SHARP鬱金香智慧美型空氣清淨機 濾網可用十年 能效標章１級 省錢又環保

五合一的空氣淨化力 開機即可有效過濾甲醛、PM2.5以及各種過敏原 安心守護您居家的空氣夏普美型鬱金香智慧空氣清淨機搭載夏普獨家PCI自動除菌離子技術，透過四重濾網安心守護，採用的前置濾網可過濾毛屑以及灰塵，第二層的蜂巢狀活性炭脫臭濾網*，可有效過濾甲醛、以及異味，第三層集塵HEPA濾網*，有99.9%的PM2.5濾除率以及有效抑制過敏原等，最後一層防護透過水活力增強濾網，內建有附加銀離子抗菌元件的水箱，讓易生水垢的水箱避免加濕盤中的異味或細菌。

夏普美型鬱金香智慧空氣清淨機。 圖／夏普 提供

內建SHARP COCORO AIR AＰＰ雲端智慧管家 智慧遠端控制/監控 自動分析提供最佳狀態夏普美型鬱金香智慧空氣清淨機配備智能感應功能，能夠根據室內空氣品質的變化自動調節工作模式。當空氣品質下降時，清淨機會自動啟動並調整風速，以快速淨化室內空氣。一切都在背後自動運行，讓您享受清新空氣的同時，無需操心操作。全家一起下載SHARP COCORO AIR APP有多人連線功能，家人可以共同守護室內空氣，離家安心，返家舒適，讓夏普美型鬱金香智慧空氣清淨機為您家中的必備神器！即日起到６月底為止，買夏普美型鬱金香智慧空氣清淨機即贈送1000元7-11虛擬商品卡*濾網可用十年