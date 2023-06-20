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影／「迪士尼動畫展」讓閻奕格感動

攝影中心／ 記者侯永全／台北即時報導
美聲歌后閻奕格（左起）、華特迪士尼動畫研究圖書館藝術展覽與修復經理 Kristen McCormick及聯合數位文創董事長李彥甫觀展。記者侯永全／攝影
美聲歌后閻奕格（左起）、華特迪士尼動畫研究圖書館藝術展覽與修復經理 Kristen McCormick及聯合數位文創董事長李彥甫觀展。記者侯永全／攝影

今年適逢華特迪士尼動畫工作室創立100周年，而百年慶典活動也在世界各地熱鬧登場，為共襄盛舉，聯合報數位文創與華特迪士尼動畫研究圖書館將自明日起於中正紀念堂1展廳盛大舉辦「迪士尼動畫展」。在今日舉行的開展記者會中，特別邀請擔任「小美人魚」嶄新真人版電影中文版愛麗兒配音的美聲歌后閻奕格觀展，並獻唱片段中文主題曲「嚮往的世界」。

「迪士尼動畫展」由華特迪士尼動畫研究圖書館（Walt Disney Animation Research Library）授權，從超過 6,500 萬件的珍貴藝術作品中，精選出 500 多件的經典作品原作手稿、素描以及概念藝術作品等展品。搭配如「白雪公主與七矮人」、「睡美人」、「風中奇緣」、「冰雪奇緣」及「小美人魚」等經典動畫場景與影片，以「栩栩如生的角色」、「魔法的誕生」、「創造魔法」、「開創新維度」及「凝聚人心」等五大主題，帶領觀眾認識華特迪士尼動畫工作室百年來深植人心的經典作品。

華特迪士尼動畫研究圖書館保存了華特迪士尼動畫工作室自 1920 年代成立以來至今的原創藝術作品等珍貴稿件。「迪士尼動畫展」將一探華特迪士尼動畫工作室自草創期的動畫技術變革，以及如何讓角色人物動作更加流暢的動畫實驗過程、故事分鏡、場景效果、人物設定等精彩的幕後故事，不僅讓粉絲彷彿親身遨遊在迪士尼動畫所創造的魔法世界，也帶領觀眾走進時光隧道，勾起兒時滿滿的美好回憶。

「迪士尼動畫展」中的獅子王模型。記者侯永全／攝影
「迪士尼動畫展」中的獅子王模型。記者侯永全／攝影
「迪士尼動畫展」展出的「小美人魚」動畫手稿。記者侯永全／攝影
「迪士尼動畫展」展出的「小美人魚」動畫手稿。記者侯永全／攝影
粉絲在「迪士尼動畫展」中的「白雪公主」魔鏡前擺拍。記者侯永全／攝影
粉絲在「迪士尼動畫展」中的「白雪公主」魔鏡前擺拍。記者侯永全／攝影
在「無敵破壞王」出現的「糖果屋」讓閻奕格驚豔。記者侯永全／攝影
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閻奕格對「迪士尼動畫展」限定商品明信片愛不釋手。記者侯永全／攝影
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為「小美人魚」嶄新真人版電影中文版愛麗兒配音的美聲歌后閻奕格觀展。記者侯永全／攝影
為「小美人魚」嶄新真人版電影中文版愛麗兒配音的美聲歌后閻奕格觀展。記者侯永全／攝影
米奇老鼠的動畫工作檯，在「迪士尼動畫展」中原汁原味呈現。記者侯永全／攝影
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動畫 迪士尼

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