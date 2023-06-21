快訊

陷未成年外流私密片風波 炎亞綸「十大傑出青年」資格遭銷

「戲曲王子」李文勳遭控猥褻 戲曲學院二師遭停聘調查

首爾直擊！池昌旭現身精品派對手指愛心加電眼無限放送

聯合報／ 記者釋俊哲／首爾即時報導
池昌旭今日出席首爾精品活動，不僅表情豐富，更大量放送手指愛心、寵粉無極限。記者釋俊哲 / 攝影
池昌旭今日出席首爾精品活動，不僅表情豐富，更大量放送手指愛心、寵粉無極限。記者釋俊哲 / 攝影

亞洲男神忙什麼？當疫情過後，韓國、泰國、日本多國明星都頻繁出席娛樂和時尚活動。今年甫成為瑞士雷達（RADO）品牌代言人的池昌旭，今日現身首爾活動時電力全開，除了先後戴上品牌不同系列精品表款，更宛如變身「愛心」大使，手指愛心大連發！

過去曾演出多部熱門作品如《笑吧！東海》、《奇皇后》、《愛在大都會》的池昌旭，去年更在《魔幻之音》中大秀天籟美聲，日前更曾在IG貼出台北101畫面，儼然私服出巡、引起粉絲暴動。今日出席首爾活動時，池昌旭在背板前展現超親切魅力，他時而跟品牌總裁一同以相同姿勢合照，獨照時更電眼全開，並擺出多種愛心手勢，讓攝影快門長達近五分鐘之久，帥氣爆棚。

而他今日手上原本先配戴一只庫克船長Captain Cook鏤空腕表，並在RADO總裁Adrian Bosshard餽贈下，獲得一只歷史源自1962年、2023的全新DiaStar Original鏤空腕表。表款有著立體、多切面的藍寶石水晶鏡片切割，讓原本酒桶型、幾何風格鮮明的腕表更顯突出。同時這也是DiaStar首度推出鏤空設計，讓藏在面盤下、具有NivachronTM游絲的R808機芯大方展現。

值得一提的是，DIASTAR的S字母更特別加大、呼應鏤空（Skeleton）的意涵，同時這只表款雖然今日首先在首爾發表，但即將七月於RADO位於台北101購物中心一樓的品牌專賣店首賣。至於今年池昌旭在結束首爾活動後，會否有機會在今年真正現身台北？且讓粉絲們持續敲碗、嘗試用祈願讓夢想成真吧？

池昌旭今年三月甫成為RADO品牌代言人，今日更配戴上兩款鏤空腕表，演繹經典（Iconic）與運動（Sport）的雙重風格。記者釋俊哲 / 攝影
池昌旭今年三月甫成為RADO品牌代言人，今日更配戴上兩款鏤空腕表，演繹經典（Iconic）與運動（Sport）的雙重風格。記者釋俊哲 / 攝影
池昌旭在今年三月甫成為RADO品牌代言人。圖／雷達表提供
池昌旭在今年三月甫成為RADO品牌代言人。圖／雷達表提供
除了與品牌總裁（右）Adrian Bosshard一同現身背板，池昌旭更和場外遠方的粉絲親切揮手致意。記者釋俊哲 / 攝影
除了與品牌總裁（右）Adrian Bosshard一同現身背板，池昌旭更和場外遠方的粉絲親切揮手致意。記者釋俊哲 / 攝影
Captain Cook Skeleton腕表，展現粗獷鮮明的運動風格，價格店洽。圖／雷達表提供
Captain Cook Skeleton腕表，展現粗獷鮮明的運動風格，價格店洽。圖／雷達表提供
池昌旭今日獲贈一只DiaStar Original鑽星系列金屬陶瓷自動鏤空腕表，展現源自1962年的經典魅力。圖／雷達表提供
池昌旭今日獲贈一只DiaStar Original鑽星系列金屬陶瓷自動鏤空腕表，展現源自1962年的經典魅力。圖／雷達表提供
DiaStar Original鑽星系列金屬陶瓷自動鏤空腕表，60,000元。圖／雷達表提供
DiaStar Original鑽星系列金屬陶瓷自動鏤空腕表，60,000元。圖／雷達表提供

首爾 品牌 池昌旭

延伸閱讀

派對尾牙必備！Switch歡樂新作《Everybody 1-2-Switch!》可百人同樂

Valextra首爾主題快閃店開幕 一次打包鄭容和、車勝元及金永勳

報告：新加坡新創生態系超越上海、首爾、東京

首爾超人氣甜甜圈Knotted快閃晶華 兩款限定味快搶！

相關新聞

JINS搶手太陽眼鏡回歸！秒殺聯名款這天開賣動作慢就沒了

去年七月，日本連鎖眼鏡JINS首度與戶外裝備品牌Snow Peak首度跨界合作，當時上市的三款聯名系列太陽眼鏡，受到消費...

首爾直擊！池昌旭現身精品派對手指愛心加電眼無限放送

亞洲男神忙什麼？當疫情過後，韓國、泰國、日本多國明星都頻繁出席娛樂和時尚活動。今年甫成為瑞士雷達（RADO）品牌代言人的...

鐵粉必收！7-ELEVEN推「Samantha Vega X SANRIO超甜美時尚集點」

喜愛HELLO KITTY、美樂蒂、布丁狗的粉絲集合！7-ELEVEN全店攜手日本輕奢精品包品牌Samantha Veg...

派對尾牙必備！Switch歡樂新作《Everybody 1-2-Switch!》可百人同樂

任天堂今早公開將於6月30日正式發售的Switch多人派對遊戲《Everybody 1-2-Switch!》遊玩影片，除...

Valextra首爾主題快閃店開幕 一次打包鄭容和、車勝元及金永勳

義大利高級皮具品牌Valextra與韓國知名級造型師YK Jeong共同合作快閃店，並於日前在精品百貨公司Galleria一樓開幕。邀請了韓星包括鄭容和、車勝元、男團THE BOYZ成員金永勳、女團IVE成員Liz等，特意現身捧場，可一次搜集了不同世代的帥哥明星，讓粉絲都很激動。

羅技MX系列鍵鼠智慧升級 ChatGPT一鍵秒回 Razer寶可夢電競鍵盤耍萌助攻玩家

上班族每天最親密接觸的用品之一，非鍵盤、滑鼠莫屬！Logitech羅技MX高階商務鍵鼠升級推出MX Keys S無線智能...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦