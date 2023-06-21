今天夏至一日限定！全家便利商店App「特大杯經典美式咖啡、拿鐵」同品項買2送1

今天（6月21日）是端午連假前的最後一個上班日，同時也是24節氣中的夏至，炎熱酷暑一定要來杯冰涼咖啡消消暑！

全家便利商店App「隨買跨店取」推出6月21日夏至單日限定優惠，今天購買Let’s Café特大杯經典美式咖啡或特大杯經典拿鐵，可享同品項買2送1優惠，特大杯經典美式咖啡3杯只要120元、特大杯經典拿鐵3杯特價140元，等同67折優惠，每會員各品項限購2組，兌換期限至9月30日。