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跟著《魷魚遊戲》李政宰去旅行？這樣打包準沒錯！

聯合報／ 記者釋俊哲／即時報導
GUCCI SAVOY系列超大型旅行包，96,700元。圖／GUCCI提供
GUCCI SAVOY系列超大型旅行包，96,700元。圖／GUCCI提供

隨著《魷魚遊戲2》即將上映，連帶讓不少劇中重要人物都受到各方關心。其中受到精品熱愛的影帝李政宰則為GUCCI拍攝全新GUCCI Valigeria旅行世界系列形象廣告，不僅前往傳奇的Savoy Hotel取景拍攝，更還原了品牌創辦人Guccio Gucci先生的風格傳奇原點、大秀全系列GUCCI行李箱袋。

由於Guccio Gucci先生曾在Savoy Hotel工作，他更見識了無數來往的世界旅人與精緻的行李箱袋，最終激發其靈感、返回佛羅倫斯創立了工作室，以及GUCCI品牌傳奇的時光原點。本次形象廣告並透過三幕式情境分別取鏡Savoy Hotel霓虹燈前、Savoy Hotel內部的典雅廊道、飯店內的Gucci旗艦皇家套房，呈現一系列的戲劇性影像。

第一幕起始，後車廂鼓起的各式行李箱包象徵了旅行者滿載的夢想，黃色車牌上的GU331車牌更像GUCCI的字母變形而來。其中各種旅行包款大量結合象徵品牌創辦人姓名縮寫的GG圖樣和馬術文化的Web織帶，而採用鱷魚皮等珍稀皮革材質所製作的旅行包，更展現出品牌的工藝底蘊；而行走在Savoy旅館廊道上的李政宰則仿若超級巨星，將情境推向了第二幕；此時李政宰同時使用了GUCCI Savoy系列小型登機箱與同系列大的型旅行包，該系列採用從館藏資料庫得到靈感的組合：藍色與米色的GG Logo，斯文雋永，更與李政宰身上的米色西裝、紅色長褲，映襯出旅行探索的熱情。

一系列的劇情最終邁向高潮：在皇家套房中好整以暇的李政宰，是旅行、更是自己人生的主宰，環顧全局、氣定神閒。套房中不僅使用GUCCI Décor系列傢俱，此時李政宰身邊焦點則包含採用GG字樣的全新GUCCI Porter系列，以及與米蘭FPM Milano聯名的的鋁合金行李箱。

GUCCI行李箱袋包含帽盒、手提袋、登機箱、硬殼箱，並有不同尺寸。全系列入門價位約自79,000元至11萬1,000元，但最壯觀的則莫過於超大容積的衣櫥行李箱，近乎將家中衣櫃完整搬運出外，訂價則上看222萬1,200元。

GUCCI SAVOY系列午夜藍大型旅行包，88,500元。圖／GUCCI提供
GUCCI SAVOY系列午夜藍大型旅行包，88,500元。圖／GUCCI提供
身為全球品牌代言人的李政宰，為GUCCI拍攝了全新GUCCI Valigeria旅行世界系列形象廣告。圖／GUCCI提供
身為全球品牌代言人的李政宰，為GUCCI拍攝了全新GUCCI Valigeria旅行世界系列形象廣告。圖／GUCCI提供
GUCCI SAVOY系列衣櫥行李箱，222萬1,200元。圖／GUCCI提供
GUCCI SAVOY系列衣櫥行李箱，222萬1,200元。圖／GUCCI提供
本次形象廣告透過三幕式情境，由李政宰向Guccio Gucci先生致意、並演繹一系列的戲劇性影像。圖／GUCCI提供（合成圖）
本次形象廣告透過三幕式情境，由李政宰向Guccio Gucci先生致意、並演繹一系列的戲劇性影像。圖／GUCCI提供（合成圖）
GUCCI SAVOY系列小型帽盒，21萬1,900元。圖／GUCCI提供
GUCCI SAVOY系列小型帽盒，21萬1,900元。圖／GUCCI提供

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