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自靈魂湧現的喜悅 LV X 菲董秀2024春夏男裝時尚傳道

聯合報／ 記者釋俊哲／即時報導
最後謝幕時模特兒自然、並排、生動的走位，或反應了普世價值的愛與平等。圖／路易威登提供
最後謝幕時模特兒自然、並排、生動的走位，或反應了普世價值的愛與平等。圖／路易威登提供

路易威登（Louis Vuitton以下簡稱LV）昨日台灣時間凌晨在巴黎知名地標「新橋（Pont Neuf）」發表2024春夏男裝大秀。由於這是饒舌天王「菲董」法瑞爾．威廉姆斯（Pharrells Williams）成為LV男裝創意總監的首場大秀，包含千黛亞（Zendaya）、Jay Z與碧昂絲、傑瑞德雷托（Jared Leto）、韓星宋仲基、台灣男星林柏宏等名人紛紛出席，全數共展出71套男裝，並獲得壓倒性地廣泛好評。

與另一半Jay Z一同出席的葛萊美天后碧昂絲一身黃色，臉上太陽眼鏡更像遮陽帽的變形，造型浮誇搶眼，而千黛亞的襯衫與長褲則以刺繡拼接出神殿般圖案，身上並還配戴同集團品牌的蛇形珠寶項鍊，狂野貴氣不落俗套；「最潮孕婦」的蕾哈娜則與另一半ASAP Rocky一同現身，兩人都穿上 Damier藍色棋盤格的丹寧造型，但蕾哈娜強大的氣場和優雅孕味仍讓人難以忽視。

本季LV以陽光為原點，將太陽視為普世的生命之源，那些光芒圖形、明亮配色與鍍金服飾上的閃亮裝飾，在在聚焦於光的能量本身，將（即便）不同文化信仰的人們團結也療癒。之所以選址「新橋」，因為其代表了巴黎與男裝創意總監Pharrell Williams家鄉維吉尼亞間的隱喻，並借助巴黎路易威登工作室的精湛工藝，為運動服和針織品加上珍珠刺繡或Monogram圖案。

Louis Vuitton的縮寫LV變成LVERS、一種新的具象符碼：並大量出現在服裝、美式校園外套、包款或細節中；傳統Damier圖案與迷彩圖案拼接出了Damoflage圖案，並散見於配件、工作服、丹寧牛仔、針織品和皮草嵌花中；Pharrells Williams身上的迷彩西裝，出自由美國藝術家ET Artis將Damier棋盤格數位化後「二創」的八位元的Atari Damier圖案，此外Damier無所不在，無論是以彩色形式出現在睡衣、牛仔，或是3D顏料印花圖案，又或是運動服和工裝上手工刺繡的Damier珍珠裝飾。

相對寬鬆的輪廓讓身體從服裝中解放、但加以修飾，搭配上剪裁俐落、比例現代的西裝，偶爾鑲嵌上的水晶或珍珠則帶有玩世不恭、瀟灑不羈的Dandy風格；全新的Speedy包款改採柔軟的粒面小牛皮結合小羊皮為內襯，讓使用者可自由收起折疊，同時加以絲網印刷製作的Monogram圖案，營造出類手工繪製的模糊效果。護目鏡般的太陽眼鏡改變了臉型，以鑲有珍珠的龐克頭髮型包住頭部；過往用以捆綁行李箱的繩索則進化為身上的身上繩鏈，另外像是純銀打造的銀珠項鍊和手鍊，具有Damoflage圖案的LVERS腰帶散發出戶外感，並與皮手鐲上的微型Speedy包款相呼應，在在都是細節上令人激賞的趣味亮點。

大秀中合計呈現71套服裝，並未全數選用身材標準、臉孔俊美的「標準」模特兒，不同膚色、身形、長相、性別...與你我一樣的常人穿戴上了服裝，神情自信坦蕩。大秀中並有多段原創音樂包含有鋼琴家朗朗參與的《Peace Be Still》、Clipse的《Chains & Whips》以及Voices of Fire的《JOY（Unspeakable）》點燃情緒，身著白袍、宛如福音歌手的女性歌手領唱，同場的數十位男女歌手一同搖擺、合唱，加上菲董在大秀直播時也對著鏡頭唱和、大聲頌揚喜悅（JOY）的重要，將這場時尚秀升級到「大秀」的戲劇張力。

幾乎可以高度肯定地表示：這將是一場10年後時尚產業都仍將傳頌的現象級大秀，因為LV與Pharrells Williams透過服裝、顏色、弦律（與網路）展現出超越種族、膚色與地理的普世大愛。大秀從傍晚巴黎九點半天光猶亮持續到夜幕低垂的魔幻時刻，所有人更像經歷了一場神諭，從影像、音樂中得到鼓舞，並再度領受也呼應大秀主題「JOY（Unspeakable）」：超越語言、由靈魂深處湧現的無名喜悅，Bravo！

台灣男星林柏宏受邀前往巴黎看秀。圖／路易威登提供
台灣男星林柏宏受邀前往巴黎看秀。圖／路易威登提供
傑瑞德雷托（Jared Leto）。圖／路易威登提供
傑瑞德雷托（Jared Leto）。圖／路易威登提供
藝術家ET Artis將Damier棋盤格改後的八位元Atari Damier圖案，大量出現在鞋款、配件與服裝上。圖／路易威登提供
藝術家ET Artis將Damier棋盤格改後的八位元Atari Damier圖案，大量出現在鞋款、配件與服裝上。圖／路易威登提供
美式風格的橄欖球衫被改造以柔軟的皮革打造，搭配上Damier格紋短褲，在寫意中展現自由不拘。圖／路易威登提供
美式風格的橄欖球衫被改造以柔軟的皮革打造，搭配上Damier格紋短褲，在寫意中展現自由不拘。圖／路易威登提供
Jay-Z與碧昂絲夫妻檔一同現身LV大秀，除了坐在LV集團總裁Bernard Arnault旁的超級好位，大秀結束後Jay-Z更與Pharrells Williams同台表演。圖／路易威登提供
Jay-Z與碧昂絲夫妻檔一同現身LV大秀，除了坐在LV集團總裁Bernard Arnault旁的超級好位，大秀結束後Jay-Z更與Pharrells Williams同台表演。圖／路易威登提供
韓星宋仲基也現身LV 2024春夏男裝大秀。圖／路易威登提供
韓星宋仲基也現身LV 2024春夏男裝大秀。圖／路易威登提供
黃色的Speedy提袋是本季焦點包款，整套造型再結合長珍珠腰鍊、大翻領西裝，進而展現玩世不恭的Dandy風格。圖／路易威登提供
黃色的Speedy提袋是本季焦點包款，整套造型再結合長珍珠腰鍊、大翻領西裝，進而展現玩世不恭的Dandy風格。圖／路易威登提供
藝術家ET Artis將Damier棋盤格改後的八位元Atari Damier圖案，大量出現在鞋款、配件與服裝上。圖／路易威登提供
藝術家ET Artis將Damier棋盤格改後的八位元Atari Damier圖案，大量出現在鞋款、配件與服裝上。圖／路易威登提供
全長232公尺、歷史源自1607年的新橋（Pont Neuf），成為LV 2024春夏男裝大秀的走秀場地，橋面並有著金黃色LV經典的Damier棋盤格。圖／路易威登提供
全長232公尺、歷史源自1607年的新橋（Pont Neuf），成為LV 2024春夏男裝大秀的走秀場地，橋面並有著金黃色LV經典的Damier棋盤格。圖／路易威登提供
美國藝術家Henry Taylor創作的藝術品以小幅刺繡出現在精致剪裁服裝、牛仔布服裝與配飾，而他本人也在本季前導影片《Pupil King》中現身。圖／路易威登提供
美國藝術家Henry Taylor創作的藝術品以小幅刺繡出現在精致剪裁服裝、牛仔布服裝與配飾，而他本人也在本季前導影片《Pupil King》中現身。圖／路易威登提供
藝術家ET Artis將Damier棋盤格改後的八位元Atari Damier圖案，大量出現在鞋款、配件與服裝上。圖／路易威登提供
藝術家ET Artis將Damier棋盤格改後的八位元Atari Damier圖案，大量出現在鞋款、配件與服裝上。圖／路易威登提供

LV 巴黎 林柏宏 宋仲基 碧昂絲

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