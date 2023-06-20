這就是你在等的購物優惠！Gap、H&M和Mango夏季折扣起跑 下殺5折入手全身穿搭不用千元

正式迎來夏天，更是購物旺季，因此平價服飾品牌包括Gap、H&M以及Mango都推出了不同的優惠折扣，最低5折起，搭配出一身造型，甚至不到千元，是精打細算的人，趁機買一波的最佳時刻。

H&M的夏季折扣將於6月21日正開跑，屆時全台14家品牌實體門市都可買到優惠商品，各式女裝、男裝、童裝，包含帶有度假氛圍的小洋裝、百搭基本款T恤、舒適實穿的短褲、甜美飾品等，都提供最低5折的價格，多樣款式甚至僅需百元即可輕鬆入手。而流行女裝Mango的折扣活動已經展開，重點商品包括，充滿地中海風情的律動剪裁浪漫洋裝、都會俐落的西裝款型外套與褲款，以及飄逸及膝長裙等，都非常適合職場或重要聚會等場合穿著。能替造型畫龍點睛的配件系列，也是此次活動中的品項，全面5折起，而且特價後大約有7成以上的價格集中在390至1,590元不等，可說買到賺到。

H&M的夏季折扣將於6月21日正開跑，提供最低5折的價格。

美式休閒品牌Gap則因應畢業季與連假到來，自即日起到6月25日為止，提供全面6折起的購物優惠。不僅如此，隨著暑期電影陸續上映，Gap還推出了包括「變形金剛」、「蜘蛛人」以及「小美人魚」一連串聯名系列；其中變形金剛款更推出親子裝選項，讓一家人都能上最愛電影主題造型。UNIQLO則是與人氣手遊「Pokémon Masters EX寶可夢大師」、漫畫「銀魂」合作，打造UT系列。此次的寶可夢聯名款，除了有「皮卡丘」，另一黑色款UT也集結了歷代反派角色；「銀魂」款將動畫角色呈現於UT上，呼應作品風格，將獨特且充滿魅力的世界觀呈現。

流行女裝Mango的折扣活動已經展開，全面5折起。圖／Mango提供

Gap聯名小美人魚系列女童裝，799元。圖／Gap提供

UNIQLO聯名銀魂UT系列，590元。圖／UNIQLO提供

UNIQLO聯名Pokémon Masters EX寶可夢大師UT系列，590元。圖／UNIQLO提供