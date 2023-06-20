燦坤全新「三星行動館」新竹開幕 購機抽日本F1賽車雙人行

繼內湖旗艦店開出首家「三星智慧館」之後，今年燦坤聯手三星再推出全新「三星行動館」展店計畫，首店今正式插旗新竹光復門市，即日起至6月25日推出開幕慶優惠活動，祭出多項獨家好康、互動內容與限量贈品。

「三星行動館」以精巧格局定位，是三星在台灣首次以行動館店格進駐，視覺面以時尚lifestyle的設計為靈感，打造風格化的獨立展售空間，從產品體驗、購機諮詢、售後服務一應俱全。展售方向以全系列行動通訊、穿戴裝置產品、以及周邊配件為主軸，不論顏色、規格款式通通齊全到位，期望帶給消費者兼具尊榮感及舒適感的一站式購物經驗。

燦坤資通訊事業部採購長陳柏蒼表示，「燦坤開展三星行動館的計畫是行動通訊商品實體展售的一大升格，我們將以新竹光復店為起點，預計在今年底前達成全台展店目標，以強化各店點的服務品質及購物環境。」

開幕活動期間來店即可獲得精美禮贈品，凡參加打卡再送驚喜好禮。買Galaxy S23系列抽日本F1世界一級方程式雙人自由行行程。購買三星任一手機/平板，加購Galaxy Watch5 Series可再享8折購機優惠，加購三星雙向閃充行動電源優惠價799元。燦坤額外加碼贈送購機禮，空氣清淨機、電動研磨咖啡杯及旅充組等好禮限量發送。

全台燦坤同慶賀，6月底前選購三星指定平板，登錄獨家送「全星守護行動裝置全機保障2年期」，平板舊換新最高可現省16,500元，原廠周邊加購現折20%，三星行動電源享第2件5折，還有眾多Outlet商品下殺1折起。