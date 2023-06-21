天氣悶熱難入睡？挑對科技降溫寢具能降溫 還能省電費

天氣又悶又熱，一回到家中，馬上就把冷氣打開嗎？然後睡覺時，若是沒有冷氣，根本很難入睡，許多專家都預測今年夏天會特別熱，這也讓各種涼感商機再起，而許多寢具品牌就推出科技涼感寢具，能夠有感降溫、瞬間清涼，並讓肌膚有著冰涼舒爽的觸感，在悶熱的夏夜中減少流汗的濕黏感，冷氣溫度也可以不用調太低，有機會省下電費。

寢具中，枕頭挑選就很重要，如果不散熱，頭會覺得悶，還會發熱，因此推薦可以選用親水性PU棉膠，原本是醫用敷料，後來改良推出充滿彈性與支撐力的親水涼感記憶枕，可以吸收的濕氣與汗水，維持乾爽舒適，並調節散發熱氣，睡眠時能感受頭部涼爽感。

WENTEX就推出親水性記憶涼枕，分有高低兩處，看睡眠習慣使用，EBC涼感記憶工學枕，加入親水性PU棉膠，記憶棉也混入竹炭粉末，強化抗菌配方。