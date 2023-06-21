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菲董首場LV時裝秀！從Jay Z到蕾哈娜 好友火力大閱兵

聯合報／ 記者釋俊哲／即時報導
菲董在謝幕時一身數位迷彩西裝登場，更單手指向天空，瞬間引燃全場情緒。圖 / 翻攝自 IG @ harpersbazaarus
菲董在謝幕時一身數位迷彩西裝登場，更單手指向天空，瞬間引燃全場情緒。圖 / 翻攝自 IG @ harpersbazaarus

路易威登（Louis Vuitton）今日凌晨三點在巴黎知名地標「新橋」上發表2024春夏的男裝大秀。由於這是知名音樂才子「菲董」Pharrells Williams延攬為LV創意總監的首場大秀，包含千黛亞、超模黑珍珠、Jay Z、碧昂絲、蕾哈娜、安妮塔（anitta）、金卡達夏等名人紛紛出席，堪稱饒舌樂界的星光最大趴！

其中安惠真早在出發現已在ig上秀出穿搭造型：長板白襯衫搭麂皮過膝長靴，更有手上的LV包款是超級亮點；安妮塔則在黃色比基尼外搭了水晶刺繡的LV外套與長筒褲，手上的綠色包款更和比基尼帶來撞色增豔效果。

另一半Jay Z一同出席的葛萊美天后碧昂絲一身黃色，臉上太陽眼鏡更像是遮陽帽的變形，造型浮誇搶眼，而千黛亞的襯衫與長褲則以刺繡拼接出神殿般圖案，仔細一瞧，身上還戴了同集團品牌的蛇形珠寶項鍊，搭配上近乎敞開到肚臍的超深V與手上黑色手提包，狂野貴氣、不落俗套。

現場「最潮孕婦」的蕾哈娜則與另一半ASAP Rocky一同現身，昨日白天時巴黎已掛上超大的蕾哈娜廣告，只見她左右手持紅藍黃綠多色包款和咖啡隨行杯，成為秀前不少KOL名人的拍照網美背景；而看秀時，兩人都打扮成藍色棋盤格的休閒造型，但強大氣場和「孕味」都讓人難以忽視，更在在展現了LV與菲董的超級好人緣。

昨日白天時巴黎已掛上超大的蕾哈娜廣告，只見她左右手持紅藍黃綠多色包款和咖啡隨行杯，成為秀前不少KOL名人的拍照網美背景。圖 / 翻攝自 IG @ badgalriri1
昨日白天時巴黎已掛上超大的蕾哈娜廣告，只見她左右手持紅藍黃綠多色包款和咖啡隨行杯，成為秀前不少KOL名人的拍照網美背景。圖 / 翻攝自 IG @ badgalriri1
不僅遮陽帽式太陽眼鏡搶眼，碧昂絲手上的超粗鍊條包更是超「閃」伴手。圖 / 翻攝自 IG @ beyonce（合成圖）
不僅遮陽帽式太陽眼鏡搶眼，碧昂絲手上的超粗鍊條包更是超「閃」伴手。圖 / 翻攝自 IG @ beyonce（合成圖）
長版白襯衫、麂皮長靴、白色手提包加閃亮雙唇的組合，讓安惠真性感指數瞬間爆棚。圖 / 翻攝自 IG @_mariahwasa（合成圖）
長版白襯衫、麂皮長靴、白色手提包加閃亮雙唇的組合，讓安惠真性感指數瞬間爆棚。圖 / 翻攝自 IG @_mariahwasa（合成圖）
紐約時報上刊登了LV春夏大秀的全版廣告，更有藝術家KAWS的手繪風字體，寫上無敵可愛、童心十足的「恭喜菲董（Congratulations Pharrell）」字樣，也展現藝術家與菲董的好交情。圖 / 翻攝自 IG @ kaws（合成圖）
紐約時報上刊登了LV春夏大秀的全版廣告，更有藝術家KAWS的手繪風字體，寫上無敵可愛、童心十足的「恭喜菲董（Congratulations Pharrell）」字樣，也展現藝術家與菲董的好交情。圖 / 翻攝自 IG @ kaws（合成圖）
千黛亞出席今日台灣時間凌晨的LV大秀，身上的刺繡襯衫跟長褲都大有來頭、造工繁複費時。圖 / 翻攝自 IG @ harpersbazaarus
千黛亞出席今日台灣時間凌晨的LV大秀，身上的刺繡襯衫跟長褲都大有來頭、造工繁複費時。圖 / 翻攝自 IG @ harpersbazaarus
安妮塔（anitta）的黃色比基尼與手上綠色包款帶來撞色增豔效果。安妮塔。圖 / 翻攝自 IG @ anitta1（合成圖）
安妮塔（anitta）的黃色比基尼與手上綠色包款帶來撞色增豔效果。安妮塔。圖 / 翻攝自 IG @ anitta1（合成圖）

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