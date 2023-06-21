星巴克「25週年玻璃小熊組」開賣日確定！特展免票入場
睽違四年的暑期盛事，今年終於重磅回歸。「星巴克25週年特展」將於7月8日開跑，緊扣「YES！We are here together！」主題，以5 x 5的立體展現延伸展覽內容，包括5位職人的第一杯星巴克、5感咖啡體驗、5們聚在一起、5款展場主打飲品、25+的未來展望，邀請顧客在這個獨特的「星巴克25週年特展」場域感受這些與星巴克共度的時光。
「星巴克25週年特展」7月8日至7月23日於華山1914文化創意產業園區中2館開展，免票入場。呼應星巴克25週年永續未來的願景，不提供一次性紙杯，民眾可自帶環保杯入場體驗，現場也提供星巴克循環杯服務。
最令人期待的展場特殊商品為限量200組的「25週年玻璃小熊組」，邀請在地致力提升資源再生的「春池玻璃｜W春池計畫」，以循環玻璃再製而成，一組兩色，剔透的透明款小熊胸口為星巴克女神logo；另一款晶瑩的綠色款小熊胸口為25週年logo。特殊的循環材質也呼應了星巴克對於永續的堅持與展望，兩款小熊在左腳腳底處皆有獨特編號，別具紀念意義。
「25週年玻璃小熊組」提供50組給一般消費者於7月8日開展當天展場現場購買，另提供150組給星禮程金星級會員搶先購買。金星級會員於7月3日上午11點至7月4日下午3點，以40顆金星禮星星至線上兌換「25週年玻璃小熊組優先購買資格憑證」乙張，憑此憑證可於指定結帳購買期間至展場購買，每個帳號僅限兌換一次，兌換名額有限，兌完為止。
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