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GIORGIO ARMANI形塑紳士著裝標準新高度 2024春夏優雅、輕鬆寫意兼容並蓄

聯合報／ 記者曾智緯／即時報導
GIORGIO ARMANI 2024春夏男裝幾何繽紛印花面料的運用，讓造型度假感更為強烈。圖／GIORGIO ARMANI提供
GIORGIO ARMANI 2024春夏男裝幾何繽紛印花面料的運用，讓造型度假感更為強烈。圖／GIORGIO ARMANI提供

米蘭男裝周壓軸登場的便是義大利國寶級設計師Giorgio Armani先生的同名品牌，整體而言，2024春夏系列比起前天結束的EMPORIO ARMANI大秀，在款式跟風格上雖有相近之處，但還是更為優雅與輕鬆寫意，使人感覺到夏日紳士著裝，好像就應該是如此。

GIORGIO ARMANI的邀請函附有配套的黑色鉛筆，於是舞台中央樹立起一支巨大的鉛筆，後面白牆還印有Giorgio Armani先生的簽名。圖／GIORGIO ARMANI提供
GIORGIO ARMANI的邀請函附有配套的黑色鉛筆，於是舞台中央樹立起一支巨大的鉛筆，後面白牆還印有Giorgio Armani先生的簽名。圖／GIORGIO ARMANI提供

這季GIORGIO ARMANI的邀請函是一本皮革封面的筆記本，並附有配套的黑色鉛筆，於是就如同EMPORIO ARMANI一樣，舞台中央樹立起一支巨大的鉛筆，後面白牆還印有Giorgio Armani先生的簽名。如何因應夏季氛圍，同時融入優雅與輕鬆的格調，就是GIORGIO ARMANI的2024春夏系列主軸概念。於是設計師利用了像是繩索、籃式編織等紋路印花，結合了棉麻混紡的面料，除了黑、白色調之外，更有大量的藕灰、米白和棕綠色點綴。輔以略為寬鬆的輪廓，以及各式襯衫、休閒外套的搭配，營造出海濱度假的氣息。為此，GIORGIO ARMANI設計了多款的平底便鞋和巴拿馬等配件來搭配，其中最吸引人的還是巨大的手提袋，彷彿可以裝下三天旅程的行李大小。

奧斯卡影帝布蘭登費雪捧場GIORGIO ARMANI 2024春夏男裝大秀。圖／GIORGIO ARMANI提供
奧斯卡影帝布蘭登費雪捧場GIORGIO ARMANI 2024春夏男裝大秀。圖／GIORGIO ARMANI提供

其次，品牌還營造出讓人嚮往的地中海島嶼的夏日風情，紳士們可以穿著灰色絲綢西裝外套或是無翻領夾克，隨意繫上絲巾，搭配精緻裁剪出的褲款，簡單卻不失高級感。最後GIORGIO ARMANI還運用了幾何繽紛印花面料，製作出休閒襯衫跟配件，使得造型度假感更為強烈。而這場大秀包括了奧斯卡影帝布蘭登費雪、日本男星生田斗真，也都特意前往捧場，並見證Giorgio Armani先生將男裝品味，提升新高度。

日本男星生田斗真捧場GIORGIO ARMANI 2024春夏男裝大秀。圖／GIORGIO ARMANI提供
日本男星生田斗真捧場GIORGIO ARMANI 2024春夏男裝大秀。圖／GIORGIO ARMANI提供

籃式編織紋路印花是GIORGIO ARMANI 2024春夏男裝的重要設計，可在不同單品上見到。圖／GIORGIO ARMANI提供
籃式編織紋路印花是GIORGIO ARMANI 2024春夏男裝的重要設計，可在不同單品上見到。圖／GIORGIO ARMANI提供

GIORGIO ARMANI 2024春夏男裝，利用了棕綠色點綴，藉以呼應度假氛圍。圖／GIORGIO ARMANI提供
GIORGIO ARMANI 2024春夏男裝，利用了棕綠色點綴，藉以呼應度假氛圍。圖／GIORGIO ARMANI提供

GIORGIO ARMANI 2024春夏男裝，有著如水手般服飾設計，讓人聯想到駕駛帆船的樂趣。圖／GIORGIO ARMANI提供
GIORGIO ARMANI 2024春夏男裝，有著如水手般服飾設計，讓人聯想到駕駛帆船的樂趣。圖／GIORGIO ARMANI提供

GIORGIO ARMANI 2024春夏男裝，無翻領夾克是營造輕鬆氛圍的重點單品。圖／GIORGIO ARMANI提供
GIORGIO ARMANI 2024春夏男裝，無翻領夾克是營造輕鬆氛圍的重點單品。圖／GIORGIO ARMANI提供

Armani 品牌 奧斯卡

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