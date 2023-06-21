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2023全球10大最佳航空公司 長榮航空第9名

聯合報／ 記者周彥妤／台北即時報導
SKYTRAX執行長Edward Plaisted（右三）於頒獎典禮中，授予長榮航空總經理孫嘉明（左三）SKYTRAX五星級航空公司航空獎牌。圖／長榮航空提供
SKYTRAX執行長Edward Plaisted（右三）於頒獎典禮中，授予長榮航空總經理孫嘉明（左三）SKYTRAX五星級航空公司航空獎牌。圖／長榮航空提供

有「航空界奧斯卡」美譽的航空服務調查機構SKYTRAX，昨在巴黎航空展公布頒發2023年全球航空公司獎，長榮航空囊括全球十大最佳航空公司第9名、全球最佳豪華經濟艙、全球最佳豪華經濟艙機上餐飲、亞洲最佳豪華經濟艙航空公司第1名等16項獎項。

長榮航空發布新聞稿指出，全球航空業重返疫前榮景，長榮航空也加快腳步推出各項嶄新服務，規畫於今年下半年陸續推出各式機上美食、更換服務用品。

長榮航空表示，隨著機隊及航網規模持續擴張，除了於波音777-300ER機隊配置豪華經濟艙，也將於明年中開始於波音787-9客機配置豪華經濟艙，方便航機調度，進一步提升服務品質。

SKYTRAX為全球航空業權威調查機構，每年皆舉辦全球航空公司大獎，透過網路問卷，調查超過350家航空公司及機場，涵蓋上百個國家及超過1300萬名旅客，評鑑各家航空公司從機場到機艙的各個服務項目。

長榮 機場

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「航空界奧斯卡」SKYTRAX 長榮航大獲全勝囊括16獎項

長榮航空 榮獲航空界奧斯卡肯定

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長榮航空獲航空界奧斯卡肯定 榮登SKYTRAX全球十大最佳航空公司第9名

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