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環台住宿券21折開搶！晶華再送萬元券、高雄洲際抽機票

聯合報／ 記者羅建怡／即時報導
台南晶英酒店雙人入住海東客房每晚4,999元起，房客可報名飯店精心安排的文化導覽，跟著專業嚮導走訪古蹟景點，感受台南孕育了400年獨特的文藝歷史氛圍。圖／晶華酒店提供
台南晶英酒店雙人入住海東客房每晚4,999元起，房客可報名飯店精心安排的文化導覽，跟著專業嚮導走訪古蹟景點，感受台南孕育了400年獨特的文藝歷史氛圍。圖／晶華酒店提供

夏日環台旅行的計畫，可以透過計畫性採買住宿券，省下更多預算。晶華酒店集團推出「搭高鐵環遊寶島住晶華」，可全台最低7折起車票、再抽萬元住宿券；福華飯店打出「2900聯合住宿券」21折限時開搶；高雄洲際酒店則攜手新加坡旅遊局、虎牌啤酒推出「醉愛獅城」一泊二食專案，入住就抽酷航新加坡雙人來回機票。

晶華國際酒店集團再度與台灣高鐵攜手合作，推出住房加購車票全台最低7折起優惠，即日起透過集團官網預訂7月1日至9月30日的行程、無論任何房型或專案皆適用。入住房客除可省下近千元的旅行交通費用外，還有機會抽中價值萬元的「環遊晶華住宿券」，免費入住集團旗下酒店。訂房時選擇「zingala 銀角零卡」結帳，另有機會獲贈1,200元中租Coin。

晶華國際酒店集團旗下三個品牌、共計13家酒店參與此優惠活動，各酒店也祭出各式住房與餐飲折扣，如台北晶華酒店雙人成行每晚6,930元起，可入住12坪精緻客房，訂房加購高鐵票再享升等豪華客房及CNN唯一推薦台北必吃的栢麗廳自助式早餐買一送一優惠。台南晶英酒店雙人入住海東客房每晚4,999元起，每房加贈南埕衖事入埕門票2張及Uber Super Voucher 400元，加購高鐵票再享晶英貴賓廊Happy Hour買一送一優惠等。

台北國際夏季旅展將於7月14日至7月17日盛大開展，台北福華推出2,900元福華連鎖飯店住宿券，兩人入住含早餐，台北、新竹、台中、高雄、石門水庫、溪頭、墾丁福華，一券全台走透透；若搭配買十張再贈一張，可享21折超殺優惠。另有多款中西饗味餐券下殺最低61折起。即日起至台北福華外賣櫃搶先開賣餐券，7月5日起線上同步開賣住宿券及餐券。

高雄洲際酒店攜手新加坡旅遊局、酷航、虎牌啤酒推出Singapore Lifestyle主題的「醉愛獅城」一泊二食專案，即日起至10月15日，豪華經典房每晚8,153元起，前200組預訂，客房內再送充滿南洋風情的迎賓點心盤、限量Merli萌小獅紀念品、在地精釀的虎牌冰釀啤酒一瓶等。專案入住還有機會贏得酷航桃園新加坡雙人來回機票，以及高雄洲際酒店內餐廳優惠券等豐富獎項。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

高雄洲際酒店攜手新加坡旅遊局、酷航、虎牌啤酒推出「醉愛獅城」一泊二食專案。圖／高雄洲際提供【未成年請勿飲酒，酒後不開車】
高雄洲際酒店攜手新加坡旅遊局、酷航、虎牌啤酒推出「醉愛獅城」一泊二食專案。圖／高雄洲際提供【未成年請勿飲酒，酒後不開車】
捷絲旅台北西門館雙人入住精緻客房，每晚3,300元起，免費享用Just Cafe'迎賓茶點、健身房、親子遊憩空間等館內設施。圖／晶華酒店提供
捷絲旅台北西門館雙人入住精緻客房，每晚3,300元起，免費享用Just Cafe'迎賓茶點、健身房、親子遊憩空間等館內設施。圖／晶華酒店提供
太魯閣晶英酒店平日雙人入住山嵐客房每晚10,340元起，房客可選購飯店的半日遊行程，由專業的「故事解說員」帶路，盡情感受峽谷清新宜人的空氣和探索壯麗的山水景致。圖／晶華酒店提供
太魯閣晶英酒店平日雙人入住山嵐客房每晚10,340元起，房客可選購飯店的半日遊行程，由專業的「故事解說員」帶路，盡情感受峽谷清新宜人的空氣和探索壯麗的山水景致。圖／晶華酒店提供
2,900元福華連鎖飯店住宿券，可入住全台7家福華飯店，從北到南玩轉台全灣。圖／台北福華提供
2,900元福華連鎖飯店住宿券，可入住全台7家福華飯店，從北到南玩轉台全灣。圖／台北福華提供

住宿券 晶英酒店 新加坡

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