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漲不停！雅詩蘭黛集團7月進行今年二度漲價 漲幅最高10％

聯合報／ 記者江佩君／即時報導
近年美妝集團漲勢不停，雅詩蘭黛集團旗下品牌將在7月進行今年第二度漲價。本報資料照片
近年美妝集團漲勢不停，雅詩蘭黛集團旗下品牌將在7月進行今年第二度漲價。本報資料照片

物價漲不停，旗下擁有Bobbi Brown芭比波朗、Clinique倩碧、Darphin朵法、Estee Lauder雅詩蘭黛、Jo Malone London、Le Labo、La Mer海洋拉娜、M·A·C、Origins品木宣言和TOM FORD BEAUTY的雅詩蘭黛集團，即將在7月進行今年的第二度漲價，且為集團旗下品牌全面調漲，靠櫃時專櫃人員告知雅詩蘭黛集團旗下品牌即將在7月1日起上調售價，有想買的品項可趁漲前購買。百貨也證實這項消息，漲幅平均6%～10%，部分品牌彩妝產品則有20%的漲幅。

這幾年買保養品、化妝品真的是越來越花錢，專櫃唇膏動輒上千元、保養品則是每瓶售價三、四元千大有人在。就算是在百貨促銷大檔母親節、周年慶看到的特惠組，過去也許二千多就可買到，現在至少都要掏出三千多元起跳。雅詩蘭黛集團這兩年更是以一年漲兩次的節奏進行，時間點多落在一月與七月，另外，萊雅、LVMH等美妝集團，則在今年2月已進行過商品漲價。

談到保養品、美妝漲價，百貨說，幾乎每年、每半年都在漲。疫情時品牌理由是原物料、運費漲，這次則是針對全球性通膨、全球的漲價策略，但每次漲價的品類會不一樣，以7月即將漲價的雅詩蘭黛集團來說，漲價項目會與1月調漲的品項有區隔。除了雅詩蘭黛集團，LVMH集團旗下專業彩妝品牌MAKE UP FOR EVER也將在7月中旬漲價，百貨同樣也證實這項消息。

萬物皆漲，就是薪水不漲，通常還是一漲不回頭，當薪資跟不上漲價速度，消費者是否會如常買單、或是降低消費頻率值得觀察，但勢必更趨向集中於只在母親節、周年慶大檔採購。

漲價 品牌 彩妝

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