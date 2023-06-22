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台南芒果季登場 農糧署長胡忠一：外銷上看3000公噸

聯合報／ 記者 莊曜聰 ／台南即時報導
台南芒果季今天在大內走馬瀨農場登場，活動一連兩天，接下來在各大產區都有相關活動。記者莊曜聰／攝影
台南芒果季今天在大內走馬瀨農場登場，活動一連兩天，接下來在各大產區都有相關活動。記者莊曜聰／攝影

芒果是全台產值排行第二的水果，僅次鳳梨，台南、屏東為主要產區，今年產量增加2成左右，原先受到高溫缺水影響，小果比例高，近期降雨後逐漸恢復正常，台南芒果季活動今日開跑，農糧署長胡忠一表示，芒果外銷、內銷、加工三箭齊發，產銷狀況穩定，外銷1800公噸已經達標，目標上看3000公噸，香港、日本、韓國為最大宗。

胡忠一說，芒果以台南、屏東為主要產區，今年總產量預期比往年增加2到3成，但芒果小果率在產季初期偏高，屏東產區一度占6成，但5月波降雨後狀況好轉，6、7月是台南產區採收期，小果率預估降到4成左右。

今年芒果外銷目標1800公噸，已提前在昨天達標，目前已逾2000公噸，全年上看3000公噸，有機會突破4000公噸，前三名分別為香港、韓國、日本，各占41%、27%、17%，韓國打入高階百貨市場，成長不少，加上內銷、加工補助誘因，產銷穩定，可保障農民收益。

台南芒果季活動今天在大內走馬瀨農場開跑，端午連假期間享門票優惠，今、明兩天現場有芒果、芒果冰免費品嘗，芒果DIY、釣芒果等親子趣味闖關遊戲，還有農會、青農攤位展售生鮮芒果及農特產，還有各農會家政班以芒果結合在地農特產的料理、芒果品種展示等，內容豐富。

台南市長黃偉哲表示，台南芒果種植面積居全台之冠，可說每兩顆芒果就有一顆來自台南，夏日紅寶石是台南的象徵，今年品質特別好，南市府也推出訂購全攻略，透過網路、生鮮通路或直接到產地購買都是很好的選擇，歡迎民眾多多選購支持台灣農產。

農糧署長胡忠一說，今年芒果外銷目標已經提前達標，將上看3000公噸，可望突破4000公噸，韓國市場成長不少。記者莊曜聰／攝影
農糧署長胡忠一說，今年芒果外銷目標已經提前達標，將上看3000公噸，可望突破4000公噸，韓國市場成長不少。記者莊曜聰／攝影
台南芒果季今天開跑，現場有芒果、芒果冰免費品嘗，吸引民眾參與。記者莊曜聰／攝影
台南芒果季今天開跑，現場有芒果、芒果冰免費品嘗，吸引民眾參與。記者莊曜聰／攝影

芒果 屏東

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