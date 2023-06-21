吳宗憲昔日喊掏空公司「全家死光」竟有OPEN醬神回？7-ELEVEN回應了

近日MeToo風暴延燒到演藝圈，日前黃子佼被部落客控訴強拍裸照、強吻，黃子佼開直播道歉，還大暴走點名多達13名藝人的黑歷史，就連綜藝界大哥吳宗憲都被牽連。吳宗憲在個人粉絲團PO影片回嗆「我一點都不會受影響」，並貼文「可能是因為我女兒多，身為一個父親的角度。完全不能接受！公理正義必須要存在！」

不過有網友翻出多年前吳宗憲針對涉嫌掏空公司一事在臉書的回應「我如果做過掏空公司就是全家死光，我如果沒做過，那你全家死光！就這麼簡單」，留言下方竟出現「OPEN醬」留言「感謝憲哥無私祝福，憲哥好人一生平安」。對此7-ELEVEN稍早在官方粉絲團發出聲明強調：「近期社群有假冒『OPEN醬』不實留言，此與7-ELEVEN完全無關，本公司將保留法律追訴權。」

另外7-ELEVEN也提醒，正版「OPEN將」是粉絲團有藍勾勾、擁有62萬名追蹤者的大明星，請大家莫誤認假帳號。

這則貼文截至目前吸引超過5千名網友按讚、分享也超過500次，有網友留言說「我一開始就知道是假的了，因為真的早就飛走了」、「人家早已經高歌離席了」，還附上OPEN將去年底在OPEN!大氣球遊行順利結束後帥氣翻越夢時代百貨飛向浩瀚宇宙的照片，笑翻一堆人。