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今天夏至一日限定！全家便利商店App「特大杯經典美式咖啡、拿鐵」同品項買2送1

聯合報／ 記者陳立儀／即時報導
全家便利商店App「隨買跨店取」推出6月21日夏至單日限定優惠，今天購買Let’s Café特大杯經典美式咖啡或特大杯經典拿鐵，可享同品項買2送1優惠。圖／全家便利商店提供
全家便利商店App「隨買跨店取」推出6月21日夏至單日限定優惠，今天購買Let’s Café特大杯經典美式咖啡或特大杯經典拿鐵，可享同品項買2送1優惠。圖／全家便利商店提供

今天（6月21日）是端午連假前的最後一個上班日，同時也是24節氣中的夏至，炎熱酷暑一定要來杯冰涼咖啡消消暑！

全家便利商店App「隨買跨店取」推出6月21日夏至單日限定優惠，今天購買Let’s Café特大杯經典美式咖啡或特大杯經典拿鐵，可享同品項買2送1優惠，特大杯經典美式咖啡3杯只要120元、特大杯經典拿鐵3杯特價140元，等同67折優惠，每會員各品項限購2組，兌換期限至9月30日。

此外，開心度過四天連假，也要用滿滿的能量迎接開工，6月26日「Let’ Café週一單品日」當天於全家便利商店App「隨買跨店取」購買Let’s Café大杯單品美式咖啡或大杯單品拿鐵，可享同品項2杯119元優惠，最低54折起，每會員限購2組，兌換期限至7月31日。

6月26日「Let’ Café週一單品日」當天於全家便利商店App「隨買跨店取」購買Let’s Café大杯單品美式咖啡或大杯單品拿鐵，可享同品項2杯119元優惠。圖／全家便利商店提供
6月26日「Let’ Café週一單品日」當天於全家便利商店App「隨買跨店取」購買Let’s Café大杯單品美式咖啡或大杯單品拿鐵，可享同品項2杯119元優惠。圖／全家便利商店提供
全家便利商店App「隨買跨店取」推出6月21日夏至單日限定優惠，今天購買Let’s Café特大杯經典美式咖啡或特大杯經典拿鐵，可享同品項買2送1優惠。圖／全家便利商店提供
全家便利商店App「隨買跨店取」推出6月21日夏至單日限定優惠，今天購買Let’s Café特大杯經典美式咖啡或特大杯經典拿鐵，可享同品項買2送1優惠。圖／全家便利商店提供

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