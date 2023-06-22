SHARP鬱金香智慧美型空氣清淨機 濾網可用十年 能效標章１級 省錢又環保

文／ 夏普 提供

五合一的空氣淨化力 開機即可有效過濾甲醛、PM2.5以及各種過敏原 安心守護您居家的空氣
夏普美型鬱金香智慧空氣清淨機搭載夏普獨家PCI自動除菌離子技術，透過四重濾網安心守護，採用的前置濾網可過濾毛屑以及灰塵，第二層的蜂巢狀活性炭脫臭濾網*，可有效過濾甲醛、以及異味，第三層集塵HEPA濾網*，有99.9%的PM2.5濾除率以及有效抑制過敏原等，最後一層防護透過水活力增強濾網，內建有附加銀離子抗菌元件的水箱，讓易生水垢的水箱避免加濕盤中的異味或細菌。

夏普美型鬱金香智慧空氣清淨機。 圖／夏普 提供
夏普美型鬱金香智慧空氣清淨機。 圖／夏普 提供

內建SHARP COCORO AIR AＰＰ雲端智慧管家 智慧遠端控制/監控 自動分析提供最佳狀態
夏普美型鬱金香智慧空氣清淨機配備智能感應功能，能夠根據室內空氣品質的變化自動調節工作模式。當空氣品質下降時，清淨機會自動啟動並調整風速，以快速淨化室內空氣。
一切都在背後自動運行，讓您享受清新空氣的同時，無需操心操作。全家一起下載SHARP COCORO AIR APP有多人連線功能，家人可以共同守護室內空氣，離家安心，返家舒適，讓夏普美型鬱金香智慧空氣清淨機為您家中的必備神器！
即日起到６月底為止，買夏普美型鬱金香智慧空氣清淨機即贈送1000元7-11虛擬商品卡
*濾網可用十年

即日起到6/30前，購買夏普智慧美型空氣清淨機即贈送1000元7-11虛擬商品卡。 圖／夏普 提供
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