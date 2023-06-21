聽新聞
test
0:00 / 0:00
派對尾牙必備！Switch歡樂新作《Everybody 1-2-Switch!》可百人同樂
任天堂今早公開將於6月30日正式發售的Switch多人派對遊戲《Everybody 1-2-Switch!》遊玩影片，除了支援更多人遊玩，而且拿起智慧型手機連線也能一起同樂，最多支援100人一起玩，影片內容又HIGH又kiāng，推出之後肯定成為派對、尾牙必備炒熱氣氛遊戲。
《Everybody 1-2-Switch!》的遊戲內容包括經典遊戲「一二三木頭人」和「眼力Bingo」，更有嶄新遊戲「極限氣球」和「點菜便條」可供遊玩。玩家將分成兩隊進行各式各樣的對戰。
除了使用Joy-Con遊玩，亦可將智慧型手機當作控制器使用，Joy-Con模式支援最多8人遊玩，智慧型手機模式可支援最多100人暢玩，而且只要1台Nintendo Switch主機就能全場狂HIGH，不怕不夠玩，只怕場地不夠大。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言