「天母啤酒節」感受德韓美日異國餐酒 消費滿額抽機票

台北夏日大型慶典「2023天母啤酒節」今天在天母商圈正式登場，連續4周至7月23日，推出德、韓、美、日不同異國風主題周，現場不只能體驗世界啤酒文化，還有超過百間商家消費滿額抽獎活動，有機會抽中韓國來回獎。凡加入天母商圈官方LINE帳號，即享優惠和拿好禮。

台北市商業處攜手台北市天母商圈發展協會打造2023天母啤酒節，每周六活動精彩，可享受異國主題的啤酒與美食、外國歌手演唱表演，雷格食堂私宴名廚楊子毅也以啤酒主題周獨家開發4款「天母特仕餐」。

6月24日在味全龍球場以德國為主題，7月1日天母新光三越以韓國為整體風格，7月8日天母SOGO呈現美國氛圍，7月15日大葉高島屋則是搭配日本浴衣季舉辦。

商業處表示，7月22日與23日在天母運動公園的主場活動，將有陳昇&新寶島康樂隊、美秀集團等歌手輪番上陣，現場可大啖集結8家在地知名精釀啤酒廠合作、融合天母商圈在地特色的7款限量口味啤酒，邀請民眾一同感受異國風情融合在地特色的啤酒盛典。

台北市產發局長陳俊安指出，天母商圈街道林立特色店家，去年商圈首度合作推出「天母啤酒節」，吸引逾12萬人次到場，成功帶動商圈商機，今年延續舉辦且活動更豐富精彩，歡迎民眾6月、7月每周六體驗啤酒主題周，22與23日到天母運動公園及天母商圈逛市集、聽音樂、喝啤酒及吃美食一次滿足。

商業處說，活動期間與天母在地超過100間店家合作，包含全台首間取得「拿波里披薩協會」認證的披薩店「OGGI 歐奇窯烤披薩」、連續4年獲得米其林推薦台菜「女娘的店」等。