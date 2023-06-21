首爾直擊！池昌旭現身精品派對手指愛心加電眼無限放送

亞洲男神忙什麼？當疫情過後，韓國、泰國、日本多國明星都頻繁出席娛樂和時尚活動。今年甫成為瑞士雷達（RADO）品牌代言人的池昌旭，今日現身首爾活動時電力全開，除了先後戴上品牌不同系列精品表款，更宛如變身「愛心」大使，手指愛心大連發！

過去曾演出多部熱門作品如《笑吧！東海》、《奇皇后》、《愛在大都會》的池昌旭，去年更在《魔幻之音》中大秀天籟美聲，日前更曾在IG貼出台北101畫面，儼然私服出巡、引起粉絲暴動。今日出席首爾活動時，池昌旭在背板前展現超親切魅力，他時而跟品牌總裁一同以相同姿勢合照，獨照時更電眼全開，並擺出多種愛心手勢，讓攝影快門長達近五分鐘之久，帥氣爆棚。

而他今日手上原本先配戴一只庫克船長Captain Cook鏤空腕表，並在RADO總裁Adrian Bosshard餽贈下，獲得一只歷史源自1962年、2023的全新DiaStar Original鏤空腕表。表款有著立體、多切面的藍寶石水晶鏡片切割，讓原本酒桶型、幾何風格鮮明的腕表更顯突出。同時這也是DiaStar首度推出鏤空設計，讓藏在面盤下、具有NivachronTM游絲的R808機芯大方展現。