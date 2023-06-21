跟著《魷魚遊戲》李政宰去旅行？這樣打包準沒錯！

隨著《魷魚遊戲2》即將上映，連帶讓不少劇中重要人物都受到各方關心。其中受到精品熱愛的影帝李政宰則為GUCCI拍攝全新GUCCI Valigeria旅行世界系列形象廣告，不僅前往傳奇的Savoy Hotel取景拍攝，更還原了品牌創辦人Guccio Gucci先生的風格傳奇原點、大秀全系列GUCCI行李箱袋。

由於Guccio Gucci先生曾在Savoy Hotel工作，他更見識了無數來往的世界旅人與精緻的行李箱袋，最終激發其靈感、返回佛羅倫斯創立了工作室，以及GUCCI品牌傳奇的時光原點。本次形象廣告並透過三幕式情境分別取鏡Savoy Hotel霓虹燈前、Savoy Hotel內部的典雅廊道、飯店內的Gucci旗艦皇家套房，呈現一系列的戲劇性影像。

第一幕起始，後車廂鼓起的各式行李箱包象徵了旅行者滿載的夢想，黃色車牌上的GU331車牌更像GUCCI的字母變形而來。其中各種旅行包款大量結合象徵品牌創辦人姓名縮寫的GG圖樣和馬術文化的Web織帶，而採用鱷魚皮等珍稀皮革材質所製作的旅行包，更展現出品牌的工藝底蘊；而行走在Savoy旅館廊道上的李政宰則仿若超級巨星，將情境推向了第二幕；此時李政宰同時使用了GUCCI Savoy系列小型登機箱與同系列大的型旅行包，該系列採用從館藏資料庫得到靈感的組合：藍色與米色的GG Logo，斯文雋永，更與李政宰身上的米色西裝、紅色長褲，映襯出旅行探索的熱情。

一系列的劇情最終邁向高潮：在皇家套房中好整以暇的李政宰，是旅行、更是自己人生的主宰，環顧全局、氣定神閒。套房中不僅使用GUCCI Décor系列傢俱，此時李政宰身邊焦點則包含採用GG字樣的全新GUCCI Porter系列，以及與米蘭FPM Milano聯名的的鋁合金行李箱。