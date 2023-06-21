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派對尾牙必備！Switch歡樂新作《Everybody 1-2-Switch!》可百人同樂

聯合報／ 記者黃筱晴／即時報導
Switch多人派對遊戲《Everybody 1-2-Switch!》月底開賣，支援最多百人同樂。圖／摘自Nintendo官網
Switch多人派對遊戲《Everybody 1-2-Switch!》月底開賣，支援最多百人同樂。圖／摘自Nintendo官網

任天堂今早公開將於6月30日正式發售的Switch多人派對遊戲《Everybody 1-2-Switch!》遊玩影片，除了支援更多人遊玩，而且拿起智慧型手機連線也能一起同樂，最多支援100人一起玩，影片內容又HIGH又kiāng，推出之後肯定成為派對、尾牙必備炒熱氣氛遊戲。

《Everybody 1-2-Switch!》的遊戲內容包括經典遊戲「一二三木頭人」和「眼力Bingo」，更有嶄新遊戲「極限氣球」和「點菜便條」可供遊玩。玩家將分成兩隊進行各式各樣的對戰。

除了使用Joy-Con遊玩，亦可將智慧型手機當作控制器使用，Joy-Con模式支援最多8人遊玩，智慧型手機模式可支援最多100人暢玩，而且只要1台Nintendo Switch主機就能全場狂HIGH，不怕不夠玩，只怕場地不夠大。

嶄新遊戲「極限氣球」，拿著Joy-Con全身動起來。圖／摘自Nintendo官網
嶄新遊戲「極限氣球」，拿著Joy-Con全身動起來。圖／摘自Nintendo官網
嶄新遊戲「極限氣球」，拿著Joy-Con全身動起來。圖／摘自Nintendo官網
嶄新遊戲「極限氣球」，拿著Joy-Con全身動起來。圖／摘自Nintendo官網
經典遊戲「一二三木頭人」，百玩不膩。圖／摘自Nintendo官網
經典遊戲「一二三木頭人」，百玩不膩。圖／摘自Nintendo官網

派對 任天堂 尾牙

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