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日本越洋航空桃紅鯨鯊彩繪機 端午節包機首航台灣

攝影中心／ 記者季相儒／桃園機場即時報導
日本越洋航空的機身編號JA06RK的波音737-800桃紅色的鯨鯊彩繪機，今天早上9點30分起飛離場。記者季相儒／攝影
日本越洋航空的機身編號JA06RK的波音737-800桃紅色的鯨鯊彩繪機，今天早上9點30分起飛離場。記者季相儒／攝影

隸屬於日本航空集團的JTA（Japan Transocean Air Co., Ltd.）日本越洋航空，總部位於沖繩，主要是運營飛航沖縄至日本本島及離島等共14條國內航線，擁有13架飛機。要在台灣的機場見到這家航空公司的飛機並不太容易，尤其又是桃紅色的鯨鯊彩繪機，不過在今天端午節桃紅色的鯨鯊彩繪機一早飛抵台灣。

日本越洋航空的機身編號JA06RK的波音737-800桃紅色的鯨鯊彩繪機，今天早上以包機方式搭載165名日籍旅客來台觀光旅遊，於7點51分降落桃園機場，停放在外接駁機坪，並在9點30分起飛離場，吸引不少航空迷在桃園機場觀景台一睹風采。日本越洋航空分別在2011年9月21日和2014年1月29日，以包機方式飛航台中及桃園機場，這次是第三次包機來台，也是疫後首航桃園機場。

日本越洋航空的機身編號JA06RK的波音737-800桃紅色的鯨鯊彩繪機，今天早上以包機方式搭載165名日籍旅客來台觀光旅遊，吸引不少航空迷在桃園機場觀景台一睹風采。記者季相儒／攝影
日本越洋航空的機身編號JA06RK的波音737-800桃紅色的鯨鯊彩繪機，今天早上以包機方式搭載165名日籍旅客來台觀光旅遊，吸引不少航空迷在桃園機場觀景台一睹風采。記者季相儒／攝影
日本越洋航空的機身編號JA06RK的波音737-800桃紅色的鯨鯊彩繪機，今天早上以包機方式搭載165名日籍旅客來台觀光旅遊，於7點51分降落桃園機場，停放在外接駁機坪，並在9點30分起飛離場，吸引不少航空迷在桃園機場觀景台一睹風采。日本越洋航空分別在2011年9月21日和2014年1月29日，以包機方式飛航台中及桃園機場，這次是第三次包機來台，也是疫後首航桃園機場。記者季相儒／攝影
日本越洋航空的機身編號JA06RK的波音737-800桃紅色的鯨鯊彩繪機，今天早上以包機方式搭載165名日籍旅客來台觀光旅遊，於7點51分降落桃園機場，停放在外接駁機坪，並在9點30分起飛離場，吸引不少航空迷在桃園機場觀景台一睹風采。日本越洋航空分別在2011年9月21日和2014年1月29日，以包機方式飛航台中及桃園機場，這次是第三次包機來台，也是疫後首航桃園機場。記者季相儒／攝影
日本越洋航空的機身編號JA06RK的波音737-800桃紅色的鯨鯊彩繪機，今天早上以包機方式搭載165名日籍旅客來台觀光旅遊，於7點51分降落桃園機場，停放在外接駁機坪。記者季相儒／攝影
日本越洋航空的機身編號JA06RK的波音737-800桃紅色的鯨鯊彩繪機，今天早上以包機方式搭載165名日籍旅客來台觀光旅遊，於7點51分降落桃園機場，停放在外接駁機坪。記者季相儒／攝影
隸屬於日本航空集團的JTA（Japan Transocean Air Co., Ltd.）日本越洋航空，總部位於沖繩，主要是運營飛航沖縄至日本本島及離島等共14條國內航線，擁有13架飛機。要在台灣的機場見到這家航空公司的飛機並不太容易，尤其又是桃紅色的鯨鯊彩繪機，不過在今天端午節桃紅色的鯨鯊彩繪機一早飛抵台灣。記者季相儒／攝影
隸屬於日本航空集團的JTA（Japan Transocean Air Co., Ltd.）日本越洋航空，總部位於沖繩，主要是運營飛航沖縄至日本本島及離島等共14條國內航線，擁有13架飛機。要在台灣的機場見到這家航空公司的飛機並不太容易，尤其又是桃紅色的鯨鯊彩繪機，不過在今天端午節桃紅色的鯨鯊彩繪機一早飛抵台灣。記者季相儒／攝影

桃園機場 日本 鯨鯊 端午節

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