快訊

直播主爆NONO性騷受害者近20人！1女8年前被拖到公廁無套性侵

5億高中生案偵結！夏姓配偶父子殺人罪不起訴 認定假結婚遺產沒了

吃「這顆粽子」跑2小時都不夠！一圖曝11款粽所需運動時間 5妙招讓你吃粽不胖

星巴克「25週年玻璃小熊組」開賣日確定！特展免票入場

聯合報／ 記者羅建怡／即時報導
星巴克25週年特展示意圖。圖／星巴克提供
星巴克25週年特展示意圖。圖／星巴克提供

睽違四年的暑期盛事，今年終於重磅回歸。「星巴克25週年特展」將於7月8日開跑，緊扣「YES！We are here together！」主題，以5 x 5的立體展現延伸展覽內容，包括5位職人的第一杯星巴克、5感咖啡體驗、5們聚在一起、5款展場主打飲品、25+的未來展望，邀請顧客在這個獨特的「星巴克25週年特展」場域感受這些與星巴克共度的時光。

「星巴克25週年特展」7月8日至7月23日於華山1914文化創意產業園區中2館開展，免票入場。呼應星巴克25週年永續未來的願景，不提供一次性紙杯，民眾可自帶環保杯入場體驗，現場也提供星巴克循環杯服務。

最令人期待的展場特殊商品為限量200組的「25週年玻璃小熊組」，邀請在地致力提升資源再生的「春池玻璃｜W春池計畫」，以循環玻璃再製而成，一組兩色，剔透的透明款小熊胸口為星巴克女神logo；另一款晶瑩的綠色款小熊胸口為25週年logo。特殊的循環材質也呼應了星巴克對於永續的堅持與展望，兩款小熊在左腳腳底處皆有獨特編號，別具紀念意義。

「25週年玻璃小熊組」提供50組給一般消費者於7月8日開展當天展場現場購買，另提供150組給星禮程金星級會員搶先購買。金星級會員於7月3日上午11點至7月4日下午3點，以40顆金星禮星星至線上兌換「25週年玻璃小熊組優先購買資格憑證」乙張，憑此憑證可於指定結帳購買期間至展場購買，每個帳號僅限兌換一次，兌換名額有限，兌完為止。

25週年玻璃小熊組，售價6,980元。圖／星巴克提供
25週年玻璃小熊組，售價6,980元。圖／星巴克提供

星巴克 紙杯

延伸閱讀

善盡社會義務 亞馬遜等企業決聘雇難民

星巴克「第二杯半價」來了！連續兩天、星冰樂也在內

星巴克「買一送一」又來了！只有一天、這次不含星冰樂

買一送一快追！ 「星巴克」今第2杯半價、一招爽喝買1送1 「奎克咖啡」端午連假接力

相關新聞

菲董首場LV時裝秀！從Jay Z到蕾哈娜 好友火力大閱兵

路易威登（Louis Vuitton）今日凌晨三點在巴黎知名地標「新橋」上發表2024春夏的男裝大秀。由於這是知名音樂才...

星巴克「25週年玻璃小熊組」開賣日確定！特展免票入場

睽違四年的暑期盛事，今年終於重磅回歸。「星巴克25週年特展」將於7月8日開跑，緊扣「YES！We are here to...

端午節吃顆粽相當2碗飯 營養師教做花椰米粽熱量減40%

明天就是端午節，大啖粽子之餘又擔心熱量高。中國醫藥大學新竹附設醫院營養師黃琳惠指出，平均一顆肉粽的熱量高達500至600...

台南必比登「康樂街牛肉湯」傳分家？創始店老闆發聲：與事實不符

創立於1993年、2022年8月才風光獲得必比登推介（Bib Gourmand）的台南「康樂街牛肉湯」，日前傳出「分家」...

日系「索拉利亞西鐵飯店」新飯店8月開幕 易遊網獨家快閃7折限時6天

繼「和苑三井花園飯店台北忠孝」、「JR東日本大飯店台北」、「台北燦路都飯店」、「格拉斯麗台北飯店」等日系飯店相繼登台後，...

汐止遠雄廣場端午好康總動員 消費滿額抽住宿券

新北市汐止遠雄廣場在明天起的4天端午連假，推出「端午放粽購」促銷方案，指定櫃位單日單筆消費滿2000元，即可獲得350點...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦