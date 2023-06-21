菲董首場LV時裝秀！從Jay Z到蕾哈娜 好友火力大閱兵

路易威登（Louis Vuitton）今日凌晨三點在巴黎知名地標「新橋」上發表2024春夏的男裝大秀。由於這是知名音樂才子「菲董」Pharrells Williams延攬為LV創意總監的首場大秀，包含千黛亞、超模黑珍珠、Jay Z、碧昂絲、蕾哈娜、安妮塔（anitta）、金卡達夏等名人紛紛出席，堪稱饒舌樂界的星光最大趴！

其中安惠真早在出發現已在ig上秀出穿搭造型：長板白襯衫搭麂皮過膝長靴，更有手上的LV包款是超級亮點；安妮塔則在黃色比基尼外搭了水晶刺繡的LV外套與長筒褲，手上的綠色包款更和比基尼帶來撞色增豔效果。

與另一半Jay Z一同出席的葛萊美天后碧昂絲一身黃色，臉上太陽眼鏡更像是遮陽帽的變形，造型浮誇搶眼，而千黛亞的襯衫與長褲則以刺繡拼接出神殿般圖案，仔細一瞧，身上還戴了同集團品牌的蛇形珠寶項鍊，搭配上近乎敞開到肚臍的超深V與手上黑色手提包，狂野貴氣、不落俗套。