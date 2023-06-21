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JINS搶手太陽眼鏡回歸！秒殺聯名款這天開賣動作慢就沒了

聯合報／ 記者曾智緯／即時報導
帶著高人氣的加持，JINS與Snow Peak再度合作，將於端午節（6月22日）當天開賣全新的平光眼鏡與太陽眼鏡。圖／JINS提供
帶著高人氣的加持，JINS與Snow Peak再度合作，將於端午節（6月22日）當天開賣全新的平光眼鏡與太陽眼鏡。圖／JINS提供

去年七月，日本連鎖眼鏡JINS首度與戶外裝備品牌Snow Peak首度跨界合作，當時上市的三款聯名系列太陽眼鏡，受到消費者前所未有的熱烈支持，因此迅速銷售一空，讓許多人感到扼腕。因此，帶著高人氣的加持，今年雙品牌再度合作，將於端午節（6月22日）當天開賣全新的平光眼鏡與太陽眼鏡，據JINS表示，同樣是數量有限，喜愛這類風格的人不要錯過。

JINS與Snow Peak再度合作推出聯名眼鏡，比起去年，還增加了2款全新設計，同時延續經典款，共備有4系列6款11支眼鏡，讓消費者來選購。新款系列以Snow Peak招牌鈦金屬杯為靈感，利用鈦金屬製作鏡腳並搭配不鏽鋼材質鏡框，打造出JINS Switch Combination Titanium款。另一新品Switch Light Shift則是採用無螺絲設計，附有偏光鏡片與高對比彩色鏡片兩款前掛鏡片，可隨使用時間自由替換，不管是白天露營時，或是清晨、夜間等光線較暗時的駕車需求，都可保持視野清晰。而且這次聯名系列也附有專屬設計眼鏡袋，並搭配印有Snow Peak Logo的眼鏡布。還推出使用Snow Peak的帳篷繩製作的吊鍊，讓系列眼鏡可更自由搭配各種場景來使用。

JINS還推出使用Snow Peak的帳篷繩製作的吊鍊，讓系列眼鏡可更自由搭配各種場景來使用。圖／JINS提供
JINS還推出使用Snow Peak的帳篷繩製作的吊鍊，讓系列眼鏡可更自由搭配各種場景來使用。圖／JINS提供

而另一日系眼鏡品牌OWNDAYS則是在日前宣布達成全球500家門市的里程碑，在台目前則有65家占了超過十分之一的比例，足見消費者的喜愛。於是，為了這難得成就，OWNDAYS也特別推出兩款限定紀念眼鏡。其一為流行的方形大框款式設計，輔以霧黑色、淺棕色、淡灰色、紫羅蘭四色，鏡腳外側搭配OWNDAYS的Logo、內側有500家門市達成的紀念文字點綴。另一則為波士頓鏡框擁有黑色、玳瑁色、淡棕色、煙燻粉共四色，其餘細節處理皆和方形大框相同，而且僅要1,500元即可入手。

OWNDAYS 500家門市達成記念方框平光眼鏡，1,500元。圖／OWNDAYS提供
OWNDAYS 500家門市達成記念方框平光眼鏡，1,500元。圖／OWNDAYS提供

OWNDAYS 500家門市達成記念波士頓框平光眼鏡，1,500元。圖／OWNDAYS提供
OWNDAYS 500家門市達成記念波士頓框平光眼鏡，1,500元。圖／OWNDAYS提供

JINS×Snow Peak Switch Light Shift款，附有偏光鏡片與高對比彩色鏡片兩款前掛鏡片，5,980元。圖／JINS提供
JINS×Snow Peak Switch Light Shift款，附有偏光鏡片與高對比彩色鏡片兩款前掛鏡片，5,980元。圖／JINS提供

JINS×Snow Peak JINS Switch Combination Titanium款，利用鈦金屬製作鏡腳並搭配不鏽鋼材質鏡框，5,980元。圖／JINS提供
JINS×Snow Peak JINS Switch Combination Titanium款，利用鈦金屬製作鏡腳並搭配不鏽鋼材質鏡框，5,980元。圖／JINS提供

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