「囍宴」音樂劇舉辦20周年演唱會 加碼婚禮體驗日

聯合報／ 記者陳宛茜／台北即時報導
「囍宴」音樂劇舉辦20周年演唱會，記者會上，森下迪娜、楊呈偉、泰利羅斯、聶雲(由左至右）開唱。圖／華文音樂劇提供
「囍宴」音樂劇舉辦20周年演唱會，記者會上，森下迪娜、楊呈偉、泰利羅斯、聶雲(由左至右）開唱。圖／華文音樂劇提供

李安經典電影「囍宴」（The Wedding Banquet）音樂劇宣布再度重啟製作，6月邀請美國百老匯明星重磅來台，舉辦「百老匯巨星Love is Love《囍宴》音樂劇特別鉅獻演唱會」世界首演，23、24日兩天將在台北表演藝術中心登場。主辦單位華文音樂劇今在遠東香格里拉酒店進行演前記者會，三位百老匯明星主演⎯楊呈偉（Welly Yang）、森下迪娜（Dina Morishita）及泰利∙羅斯（Tyley Ross），以及演唱會特別演出⎯聶雲（Dennis Nieh）聯袂出席，並帶來劇中精彩的歌曲。

「囍宴」音樂劇改編自李安導演1993年的經典電影，初始創作首演於2003年，由台裔美籍百老匯明星楊呈偉與美國東尼獎劇作家布萊恩·約克（Brian Yorkey）、麥特·艾迪（Matt Eddy）共同發展劇本與作詞、作曲家伍迪·朴（Woody Pak）作曲，以百老匯音樂劇創作形式，詮釋家庭倫理等議題。

今年適逢音樂劇20週年，華文音樂劇特別邀請該劇原班卡司再度來台舉辦演唱會，並由知名指揮家姜智譯指揮超過50人的交響樂團及合唱演出，陣容龐大。門票在開演前就被全部掃光。

擔任「囍宴」藝術總監的台裔百老匯明星楊呈偉表示，20年前他特地選擇將「囍宴」音樂劇的首演舉辦在台灣，因為台灣是他的根，能夠將屬於台灣的故事推上世界舞台，一直是他的夢想。20年後，與華文音樂劇基於共同理念攜手合作，以台灣x美國x韓國跨國共同製作的方式，將經典作品再度以全新的面貌呈現給全球觀眾，並邀請到美國好萊塢劇作家麥特∙艾迪（Matt Eddy）、以及多位葛萊美獎與東尼獎創作者加入陣容。

華文音樂劇公司創辦人暨執行長郭柏毅透露，全新版本的「囍宴」音樂劇將於明年上半年於台灣再度首演，已有海外國家來洽談巡迴與演出合作，將為音樂劇產業拓展新的可能性。

除了舉辦演唱會，華文音樂劇也與台北遠東香格里拉酒店合作舉辦「浪漫囍宴 音樂茶會」婚禮體驗日，6月25日浪漫登場。當天將有多家婚禮相關品牌進駐，從婚紗、婚顧、囍餅到宴會酒應有盡有。

音樂劇 美國 演唱會

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