時他再語帶玄機埋下伏筆，「我會盡力說服池昌旭再度前往台北，畢竟我們在台北101擁有一間非常漂亮的專賣店呢！」

而池昌旭在活動中原本先配戴一只庫克船長Captain Cook鏤空腕表，並在RADO總裁Adrian Bosshard餽贈下，獲得一只歷史源自1962年、2023的全新DiaStar Original鑽星鏤空腕表。表款有著立體、多切面的藍寶石水晶鏡片切割，讓原本酒桶型、幾何風格鮮明的腕表更顯突出。同時這也是DiaStar首度推出鏤空設計，讓藏在面盤下、具有Nivachron游絲的R808機芯大方展現，透明的後底蓋並能欣賞改造為雷達經典船錨造型的自動盤，動感搶眼。

品牌並發表多組新品表款，例如True Square Skeleton鏤空腕表便使用拋光白色、電漿灰、黑色高科技陶瓷的三種不同表殼，並搭配鏤空、具有抗磁游絲的R808機芯，機芯上再經多重波紋打磨修飾，與陶瓷的質感產生對比，實驗風格鮮明；與世界花園組織合作的True Thinline聯名款也呈現全新三款設計，分別選定目前為瀕危物種的夏威夷金棕櫚樹、智利南洋杉與葉門龍血樹為靈感，將植物的特色纖維紋理化為表款「表情」，並搭配薄型的R766防磁機芯，可單獨購買、或限量99組的專屬收藏套表限定版。

值得一提的是，雖然上述表款搶先於首爾發表，但其中DiaStar Original鑽星腕表即將於七月在RADO台北101的品牌旗艦店首賣。至於今年池昌旭在結束首爾活動後，會否有機會在今年真正現身台北？且讓粉絲們持續敲碗、嘗試用祈願讓夢想成真吧！

除了現場與總裁Adrian Bosshard擺出相同姿勢合照，池昌旭並展現親和力、與遠方的粉絲大方揮手。記者釋俊哲 / 拍攝
除了現場與總裁Adrian Bosshard擺出相同姿勢合照，池昌旭並展現親和力、與遠方的粉絲大方揮手。記者釋俊哲 / 拍攝
池昌旭自今年三月成為RADO品牌代言人，熱愛運動的他，斯文、果敢的雙重特質，正與RADO品牌風格不謀而合。圖／雷達表提供
池昌旭自今年三月成為RADO品牌代言人，熱愛運動的他，斯文、果敢的雙重特質，正與RADO品牌風格不謀而合。圖／雷達表提供
DiaStar Original鑽星系列金屬陶瓷自動鏤空腕表，可在背面欣賞機芯的細節，同時機芯自動盤也改為雷達經典的船錨形狀。圖／雷達表提供
DiaStar Original鑽星系列金屬陶瓷自動鏤空腕表，可在背面欣賞機芯的細節，同時機芯自動盤也改為雷達經典的船錨形狀。圖／雷達表提供
池昌旭現身雷達表首爾活動現場，大秀親切魅力。圖／雷達表提供
池昌旭現身雷達表首爾活動現場，大秀親切魅力。圖／雷達表提供
True Thinline超薄腕表Great Gardens of the World世界花園合作「南洋杉」主題款，87,400元。圖／雷達表提供
True Thinline超薄腕表Great Gardens of the World世界花園合作「南洋杉」主題款，87,400元。圖／雷達表提供
True Thinline超薄腕表Great Gardens of the World世界花園合作「夏威夷金棕櫚樹」主題款，87,400元。圖／雷達表提供
True Thinline超薄腕表Great Gardens of the World世界花園合作「夏威夷金棕櫚樹」主題款，87,400元。圖／雷達表提供
今年三月成為雷達品牌代言人的池昌旭，配戴了Captain Cook鏤空腕表出席活動。圖／雷達表提供
今年三月成為雷達品牌代言人的池昌旭，配戴了Captain Cook鏤空腕表出席活動。圖／雷達表提供
池昌旭並在RADO總裁Adrian Bosshard介紹下，專注深入認識品牌精神與美學風格。圖／雷達表提供
池昌旭並在RADO總裁Adrian Bosshard介紹下，專注深入認識品牌精神與美學風格。圖／雷達表提供
DiaStar Original鑽星系列金屬陶瓷自動鏤空腕表，表面的藍寶石水晶更施以立體切割，造型鮮明、具有高辨識度。圖／雷達表提供
DiaStar Original鑽星系列金屬陶瓷自動鏤空腕表，表面的藍寶石水晶更施以立體切割，造型鮮明、具有高辨識度。圖／雷達表提供
True Square Skeleton腕表，使用獨特的方形陶磁表殼，並有白、黑、深灰三種不同光澤質地。圖／雷達表提供
True Square Skeleton腕表，使用獨特的方形陶磁表殼，並有白、黑、深灰三種不同光澤質地。圖／雷達表提供
DiaStar Original鑽星系列金屬陶瓷自動鏤空腕表，60,000元。圖／雷達表提供
DiaStar Original鑽星系列金屬陶瓷自動鏤空腕表，60,000元。圖／雷達表提供

品牌 腕表 池昌旭

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