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GIORGIO ARMANI形塑紳士著裝標準新高度 2024春夏優雅、輕鬆寫意兼容並蓄
米蘭男裝周壓軸登場的便是義大利國寶級設計師Giorgio Armani先生的同名品牌，整體而言，2024春夏系列比起前天結束的EMPORIO ARMANI大秀，在款式跟風格上雖有相近之處，但還是更為優雅與輕鬆寫意，使人感覺到夏日紳士著裝，好像就應該是如此。
這季GIORGIO ARMANI的邀請函是一本皮革封面的筆記本，並附有配套的黑色鉛筆，於是就如同EMPORIO ARMANI一樣，舞台中央樹立起一支巨大的鉛筆，後面白牆還印有Giorgio Armani先生的簽名。如何因應夏季氛圍，同時融入優雅與輕鬆的格調，就是GIORGIO ARMANI的2024春夏系列主軸概念。於是設計師利用了像是繩索、籃式編織等紋路印花，結合了棉麻混紡的面料，除了黑、白色調之外，更有大量的藕灰、米白和棕綠色點綴。輔以略為寬鬆的輪廓，以及各式襯衫、休閒外套的搭配，營造出海濱度假的氣息。為此，GIORGIO ARMANI設計了多款的平底便鞋和巴拿馬等配件來搭配，其中最吸引人的還是巨大的手提袋，彷彿可以裝下三天旅程的行李大小。
其次，品牌還營造出讓人嚮往的地中海島嶼的夏日風情，紳士們可以穿著灰色絲綢西裝外套或是無翻領夾克，隨意繫上絲巾，搭配精緻裁剪出的褲款，簡單卻不失高級感。最後GIORGIO ARMANI還運用了幾何繽紛印花面料，製作出休閒襯衫跟配件，使得造型度假感更為強烈。而這場大秀包括了奧斯卡影帝布蘭登費雪、日本男星生田斗真，也都特意前往捧場，並見證Giorgio Armani先生將男裝品味，提升新高度。
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