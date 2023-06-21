羅技MX系列鍵鼠智慧升級 ChatGPT一鍵秒回 Razer寶可夢電競鍵盤耍萌助攻玩家

上班族每天最親密接觸的用品之一，非鍵盤、滑鼠莫屬！Logitech羅技MX高階商務鍵鼠升級推出MX Keys S無線智能鍵盤、MX Anywhere 3S無線行動滑鼠，搶搭AI浪潮，全新「Logi Options+」升級提供的「Smart Actions智能啟動」全新功能，能一鍵設定複雜任務，真正達成動動手指就自動執行多項工作的便利工作流程。即日起於momo購物網、PChome 24h購物首賣，6月21日全通路更推出8.5折超值優惠的MX Keys S Combo高階商務鍵鼠組合套裝，內含MX Keys S、MX Master 3S 與 MX 舒適手托，是高階商務人士及專業工作者最佳協作工具首選。

Logitech MX Keys S無線智能鍵盤新增網友狂敲碗的全新珍珠白色款，雙模連線升級支援Logi Bolt連線，同時也更新Fn快捷鍵中的聽寫啟動鍵、表情符號鍵還有麥克風開關鍵；智能背光升級到可在Logi Options+自定照明持續時間和亮度。而Logitech MX Anywhere 3S無線行動滑鼠，比起上一代MX Anywhere 3點擊時更安靜，DPI由4,000倍增到8,000，追蹤更快且精準，支援雙模連線，並配備MagSpeed電磁滾輪，以及上班族、多屏工作族最愛的Easy-Switch & Flow功能，最多可在3 台裝置任意輕鬆切換。

最新Logi Options+的「Smart Actions智能啟動」功能，還可為MX商務鍵鼠設定符合個人需求的快捷鍵，內建12種範本模板，亦可自行設定快捷捷徑，讓日常經常使用的多重工作程序化繁為簡，如利用時下最熱門的「ChatGPT回覆」，一秒彈出ChatGPT頁面生成文字快速回信；「開啟上班」可快速打開個人喜愛應用程式；「會議助手」則可加速線上會議的準備，其他設定還包含「放鬆時間」、「專案執行」、「網頁開啟」和「剪片」等功能，不僅優化使用體驗，更提升工作生產力。