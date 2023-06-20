影／「迪士尼動畫展」讓閻奕格感動

今年適逢華特迪士尼動畫工作室創立100周年，而百年慶典活動也在世界各地熱鬧登場，為共襄盛舉，聯合報數位文創與華特迪士尼動畫研究圖書館將自明日起於中正紀念堂1展廳盛大舉辦「迪士尼動畫展」。在今日舉行的開展記者會中，特別邀請擔任「小美人魚」嶄新真人版電影中文版愛麗兒配音的美聲歌后閻奕格觀展，並獻唱片段中文主題曲「嚮往的世界」。

「迪士尼動畫展」由華特迪士尼動畫研究圖書館（Walt Disney Animation Research Library）授權，從超過 6,500 萬件的珍貴藝術作品中，精選出 500 多件的經典作品原作手稿、素描以及概念藝術作品等展品。搭配如「白雪公主與七矮人」、「睡美人」、「風中奇緣」、「冰雪奇緣」及「小美人魚」等經典動畫場景與影片，以「栩栩如生的角色」、「魔法的誕生」、「創造魔法」、「開創新維度」及「凝聚人心」等五大主題，帶領觀眾認識華特迪士尼動畫工作室百年來深植人心的經典作品。