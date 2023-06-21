2023全球10大最佳航空公司 長榮航空第9名

義大利高級皮具品牌Valextra與韓國知名級造型師YK Jeong共同合作快閃店，並於日前在精品百貨公司Galleria一樓開幕。邀請了韓星包括鄭容和、車勝元、男團THE BOYZ成員金永勳、女團IVE成員Liz等，特意現身捧場，可一次搜集了不同世代的帥哥明星，讓粉絲都很激動。

2023-06-21 14:14