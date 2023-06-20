燦坤全新「三星行動館」新竹開幕 購機抽日本F1賽車雙人行
繼內湖旗艦店開出首家「三星智慧館」之後，今年燦坤聯手三星再推出全新「三星行動館」展店計畫，首店今正式插旗新竹光復門市，即日起至6月25日推出開幕慶優惠活動，祭出多項獨家好康、互動內容與限量贈品。
「三星行動館」以精巧格局定位，是三星在台灣首次以行動館店格進駐，視覺面以時尚lifestyle的設計為靈感，打造風格化的獨立展售空間，從產品體驗、購機諮詢、售後服務一應俱全。展售方向以全系列行動通訊、穿戴裝置產品、以及周邊配件為主軸，不論顏色、規格款式通通齊全到位，期望帶給消費者兼具尊榮感及舒適感的一站式購物經驗。
燦坤資通訊事業部採購長陳柏蒼表示，「燦坤開展三星行動館的計畫是行動通訊商品實體展售的一大升格，我們將以新竹光復店為起點，預計在今年底前達成全台展店目標，以強化各店點的服務品質及購物環境。」
開幕活動期間來店即可獲得精美禮贈品，凡參加打卡再送驚喜好禮。買Galaxy S23系列抽日本F1世界一級方程式雙人自由行行程。購買三星任一手機/平板，加購Galaxy Watch5 Series可再享8折購機優惠，加購三星雙向閃充行動電源優惠價799元。燦坤額外加碼贈送購機禮，空氣清淨機、電動研磨咖啡杯及旅充組等好禮限量發送。
全台燦坤同慶賀，6月底前選購三星指定平板，登錄獨家送「全星守護行動裝置全機保障2年期」，平板舊換新最高可現省16,500元，原廠周邊加購現折20%，三星行動電源享第2件5折，還有眾多Outlet商品下殺1折起。
而全國電子則選擇在端午佳節前夕攜手華山基金會啟動全台端午送愛行動，送上肉粽、香包，以及日常物資之外，更化身「家電健檢師」，清理維護的冷氣濾網、冰箱等，幫忙量血壓，守護行動不便獨居失依長者的居家安全，發揮「揪感心」的企業永續精神，落實社區關懷ESG。
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